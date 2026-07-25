Kadıköy’de saç saça kavga: Tekmeler havada uçuştu

Kadıköy'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kadınlar birbirlerine tekme atıp saçlarını çekti.

Kadıköy ortasında feci kavga!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan çıkan otomobildeki kadın ile dışarıda bulunan kadın arasında tartışma başladı.