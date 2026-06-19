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Aspendos'ta 'Nehir Tanrısı Eurymedon' mozaiği bulundu

Aspendos Antik Kenti’ne yapılan kazı çalışmalarında ‘Nehir Tanrısı Genç Eurymedon’ mozaiği keşfedildi. Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen tasvir; suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıtıyor. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mozaik tarih açısından büyük önem taşıyor” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Haziran 2026
Aspendos’ta ’Nehir Tanrısı Eurymedon’ mozaiği bulundu

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Antalya Serik'teki Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen kaza çalışmalarında heyecan veren bir keşif gerçekleştirildi. Meydan ile doğu sur duvarları arasında yaklaşık 6'ya 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı.

1800 yıllık ʺNehir Tanrısıʺ tasviri bulundu. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'na aittir.)1800 yıllık ʺNehir Tanrısıʺ tasviri bulundu. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'na aittir.)

Yapının milattan sonra 3. yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6'ya 7,50 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda devam ettiği anlaşıldı. Yapının, milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor.

SU DÜNYASININ ZENGİNLİĞİNİ YANSITIYOR

İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen 'Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon' olarak tanımlanıyor. Mozaikte, 'Nehir Tanrısı' tasviri başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor.

Doğanın bereketini ve suyun yaşam veren gücünü simgeleyecek şekilde içinden su dökülen bir amphoraya yaslanmış pozisyonda tasvir edilen figüre, nehir içerisinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor. Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri, sahneye canlılık kazandırırken su dünyasının zenginliğini de yansıtıyor. Mozaik, bilimsel ve kültürel açıdan değer taşıyor. Keşif, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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