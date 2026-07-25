Güney Avrupa alevlere teslim! İspanya'da binlerce kişi misafirhanelerde: Fransa'da binlerce hektar kül oldu
Güney Avrupa'da etkili olan yangınlar günlerdir söndürülemiyor. İspanya ve Fransa'da kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle 200 bine yakın kişi tahliye edilirken Fransa'da yanan alan miktarı 98 bin hektara ulaştı. İspanya'da binlerce kişi misafirhanelere yerleştirildi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise ülke genelinde yanan alanların tarihi bir rekor olduğunu söyledi.
Güney Avrupa'da günlerdir devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. İspanya ve Fransa'da geniş alanları etkisi altına alan alevler, on binlerce insanın evlerini terk etmesine yol açtı.
İSPANYOLLAR MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ
İspanya genelinde alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor. İspanya Polisi tarafından yapılan açıklamada, yangın bölgelerinden güvenli alanlara çıkarılan vatandaşların geçici olarak misafirhanelere yerleştirildiği bildirildi.
FRANSA'DA 200 BİN HEKTARLIK ALAN TAHLİYE EDİLDİ
Alevlerin en sert vurduğu noktalardan biri ise Fransa'nın güneybatısı oldu. 22 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlar nedeniyle Gironde, Landes ve Var vilayetlerinde geniş çaplı tahliye operasyonları yürütülüyor. Ülke genelinde tahliye edilenlerin sayısının 200 bine yaklaştığı belirtildi.
GÜNEY FRANSA KÜL OLDU
Gironde Vilayeti: Kül olan alan 32 bin 700 hektara ulaştı. Gece boyunca sürdürülen tahliyelerle birlikte bölgede evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 167 bini buldu. Yangınla mücadele sırasında 54 itfaiyeci hafif şekilde yaralandı.
Bordeaux ve Cap-Ferret: Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, aralarında tıbbi bakıma muhtaç kişilerin de yer aldığı yaklaşık 6 bin mağdurun Bordeaux Fuar Merkezi'nde ağırlandığını duyurdu. Tatil beldesi Cap-Ferret'de de binlerce kişi tahliye edildi.
Landes ve Var: Landes vilayetinde 2 bin 600 hektarlık alan yanarken, 31 bin kişi bölgeden çıkarıldı. Var vilayetine bağlı Ponteves kentindeki yangının da henüz kontrol altına alınamadığı ve yeni tahliyelerin gündemde olduğu aktarıldı.
ASKERİ UÇAKLAR DEVREDE
Fransa Hükümeti, kontrolden çıkan yangınlara müdahale etmek için askeri güçleri sahaya indirdi. Bölgeye 1000 askeri personel ile birlikte söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla bir A400M askeri nakliye uçağı sevk edildi. Ayrıca Paris'te görev yapan yüzlerce itfaiyeci de güneybatıdaki ekiplere takviye olarak gönderildi.
98 BİN HEKTAR ALAN YANDI
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde bu yıl yanan toplam alanın 98 bin hektara ulaştığını belirterek bu durumun "tarihi bir rekor" olduğunu vurguladı. Başbakan Sebastien Lecornu ise kriz yönetimi için bakanlıklar arası acil durum toplantısı düzenleneceğini açıkladı.