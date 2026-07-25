Kılıçdaroğlu’ndan yolsuzluk göndermesi: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti

"Bir daha ifade edeyim. Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Bizim görevimiz budur. Biz bunu yapacağız."

"ARINMA BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda CHP'de yaşanan kopuşa ilişkin dikkat çeken mesajı verdi.

CHP'yi "şerefli", "onurlu" ve "kirlenmemiş" bir parti olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN