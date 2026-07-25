BM Genel Sekreteri Guterres Şam’da: 17 yıl sonra tarihi ziyaret
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye ilk ziyareti gerçekleştirdi. Guterres, başkent Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.Guterres, 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olarak kayıtlara geçti.
Giriş Tarihi:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başkent Şam'da bir araya geldi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şara, Guterres ile beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.
17 YIL SONRA İLK ZİYARET
Guterres, 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olarak kayıtlara geçti.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya