Kılıçdaroğlu’ndan yolsuzluk göndermesi: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel öncülüğündeki grubun partiden ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni oluşumda çeşitli soruşturma ve iddianamelerde adı geçen isimlerin yer alması tartışılırken Kılıçdaroğlu, “Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorunda” dedi. Konuşmasının sonunda ise “Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında siyasi ahlak, yolsuzluk ve rüşvet vurgusu öne çıktı. Sözleri, CHP'den ayrılan Özgür Özel öncülüğündeki grubun kurduğu Yeni Parti'ye gönderme olarak değerlendirildi.
YENİ PARTİ KADROSU TARTIŞMALARIN ODAĞINDA
Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 91 milletvekili, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sundu.
Yeni oluşumda Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi çeşitli soruşturma ve iddianamelerde adları geçen isimlerin yer alması dikkati çekti.
"SİYASETÇİ TEMİZ VE AHLAKLI OLMAK ZORUNDA"
Kılıçdaroğlu, konuşmasında siyasetin hesap verme sorumluluğu taşıdığını söyledi.
"Siyaset hesap verme sanatıdır. Hesap verme sanatıdır. Hesap verebiliyorsanız siyaset yapacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, hesabını veremeyecek ilişkiler içinde bulunan siyasetçilerin bağımsız hareket edemeyeceğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, "Ama hesap soran, açığınız varsa, açığınızı keşfeden insanın esiri olursunuz. Tutsak olursunuz. Söz edemezsiniz, konuşamazsınız" ifadelerini kullandı.
"YOLSUZLUĞU VARSA DURMAM"
Yeni Parti kadrolarına yönelik tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu, hakkında yolsuzluk ve hırsızlık iddiası bulunan kişilerin yanında durmayacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır. Temiz insanın başımın üstünde yeri vardır. Düzgün insanın başımın üstünde yeri vardır" dedi.
"SATIN ALINMAYACAK ADAMLARIN CHP'DE OLMASI LAZIM"
Kılıçdaroğlu, CHP kadrolarının para, rüşvet ve çıkar ilişkilerinden uzak durması gerektiğini de vurguladı.
"Parayla satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir daha ifade edeyim. Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Bizim görevimiz budur. Biz bunu yapacağız."
"ARINMA BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ"
Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda CHP'de yaşanan kopuşa ilişkin dikkat çeken mesajı verdi.
CHP'yi "şerefli", "onurlu" ve "kirlenmemiş" bir parti olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" dedi.