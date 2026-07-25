Kadıköy’de saç saça kavga: Tekmeler havada uçuştu
Kadıköy Rıhtım’daki bir otoparkta iki kadın arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerinin saçlarını çekip tekme atan kadınları çevredekiler ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kadınlar birbirlerine tekme atıp saçlarını çekti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan çıkan otomobildeki kadın ile dışarıda bulunan kadın arasında tartışma başladı.
OTOMOBİLDEKİ KADINA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı. Araçtan inen kadının da karşılık vermesiyle kavga otoparkta devam etti.
Birbirlerinin saçlarını çeken ve tekme atan kadınları çevrede bulunan kişiler güçlükle ayırdı. Kavga, araya girenlerin müdahalesiyle sona erdi.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Otoparkta yaşanan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.