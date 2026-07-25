CANLI YAYIN
Geri

35 il listede! Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Hangi şehirlerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı hava etkisini artıracak. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak beklenirken, birçok bölgede sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. İşte 25 Temmuz 2026 il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
35 il listede! Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Hangi şehirlerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hafta sonuna girerken etkili olacak sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle birçok il için peş peşe uyarılar yapıldı. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtilirken, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.

Kocaeli Valiliği kent genelinde trafik tedbiri kararını açıkladı.Kocaeli Valiliği kent genelinde trafik tedbiri kararını açıkladı.

KOCAELİ'DE MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE YAĞIŞ ENGELİ: TRAFİĞE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde önemli bir trafik tedbiri kararını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü 04.00 ile 23.59 saatleri arasında il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gelişebilecek olumsuz hava şartları ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin belirtilen saat aralığında Kocaeli genelinde trafiğe çıkmaları tedbiren yasaklandı.

Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların alınan kararlara uymaları ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi.İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi.

VALİLİK UYARDI

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Valilik X hesabında paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;
İstanbul genelinde 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların alansal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına şeklinde (70–80 km/saat) eseceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 25°C tahmin ediliyor.

⚠️ Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

(Fotoğraf AKOM'dan alınmıştır.)(Fotoğraf AKOM'dan alınmıştır.)

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM, İstanbul için hafta sonu hava tahmin raporunu yayımladı. Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterirken, yağışlı havanın Pazar sabahı itibarıyla kenti terk etmesi ve sıcaklıkların tekrar 33°C seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere kuzey bölgeleri etkisi altına alan serin ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da sağanak ve fırtına şiddetini artırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kent geneli için hafta sonu hava tahmin raporunu yayımladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kent geneli için hafta sonu hava tahmin raporunu yayımladı.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

25 Temmuz Cumartesi günü boyunca kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre gün içerisinde metrekareye 20 ila 45 kg arasında yağış düşmesi beklenirken, rüzgarın poyrazdan kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı şekilde 20-50 km/s hızla eseceği bildirildi. Hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25°C, nem oranının ise %55 ile %90 arasında seyredeceği öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi günü boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi günü boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Serin ve yağışlı sistemin 26 Temmuz Pazar sabah saatleri itibarıyla İstanbul'u tamamen terk edeceği açıklandı.

Pazar günü sabah saatlerinde hafif şekilde görülebilecek (1-3 kg/m²) yağışın ardından havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının gün içinde en fazla 25 dereceye kadar çıkacağı ve nem oranının yüksek seyredeceği bildirildi.Hava sıcaklıklarının gün içinde en fazla 25 dereceye kadar çıkacağı ve nem oranının yüksek seyredeceği bildirildi.

SICAKLIKLAR YENİDEN 30°C'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yağışlı sistemin ayrılmasıyla birlikte hava sıcaklıkları tekrar tırmanışa geçecek.

Halihazırda 25°C civarına gerileyen sıcaklıkların, hafta başından itibaren kademeli olarak artarak 30 - 33°C aralığına yükselmesi bekleniyor.

MGM'den birçok ile sarı kodlu uyarı geldi.MGM'den birçok ile sarı kodlu uyarı geldi.

HANGİ İLLER İÇİN UYARI VERİLDİ?

🟡 Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller
Adana
Amasya
Ankara
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Eskişehir
Hatay
İstanbul
Karabük
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
K.Maraş
Konya
Niğde
Osmaniye
Sivas
Tekirdağ
Yalova
Yozgat
🟠 Turuncu Kodlu Uyarı Verilen İller
Çorum
Ordu
Samsun
Sinop
Tokat
🟡🟠 Hem Sarı Hem Turuncu Kodlu Uyarı Verilen İller
Bartın
Bolu
Düzce
Kastamonu
Kocaeli
Sakarya
Zonguldak

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)

EN BÜYÜK RİSK KARADENİZ VE MARMARA'DA

Tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava ve sağanak yağış bekleniyor.Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava ve sağanak yağış bekleniyor.

SEL, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİ

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların resmi uyarıları yakından takip etmesi istendi.

Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve bazı Akdeniz illerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve bazı Akdeniz illerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

RÜZGAR SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yağışın yanı sıra Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgârın zaman zaman 50 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Karadeniz’de çok kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor.Batı ve Orta Karadeniz’de çok kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor.

Kuvvetli rüzgârın çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği bildirildi.

Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarların 50-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor.Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarların 50-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabileceği belirtilirken, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

🌧️ Kuvvetli Yağış Beklenen İller
Kocaeli (özellikle kuzeyi)
Sakarya
Bolu (kuzey ve güney kesimleri)
Eskişehir (kuzeyi)
Konya
Kayseri (güney ve doğusu)
Sivas
Antalya (iç kesimleri)
Isparta (doğusu)
Hatay (kıyıları)
Çankırı
Karabük
Giresun
Ordu (batısı)
Malatya
Kırşehir
Yozgat
⛈️ Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış
Kocaeli (kuzeyi)
Sakarya
Bolu (kuzey kesimleri)
Düzce
Zonguldak
Kastamonu
Samsun
Amasya
Ordu (batısı)
💨 Kuvvetli Rüzgar Beklenen İller
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Çanakkale
İzmir
Muğla
Balıkesir
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
🌫️ Toz Taşınımı Beklenen İller
Gaziantep
Kilis
Diyarbakır
Mardin
Siirt

İstanbul, Bursa ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.İstanbul, Bursa ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

DENİZLERDE DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Doğu Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgârların etkili olacağı bildirildi. Denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

İç Anadolu’da Ankara, Konya ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.İç Anadolu’da Ankara, Konya ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Bölge
Hava Durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu. Doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli kuzeyinde çok kuvvetli/şiddetli yağış. Kuzey ve kuzeydoğudan 50-70 km/sa kuvvetli rüzgar.
Ege
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kıyılarda kuzeybatıdan 50-70 km/sa kuvvetli rüzgar.
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak. Antalya içleri ve Isparta doğusunda kuvvetli yağış. Doğusunda 40-60 km/sa kuvvetli rüzgar.
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kuzey kesimler ile Konya, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış.
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kıyılar, Bolu kuzeyi ve Kastamonu çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak. Giresun'da kuvvetli, Orta Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış.
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu. Malatya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu
Batısı parçalı, diğer kesimler az bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde lokal sağanak. Doğu kesimlerde hafif toz taşınımı bekleniyor.
Denizlerde hava nasıl?
Doğu Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış ve denizlerde kuvvetli rüzgar uyarısı bulunuyor.Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış ve denizlerde kuvvetli rüzgar uyarısı bulunuyor.

YURTTA HAVA DURUMU RAPORU 25 TEMMUZ 2026

Bursa 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli.
Çanakkale 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli.
Kırklareli 25°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Afyonkarahisar 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Adana 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç kesimlerde yağış kuvvetli.
Antalya 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İl genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Diyarbakır 37°C
Az bulutlu ve açık. Hafif toz taşınımı bekleniyor.
Mardin 33°C
Az bulutlu ve açık. Hafif toz taşınımı bekleniyor.
Siirt 37°C
Az bulutlu ve açık. Hafif toz taşınımı bekleniyor.
Şanlıurfa 35°C
Az bulutlu ve açık.
Meteoroloji'den hafta sonu alarmı: İstanbul dahil birçok il listede
SONRAKİ HABER

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler