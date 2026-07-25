Gülistan Doku dosyasında "dijital" sır! Bilişimci Mehmet Aca Vali Tuncay Sonel ile para trafiğini anlattı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, dosyanın seyrini tamamen değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin kayıptan 3 gün sonra çıkardığı yedek SIM kartın Tunceli'den Ankara'ya gönderilmesi ve burada Instagram ile WhatsApp verilerinin silinmesiyle ilgili soruşturmada ACA Bilişim'in sahibi Memet Aca tutuklandı. Savcılık ve hâkimlik sorgusunun ardından Aca, "bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etmeye azmettirme" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme" suçlarından cezaevine gönderildi.

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Soruşturma dosyasına giren teknik tespitlere göre, Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kart 18 Ocak 2020'de Ankara Sincan'da bir cihazda aktifleştirildi. Kart üzerinden Doku'nun Instagram hesabına yetkisiz giriş yapıldı ve ardından WhatsApp aktivasyonu sağlanarak hesaptaki geçmiş veriler yok edildi.