Gülistan Doku dosyasında "dijital" sır! Bilişimci Mehmet Aca Vali Tuncay Sonel ile para trafiğini anlattı
Gülistan Doku soruşturmasında, kayıp üniversite öğrencisinin dijital verilerini yok etmeye azmettirdiği gerekçesiyle bilişim şirketi sahibi Memet Aca tutuklandı. Doku’nun yedek SIM kartı üzerinden WhatsApp ve Instagram hesaplarının silinmesinin hemen ardından başlayan şüpheli HTS trafiği ve şüpheli ifadelerini değerlendiren mahkeme, Aca’nın delilleri karartma suçunu işlediğine hükmetti. Soruşturma dosyasında dönemin valisiyle yapılan görüşmeler ve elden verilen para iddiaları da yer aldı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, dosyanın seyrini tamamen değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin kayıptan 3 gün sonra çıkardığı yedek SIM kartın Tunceli'den Ankara'ya gönderilmesi ve burada Instagram ile WhatsApp verilerinin silinmesiyle ilgili soruşturmada ACA Bilişim'in sahibi Memet Aca tutuklandı. Savcılık ve hâkimlik sorgusunun ardından Aca, "bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etmeye azmettirme" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme" suçlarından cezaevine gönderildi.
6 DAKİKA SONRA BAŞLAYAN ŞÜPHELİ ZİNCİR
Soruşturma dosyasına giren teknik tespitlere göre, Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kart 18 Ocak 2020'de Ankara Sincan'da bir cihazda aktifleştirildi. Kart üzerinden Doku'nun Instagram hesabına yetkisiz giriş yapıldı ve ardından WhatsApp aktivasyonu sağlanarak hesaptaki geçmiş veriler yok edildi.
Kriminal incelemede, işlemleri yapan eski polis memuru Gökhan Ertok'un SIM kart üzerindeki son işlemi saat 09.03'te bitirdiği, yalnızca 6 dakika sonra (09.09'da) patronu Memet Aca'yı aradığı saptandı. 245 saniye süren bu ilk görüşmenin ardından ikili arasında peş peşe iki telefon araması daha gerçekleşti. HTS kayıtları, taraflar arasında daha önce böyle bir iletişim trafiğinin hiç yaşanmadığını ortaya koydu.
SON ARAMA VALİ KORUMASINA
Ertok ile yaptığı 3 ardışık görüşmeyi tamamlayan Memet Aca'nın, saat 10.36'da dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nu aradığı belirlendi. Eroğlu'nun, SIM kartın Tunceli'den Ankara'ya ulaştırılması sürecinde yer aldığı soruşturma kayıtlarına girdi.
Memet Aca, Eroğlu ile ne konuştuğunu "tam olarak hatırlamadığını" öne sürdü ve trafiği açıklarken: "Ertok'un bilgisayarı bozulmuştu, Eroğlu'ndan 100 bin lira istemiş. Bana sordu, 'verme' dedim. Görüşmeler bu parayla ilgiliydi" iddiasında bulundu.
Ancak dakikalarla örtüşen telefon trafiği nedeniyle bu savunmaya itibar edilmedi.
"HABERİM VAR, GEREKENİ YAP"
Tutuklu şüpheli Gökhan Ertok'un ifadeleri, patronu Aca'yı yakan en somut delil oldu. Ertok, SIM kart üzerinde işlem yaptıktan sonra durumdan şüphelenip konuyu Aca'ya aktardığını belirterek, Aca'nın kendisine "Haberim var" dediğini söyledi. Ertok, ifadesinin devamında Aca'nın tam olarak "SIM karttan haberim var, gerekeni yap" talimatı verdiğini ileri sürdü.
Şirket anahtarının Ertok'ta olduğunu, işlemlerin bilgisi dışında yapıldığını savunan Aca ise suçlamaları reddetti. Aca'nın avukatı dosyaya "Normal bir şey olsaydı bana gelirdi" beyanının eklenmesini istedi. Ancak mahkeme, bir çalışanın şirket ortamında yürüttüğü bu kritik operasyondan patronun habersiz olmasını hayatın olağan akışına aykırı buldu.
POLİS MEMURUNA KAYIT DIŞI MAAŞ VE ŞAHSİ HESAP TRAFİĞİ
Soruşturmada Aca'nın, aktif polis memuru olan Gökhan Ertok'u 2018'den itibaren şirketinde sigortasız ve kayıt dışı çalıştırdığı belgelendi. MASAK incelemeleri, Ertok'un kişisel banka hesabının ACA Bilişim'in ortak hesabı gibi kullanıldığını; gelen-giden paralarda "ACA Bilişim" açıklamalarının yer aldığını açığa çıkardı.
Aca, Tunceli Valiliğinin sosyal medya hesaplarını da şirket olarak yönettiklerini kabul etti ancak bu işi "ücretsiz" yaptıklarını iddia etti. Ertok ise valilikten yıllık para alındığını ve bu ödemelerin Aca'nın şahsi hesabına aktarıldığını beyan etti.
VALİ İLE 63 GÖRÜŞME VE ELDEN VERİLEN YÜZ BİNLERCE LİRA
HTS analizleri, Memet Aca'nın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile iki ayrı hat üzerinden toplam 63 kez görüştüğünü gösterdi. Aca, Gülistan Doku'nun kaybolmasından tam bir gün önce (4 Ocak 2020 saat 20.27) Vali Sonel ile 112 saniyelik bir görüşme yaptığını da kabul etmek zorunda kaldı.
Aca, ifadesinde Sonel'e iki farklı dönemde elden yüksek miktarda para teslim ettiğini şu ifadelerle anlattı:
"Yetim ve öksüz çocuklar için yaklaşık 400-500 bin lira yardım yaptım. IBAN istedim, 'IBAN'dan olmaz, yanıma gel elden ver' dedi."
"194 öğrencinin Afyon'a uçakla götürülmesi için valilik makamındaki dinlenme odasında 300 bin lira nakit verdim."
Aca, bu yardımların ardından Tunceli Atatürk Mahallesi'ndeki bir caddeye Vali Sonel'in tasarrufuyla "Mehmet Aca" adının verildiğini doğruladı.
HAKİMLİK: KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR
Tunceli Sulh Ceza Hâkimliği; karartılan dijital verileri, silme işleminin hemen ardından başlayan Aca-Ertok-Eroğlu telefon zincirini, banka hareketlerini ve Ertok'un doğrudan Aca'yı işaret eden beyanlarını gerekçe gösterdi. Aca'nın sunduğu mazeretleri yetersiz bulan hâkimlik, adli kontrol şartlarının es geçilerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
GÜLİSTAN DOSYASINDA NELER OLDU?
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası, 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle cinayet soruşturmasına dönüştü. Eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve valinin eşi Handan Sonel tutuklandı. Sonel ailesinin yanı sıra Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abakarov ve ailesi, hastane başhekimi, polisler, korucular ile bilişim şirketi sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler delil karartma, hastane/SIM verilerini silme ve cinayete yardım suçlamasıyla tutuklandı. 15 şüpheli tutuklu bulunurken kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci de başlatıldı.