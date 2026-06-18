ÖZEL | CHP'de "bir bölen" kavgası! Genel Merkez'den 'yeni parti'cilere sert sözler: "Daha boşanmadan koca arayışına çıktılar"

CHP Genel Merkezi'nden temas kurduğumuz kurmaylar Özgür Özel ve ekibinin yeni parti arayışlarına sert sözlerle tepki gösterdi "DAHA BOŞANMADAN KOCA ARAYIŞINA ÇIKTILAR" Üst düzey CHP'li bir kurmay, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Murat Emir'in DSP ile yaptığı görüşme ve Genç Parti ile kurulan temas için "Daha boşanmadan koca arayışına çıktılar" nitelemesi yaptı. Mezkur görüşmelerin etik değerlere aykırı olduğu belirten CHP'li kaynak, "Parti içi kurallara göre suç teşkil eden bir durum var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları olağanüstü kurultay için toplanan imzaların da hükümsüz olduğunu belirtti



TOPLANAN İMZALARI SORDUK



CHP Genel Merkezi'ne olağanüstü kurultay için toplanan 900 imzayı da sorduk.



Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "74 İl Başkanı olduğu söyleniyor ama ne kadar doğru? Buna ek olarak imza aldıkları delegeler arasında mutlak butlanla sonuçlanan 38. Kurultayın delegeleri de var. Bu isimlerin imza yetkileri yok, attıkları imzalar da yok hükmünde. Delegeliği sahih olmayan birinden imza alınamaz" değerledirmesini yaptı.



Bu imzaların ilgili kurullarca inceleneceği ancak tedbir kararı varken işleme alınamayacağı bildirildi.

"900 DEĞİL 1900 İMZA TOPLASALAR DA KURULTAY OLMAZ"



Önceki gün de Genel Merkez'den Özgür Özel'in ekibine "900 değil, 1900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidilemez" resti gelmişti.