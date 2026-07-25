Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Gizli tanığın “Pertekli korucu” beyanı sonrası Fatih Özmen tutuklandı

"ŞÜKRÜ EROĞLU'NU HAYATIM BOYUNCA GÖRMEDİM" DEMİŞTİ AMA... Fatih Özmen, savcılık ifadesinde Şükrü Eroğlu'nu tanımadığını, kendisiyle herhangi bir görüşmesi veya buluşması olmadığını söyledi. Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ı da tanımadığını savunan Özmen, bu isimleri yalnızca operasyonlardan sonra medyada duyduğunu belirtti. Ancak daraltılmış baz raporunda, 5 Ocak günü Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş ve Şükrü Eroğlu'nun Sarısaltuk Köprüsü civarındaki bazlarıyla Özmen'in baz hareketlerinin uyumlu olduğu kaydedildi. Hâkimlik sorgusunda bu durum kendisine hatırlatıldığında Özmen, "Aynı tarihlerde ve aynı saatlerde aynı yerde baz sinyali vermemize bir diyeceğim yoktur." dedi.

ŞÜKRÜ'NÜN TELEFONU KAPANDI, ÖZMEN'İN HATTI KOÇPINAR'DA SABİT KALDI Dosyaya göre Şükrü Eroğlu'nun telefonu, 5 Ocak saat 22.20'den 6 Ocak saat 07.35'e kadar kapalı ya da kapatılmış durumdaydı. Eroğlu'nun, telefonunun kapanmasından hemen önce Tunceli merkezden Sarısaltuk Viyadüğü yönüne hareket ettiği, saat 22.11 sıralarında köprü çevresinde baz verdiği tespit edildi. Özmen'in hattının ise saat 21.43 sıralarında Tunceli-Elazığ yolu üzerinde, jandarma ile üniversite arasındaki bölgede sinyal verdiği, daha sonra Koçpınar yönüne hareket ederek gece boyunca aynı bölgede sabit kaldığı belirtildi. Savcılık, bu zamanlamanın gizli tanığın cesedin Sarısaltuk çevresinden alınarak Koçpınar'a götürüldüğü iddiasıyla uyumlu olduğunu değerlendirdi. "O GECE ORADA DEĞİLDİM" DEDİ Fatih Özmen, daraltılmış baz raporundaki tespitleri kabul etmediğini söyledi. 5 Ocak akşamı Sarısaltuk Viyadüğü'nde bulunmadığını ve Koçpınar'daki bölgede sabaha kadar kalmadığını savundu. PTS kayıtlarında aynı gün saat 21.46'da Atatürk Viyadüğü çıkışından geçtiği hatırlatılan Özmen, "Nasıl geçtiğimi bilmiyorum. Pertek'e gitmek için çıkmış olabilirim." karşılığını verdi. Koçpınar'a gitmediğini belirten Özmen'in savunması, teknik kayıtlarla çeliştiği gerekçesiyle hâkimlikçe inandırıcı bulunmadı.

