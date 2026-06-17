Galatasaray'a Dünya Kupası'ndan yıldız! Aslan'ın teklifi belli oldu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Hicham Boudaoui için yeniden girişimlere başladı.

Galatasaray, Nice'e ara transfer döneminde sunduğu 15 milyon euroluk teklifi yeniden iletti.

Nice, maaş bütçesini azaltmak amacıyla Boudaoui'nin satışına sıcak bakabilir.

Boudaoui için Galatasaray'ın yanı sıra Aston Villa, Brighton ve bazı Bundesliga kulüpleri de devrede.

Boudaoui, Cezayir Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor ve 32 kez milli formayı giydi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha takviyesi için düğmeye basıldı. Yönetimin, uzun süredir takip ettiği Hicham Boudaoui için yeniden girişimlere başladığı öne sürüldü.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF MASADA Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, ara transfer döneminde sunduğu 15 milyon euroluk teklifi bir kez daha Nice yönetimine iletti. Devre arasında yapılan tekliften sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, bu kez transferi bitirmek için şartları zorlamaya hazırlanıyor.