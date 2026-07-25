35 il listede! Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Hangi şehirlerde etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı hava etkisini artıracak. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak beklenirken, birçok bölgede sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. İşte 25 Temmuz 2026 il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hafta sonuna girerken etkili olacak sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle birçok il için peş peşe uyarılar yapıldı. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtilirken, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.
KOCAELİ'DE MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE YAĞIŞ ENGELİ: TRAFİĞE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde önemli bir trafik tedbiri kararını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü 04.00 ile 23.59 saatleri arasında il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Gelişebilecek olumsuz hava şartları ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin belirtilen saat aralığında Kocaeli genelinde trafiğe çıkmaları tedbiren yasaklandı.
Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların alınan kararlara uymaları ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
VALİLİK UYARDI
İstanbul'daki hava durumuna ilişkin İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Valilik X hesabında paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;
İstanbul genelinde 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların alansal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına şeklinde (70–80 km/saat) eseceği bekleniyor.
Hava sıcaklığının en yüksek 25°C tahmin ediliyor.
⚠️ Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM, İstanbul için hafta sonu hava tahmin raporunu yayımladı. Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterirken, yağışlı havanın Pazar sabahı itibarıyla kenti terk etmesi ve sıcaklıkların tekrar 33°C seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere kuzey bölgeleri etkisi altına alan serin ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı.
CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT
25 Temmuz Cumartesi günü boyunca kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre gün içerisinde metrekareye 20 ila 45 kg arasında yağış düşmesi beklenirken, rüzgarın poyrazdan kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı şekilde 20-50 km/s hızla eseceği bildirildi. Hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25°C, nem oranının ise %55 ile %90 arasında seyredeceği öngörülüyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?
Serin ve yağışlı sistemin 26 Temmuz Pazar sabah saatleri itibarıyla İstanbul'u tamamen terk edeceği açıklandı.
Pazar günü sabah saatlerinde hafif şekilde görülebilecek (1-3 kg/m²) yağışın ardından havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR YENİDEN 30°C'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Yağışlı sistemin ayrılmasıyla birlikte hava sıcaklıkları tekrar tırmanışa geçecek.
Halihazırda 25°C civarına gerileyen sıcaklıkların, hafta başından itibaren kademeli olarak artarak 30 - 33°C aralığına yükselmesi bekleniyor.
HANGİ İLLER İÇİN UYARI VERİLDİ?
EN BÜYÜK RİSK KARADENİZ VE MARMARA'DA
Tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SEL, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİ
Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların resmi uyarıları yakından takip etmesi istendi.
RÜZGAR SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Yağışın yanı sıra Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgârın zaman zaman 50 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgârın çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği bildirildi.
GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabileceği belirtilirken, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması istendi.
DENİZLERDE DE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Doğu Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgârların etkili olacağı bildirildi. Denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
YURTTA HAVA DURUMU RAPORU 25 TEMMUZ 2026