KRİTİK BMW'Yİ KULLANDI, HAREKETLERİ HATIRLAMADI Fatih Özmen, olay döneminde 23 AAC 941 plakalı gri renkli BMW marka aracı kullandığını kabul etti. Aracın başka bir kişi adına kayıtlı olduğunu, tamamını ödemediği için üzerine almadığını söyledi. Tanık Mesut Zafer Kılınç, 7 Ocak 2020 tarihinde Sarısaltuk Viyadüğü civarında aracı arızalandığında Özmen'in gri BMW ile yanına geldiğini beyan etti. Özmen, önce böyle bir olayı hatırlamadığını söyledi. Daha sonra aracın kendisine ait olduğunu kabul ederek otomobili zaman zaman jandarmada görevli arkadaşlarına verdiğini ve tanığın yanına onlardan birinin gitmiş olabileceğini savundu. PTS kayıtlarında BMW'nin 7 Ocak günü saat 10.06'da Tunceli'den çıkıp yalnızca 21 dakika sonra yeniden giriş yaptığı görülmesine rağmen Özmen, bu hareketi de hatırlamadığını belirtti. 19 AYRI HAT KAYDI Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Fatih Özmen'in, 2009 ile 2026 yılları arasında yalnızca kendi adına kayıtlı 19 farklı telefon hattı kullandığı tespit edildi. Özmen, sık sık hat değiştirmesini evlilik dışı ilişkisini eşinden gizlemek istemesiyle açıkladı. Hâlen kullandığı hattın damadının adına kayıtlı olduğunu söyleyen Özmen, geçmişte kendi adına kayıtlı bazı hatların akıbetini bilmediğini de ifade etti. Bir hattın faturasının gelmeye devam ettiğini ve bu hattın başka biri tarafından kullanılıyor olabileceğini söylemesi, telefon trafiğine ilişkin yeni soru işaretlerine yol açtı. GÖRÜŞMELERİ YARIDA KESİP WHATSAPP'A GEÇTİ Teknik takip kayıtlarında Fatih Özmen'in telefon görüşmelerini sık sık yarıda keserek WhatsApp veya internet üzerinden devam ettirdiği belirlendi. Özmen, bu tercihini görüştüğü kişilerin özel konuşmalarının dinlenmesini önlemek ve karşı tarafın rahat konuşmasını sağlamak istemesiyle açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasının ve soruşturma kapsamında ifade veren bir komutanın konuşulduğu görüşmede de Özmen'in, "Hele bir dur, ben seni arayacağım." diyerek normal aramayı sonlandırıp WhatsApp'a geçtiği tespit edildi. Savcılıkta bu geçişin nedeni sorulduğunda Özmen, "Neden WhatsApp'a geçtiğimi bilmiyorum. Her dakika bir şeyler anlatıyordu, başımı belaya sokacak diye WhatsApp'tan görüşme gereği duydum." dedi.

"BU KADAR YETKİSİ OLMASA DELİL KARARTABİLİR MİYDİ?" Özmen'in sevgilisi olduğunu söylediği Evrim Korkmaz ile yaptığı görüşmeler de dosyaya girdi. Bir telefon konuşmasında Özmen'in, dönemin Valisi Tuncay Sonel'i kastederek, "Bu kadar yetkisi olmasaydı o kadar delil karartabilir miydi?" anlamına gelen sözler kullandığı belirlendi. Özmen, söz konusu ifadeyi sosyal medyada ve haberlerde gördüklerinden hareketle söylediğini, herhangi bir delil karartma olayına şahsen tanık olmadığını savundu. Tuncay Sonel'i yalnızca vali olarak bildiğini ve kendisiyle hiçbir özel görüşmesi olmadığını belirten Özmen'in, buna rağmen delil karartmaya ilişkin bu kadar kesin bir ifade kullanması dikkat çekti. "SAVCI SENİ ARAŞTIRIYOR" UYARISI Korucu Atilla Çeliker'in Fatih Özmen'i arayarak, "Seninle hayırlı olmayan bir konu konuşacağım." dediği ve ardından yüz yüze görüşmek istediği tespit edildi. Özmen, Çeliker'in kendisine Başsavcılığın onu araştırdığını söylediğini kabul etti. İlk ifadesinde görüşmede Gülistan Doku'nun adının geçmediğini savunan Özmen, müdafisinin açıklamasının ardından, "Aklıma Gülistan Doku geldi. Ağzımdan adı çıktı mı, çıkmadı mı hatırlamıyorum." dedi. Atilla Çeliker ise Özmen'e açıkça Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcının kendisini araştırdığını söylediğini ve Özmen'in, "Ben temizim, benim bağlantım yok." karşılığını verdiğini beyan etti. Savcılık, bu iki anlatım arasındaki çelişkiyi Özmen'e sordu ancak Özmen, tanığın neden farklı konuştuğunu bilmediğini söyledi.