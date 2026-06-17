Galatasaray'a Dünya Kupası'ndan yıldız! Aslan'ın teklifi belli oldu
Yeni sezonda hem Süper Lig'deki şampiyonluk serisini sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui oldu.
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- Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Hicham Boudaoui için yeniden girişimlere başladı.
- Galatasaray, Nice'e ara transfer döneminde sunduğu 15 milyon euroluk teklifi yeniden iletti.
- Nice, maaş bütçesini azaltmak amacıyla Boudaoui'nin satışına sıcak bakabilir.
- Boudaoui için Galatasaray'ın yanı sıra Aston Villa, Brighton ve bazı Bundesliga kulüpleri de devrede.
- Boudaoui, Cezayir Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor ve 32 kez milli formayı giydi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha takviyesi için düğmeye basıldı. Yönetimin, uzun süredir takip ettiği Hicham Boudaoui için yeniden girişimlere başladığı öne sürüldü.
15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF MASADA
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, ara transfer döneminde sunduğu 15 milyon euroluk teklifi bir kez daha Nice yönetimine iletti.
Devre arasında yapılan tekliften sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, bu kez transferi bitirmek için şartları zorlamaya hazırlanıyor.
NICE AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR
Haberde, Nice'in maaş bütçesini azaltmak ve yaz transfer dönemi için kaynak yaratmak amacıyla Boudaoui'nin satışına sıcak bakabileceği belirtildi.
26 yaşındaki orta saha için yalnızca Galatasaray'ın değil, Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Brighton'ın yanı sıra Almanya Bundesliga'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu ifade edildi.
CEZAYİR MİLLİ TAKIMI'NIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN
Cezayir Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Boudaoui, bugüne kadar milli formayı 32 kez giydi.
Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve iç orta saha pozisyonlarında da görev yapabilen deneyimli futbolcu, dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yapan Boudaoui, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Skor üretiminden çok oyun temposu, pres gücü ve top kazanma becerileriyle öne çıkan Cezayirli oyuncunun geleceğinin Dünya Kupası sonrasında netleşmesi bekleniyor.