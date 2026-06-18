ÖZEL | CHP'de "bir bölen" kavgası! Genel Merkez'den 'yeni parti'cilere sert sözler: "Daha boşanmadan koca arayışına çıktılar"
CHP'de Özgür Özel'in yeni parti arayışları sürüyor. DSP ve GENÇ Parti'ye yapılan teklifler Ankara kulislerini sallarken Özel, "Hazırdaki birkaç partiye geçme ihtimali var" itirafında bulundu. Takvim.com.tr, Özel'in bu itirafına CHP Genel Merkezi'ne sordu. CHP'li bir kurmay, "Daha boşanmadan koca arayışına çıktılar. Bu durum parti içi suç" diyerek bölünme hesabı yapanlara tepki gösterdi. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar için ise "Mutlak butlanla sonuçlanan 38. Kurultayın delegeleri de imza vermiş. Bunların imza yetkileri yok. İncelesek de işleme alamayız. Çünkü tedbir var" dendi.
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- Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğine karşı çıkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yeni parti arayışlarına başladı.
- Özgür Özel ve ekibi Demokratik Sol Parti ve Genç Parti ile temas kurarak partiyi devralma teklifinde bulundu fakat olumsuz yanıt aldı.
- Özgür Özel, yeni bir parti kurma veya mevcut bir partiye geçme ihtimalleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.
- CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve ekibinin parti içi kurallara aykırı hareket ettiğini ve olağanüstü kurultay için toplanan imzaların geçersiz olduğunu açıkladı.
- CHP'nin eski yöneticilerinden Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun yerine kayyum atanmasını önerdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan" sıfatıyla partinin başına gelmesini reddeden Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler, yeni parti arayışlarına girdi.
Özel, "Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" derken; İmamoğlu "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" sözleriyle CHP'den kopuşun fitilini ateşledi.
Nitekim bu uğurda önce DSP sonra da Genç Parti'nin kapısı çalındı.
ÖNCE DSP'NİN SONRA GENÇ'İN KAPISINI ÇALDILAR
DSP'ye "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" teklifi yapıldı. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği skandalı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da doğruladı. Aksakal, "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.
Genç Parti kurmayları da partilerini devralmak isteyen Özel cephesine "CHP yaşadığı sorunları bir an önce Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çözmeli. Arınmalısınız" yanıtı verdi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN İTİRAF: BİRKAÇ PARTİYE GEÇME İHTİMALİ VAR
Son olarak Özgür Özel, NEFES'ten Deniz Zeyrek'e verdiği demeçte "Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var" ifadelerini kullandı.
Bu bağlamda Takvim.com.tr, CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Özel ve ekibinin CHP rozeti altında farklı partililerle yaptığı pazarlık odaklı görüşmelerin etik olup olmadığını sordu.
"DAHA BOŞANMADAN KOCA ARAYIŞINA ÇIKTILAR"
Üst düzey CHP'li bir kurmay, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
Murat Emir'in DSP ile yaptığı görüşme ve Genç Parti ile kurulan temas için "Daha boşanmadan koca arayışına çıktılar" nitelemesi yaptı.
Mezkur görüşmelerin etik değerlere aykırı olduğu belirten CHP'li kaynak, "Parti içi kurallara göre suç teşkil eden bir durum var" dedi.
TOPLANAN İMZALARI SORDUK
CHP Genel Merkezi'ne olağanüstü kurultay için toplanan 900 imzayı da sorduk.
Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "74 İl Başkanı olduğu söyleniyor ama ne kadar doğru? Buna ek olarak imza aldıkları delegeler arasında mutlak butlanla sonuçlanan 38. Kurultayın delegeleri de var. Bu isimlerin imza yetkileri yok, attıkları imzalar da yok hükmünde. Delegeliği sahih olmayan birinden imza alınamaz" değerledirmesini yaptı.
Bu imzaların ilgili kurullarca inceleneceği ancak tedbir kararı varken işleme alınamayacağı bildirildi.
"900 DEĞİL 1900 İMZA TOPLASALAR DA KURULTAY OLMAZ"
Önceki gün de Genel Merkez'den Özgür Özel'in ekibine "900 değil, 1900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidilemez" resti gelmişti.
ÖNDER SAV AÇIK AÇIK BUNU DEDİ: KILIÇDAROĞLU DURACAĞINA KAYYUM GELSİN
Öte yandan CHP'nin ağır toplarından olan ve Özgür Özel'in bu süreçteki akıl hocalarında biri olarak bilinen Önder Sav'dan "Kılıçdaroğlu duracağına kayyum gelsin" çıkışı geldi.
Sav, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin "İmzaların verilmesinden sonra mevcut yönetimin, 'Tedbir var., o yüzden uygulayamayız' demesi halinde gidilecek yol açıktır. Bir sulh hukuk mahkemesine kayyum tayinini istemek veya geçici kurul tayinini istemektir. Onu yapmak durumundadır. Çarpık mahkeme kararına karşı hukuk yoluyla sonuna kadar mücadele edilmelidir" dedi.