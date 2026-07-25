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BM Genel Sekreteri Guterres Şam’da: 17 yıl sonra tarihi ziyaret

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye ilk ziyareti gerçekleştirdi. Guterres, başkent Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.Guterres, 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olarak kayıtlara geçti.

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BM Genel Sekreteri Guterres Şam’da: 17 yıl sonra tarihi ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şara, Guterres ile beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. Fotoğraflar: AABM Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. Fotoğraflar: AA

17 YIL SONRA İLK ZİYARET

Guterres, 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olarak kayıtlara geçti.

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