Gironde Vilayeti: Kül olan alan 32 bin 700 hektara ulaştı. Gece boyunca sürdürülen tahliyelerle birlikte bölgede evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 167 bini buldu. Yangınla mücadele sırasında 54 itfaiyeci hafif şekilde yaralandı.

Landes ve Var: Landes vilayetinde 2 bin 600 hektarlık alan yanarken, 31 bin kişi bölgeden çıkarıldı. Var vilayetine bağlı Ponteves kentindeki yangının da henüz kontrol altına alınamadığı ve yeni tahliyelerin gündemde olduğu aktarıldı.

Bordeaux ve Cap-Ferret: Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, aralarında tıbbi bakıma muhtaç kişilerin de yer aldığı yaklaşık 6 bin mağdurun Bordeaux Fuar Merkezi'nde ağırlandığını duyurdu. Tatil beldesi Cap-Ferret'de de binlerce kişi tahliye edildi.

Avrupa'da orman yangınları

ASKERİ UÇAKLAR DEVREDE

Fransa Hükümeti, kontrolden çıkan yangınlara müdahale etmek için askeri güçleri sahaya indirdi. Bölgeye 1000 askeri personel ile birlikte söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla bir A400M askeri nakliye uçağı sevk edildi. Ayrıca Paris'te görev yapan yüzlerce itfaiyeci de güneybatıdaki ekiplere takviye olarak gönderildi.

98 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde bu yıl yanan toplam alanın 98 bin hektara ulaştığını belirterek bu durumun "tarihi bir rekor" olduğunu vurguladı. Başbakan Sebastien Lecornu ise kriz yönetimi için bakanlıklar arası acil durum toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

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