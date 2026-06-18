Fenerbahçe'den Aykut Kocaman'a "gerek yok!" çıkışı! İsmail Kartal'ın karnesi parlak ama kupası yok
Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, takımı şampiyon yapabilmek adına mücadele verecek. Kartal'ın 1996'da alt yapı koordinatörlüğü ile başlayan macerasında sıra artık zirveye geldi. Deneyimli çalıştırıcı daha önce tarihi bir sezon geçirip 99 puanla ikinci olmuş ve ardından da gönderilmişti. Başkan Aziz Yıldırım ile birlikte her şey zirvede yer alabilmek adına yapılacak. Başkan Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile anlaşmak üzereyken ibrenin neden Kartal'a döndüğü ve deneyimli teknik direktörün karnesi haberimizde.
Hızlı Özet Göster
- Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 17.245 oy alarak ikinci kez başkan seçildi.
- Yıldırım, teknik direktörlük için ilk görüşmeyi Aykut Kocaman ile yaptı ancak fikir ayrılıkları nedeniyle anlaşma sağlanamadı.
- Fikir ayrılıklarının merkezinde futbol yapılanması ve Dirk Kuyt'ın teknik ekibe dahil edilmesi konuları yer aldı.
- Aykut Kocaman seçeneği rafa kaldırıldıktan sonra Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal ile hızlı bir şekilde anlaştı.
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirildi.
Fenerbahçe'nin 7 Haziran 2026 Pazar günü düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılan 27 bin 138 delegeden 17245 oy alan Aziz Yıldırım, ikinci kez başkanlığı kazandı. Yıldırım'ın teknik direktör konusundaki tercihi merak konusuydu ve ilk adayın Aykut Kocaman olduğu biliniyordu. Zira seçim öncesinde yapılan övgü dolu ifadeler de bunu doğrular nitelikteydi. Fakat karar bambaşka oldu.
AYKUT KOCAMAN'A "GEREK YOK" DENDİ!
Fenerbahçe'de 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihiyle ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde göreve getirilen İsmail Kartal öncesinde ilk temasın Aykut Kocaman ile kurulduğu öğrenildi.
Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük görevi için ilk olarak Aykut Kocaman ile görüştüğü belirtildi.
Taraflar arasında yapılan toplantılarda takımın geleceği, transfer planlaması ve oyun sistemi gibi konular masaya yatırıldı. Ancak görüşmeler ilerledikçe bazı temel konularda fikir ayrılıklarının ortaya çıktığı ifade edildi.
DIRK KUYT VE TAHA ŞAHİN KRİZİ
İddialara göre yaşanan anlaşmazlıkların merkezinde futbol yapılanması ve Dirk Kuyt'ın teknik ekibe dahil edilmesi konusu yer aldı.
Ayrıca saha içi planlaması ve yetki paylaşımı konularında da tarafların ortak noktada buluşamadığı kaydedildi.
Ayrıca Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin'in de bu görüşmede masaya yatırıldığı ve yine fikir ayrılıklarının yaşandığı bildirildi.
AZİZ YILDIRIM: "GEREK YOK"
Son görüşmenin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna, "Daha ilk günden böyle anlaşmazlıklar olacaksa, birlikte yola çıkmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü. Bu gelişme sonrasında Aykut Kocaman seçeneği tamamen rafa kaldırıldı.
YÖNETİM İKNA EDEMEDİ
Bazı yöneticilerin Aziz Yıldırım'ı Aykut Kocaman konusunda ikna etmeye çalıştığı ancak tecrübeli başkanın kararını değiştirmediği belirtildi.
İSMAİL KARTAL'A HIZLI DÖNÜŞ
Aykut Kocaman dosyasının kapanmasının ardından Fenerbahçe yönetimi rotasını hızlı şekilde İsmail Kartal'a çevirdi.
17 Haziran Salı akşamı yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kısa sürede anlaşma sağladığı öğrenildi. Böylece Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi resmen İsmail Kartal'a emanet edildi.
KARNESİ PARLAK AMA KUPASI YOK
İsmail Kartal, Fenerbahçe başında 3 kez görev yaptı. 125 resmi karşılaşmaya çıktı. 86 kez sahadan galip ayrıldı. 22 beraberlik aldı. 17 mağlubiyet yaşadı. 2.24 puan ortalaması tutturmayı başardı. Bu alanda en iyi teknik direktörlerden biri oldu fakat hiç şampiyonluk yaşayamadı.
SÜPER KUPA İLE BAŞLADI
Kartal'ın ilk Fenerbahçe dönemi, Galatasaray karşısında oynanan Süper Kupa finali ile başladı. Sarı lacivertliler, rakibini 3-2 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de ise sarı kırmızılıların 3 puan gerisinde kalarak ikincilikle yetindi. Görevine devam edemedi.
TRABZONSPOR'UN PERFORMANSI ONU GETİRDİ
Yıllar sonra yolu bir kez daha Fenerbahçe ile kesişen İsmail Kartal, bu kez Trabzonspor'un açık ara önde götürdüğü 2021-2022 sezonunun ara döneminde koltuğa oturdu. Çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak takımı ikinci yaptı.
TARİHİ SEZONDA DA OLMADI
İsmail Kartal ile belki de en çok özdeşleşen sezon 2023-2024 oldu. Sarı lacivertli ekibin başında 3. kez yolculuğa başlayan deneyimli çalıştırıcı, 4 Kasım 2003 tarihine kadar 19 maç yenilmedi. Ancak Trabzonspor karşısında alınan yenilgi, sezonun kader anı oldu. Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa uzanırken ligi tek mağlubiyetle bitiren Kanarya, 99'da kaldı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynandı. Kartal, 58 karşılaşmada 44 galibiyet, 7 beraberlik ve mağlubiyet aldı.