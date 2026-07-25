35 il listede! Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Hangi şehirlerde etkili olacak?

İç Anadolu’da Ankara, Konya ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Bölge

Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu. Doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli kuzeyinde çok kuvvetli/şiddetli yağış. Kuzey ve kuzeydoğudan 50-70 km/sa kuvvetli rüzgar.

Ege

Parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kıyılarda kuzeybatıdan 50-70 km/sa kuvvetli rüzgar.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak. Antalya içleri ve Isparta doğusunda kuvvetli yağış. Doğusunda 40-60 km/sa kuvvetli rüzgar.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kuzey kesimler ile Konya, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kıyılar, Bolu kuzeyi ve Kastamonu çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak. Giresun'da kuvvetli, Orta Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu. Malatya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Batısı parçalı, diğer kesimler az bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde lokal sağanak. Doğu kesimlerde hafif toz taşınımı bekleniyor.

Denizlerde hava nasıl?

Doğu Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.