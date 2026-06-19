Aspendos’ta ’Nehir Tanrısı Eurymedon’ mozaiği bulundu

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Antalya Serik'teki Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen kaza çalışmalarında heyecan veren bir keşif gerçekleştirildi. Meydan ile doğu sur duvarları arasında yaklaşık 6'ya 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı.

1800 yıllık ʺNehir Tanrısıʺ tasviri bulundu. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'na aittir.) Yapının milattan sonra 3. yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6'ya 7,50 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda devam ettiği anlaşıldı. Yapının, milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor.