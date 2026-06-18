Fenerbahçe'den Aykut Kocaman'a "gerek yok!" çıkışı! İsmail Kartal'ın karnesi parlak ama kupası yok

17 Haziran Salı akşamı yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kısa sürede anlaşma sağladığı öğrenildi. Böylece Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi resmen İsmail Kartal'a emanet edildi.

İsmail Kartal 4. kez Fenerbahçe'nin başında

KARNESİ PARLAK AMA KUPASI YOK

İsmail Kartal, Fenerbahçe başında 3 kez görev yaptı. 125 resmi karşılaşmaya çıktı. 86 kez sahadan galip ayrıldı. 22 beraberlik aldı. 17 mağlubiyet yaşadı. 2.24 puan ortalaması tutturmayı başardı. Bu alanda en iyi teknik direktörlerden biri oldu fakat hiç şampiyonluk yaşayamadı.

SÜPER KUPA İLE BAŞLADI

Kartal'ın ilk Fenerbahçe dönemi, Galatasaray karşısında oynanan Süper Kupa finali ile başladı. Sarı lacivertliler, rakibini 3-2 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de ise sarı kırmızılıların 3 puan gerisinde kalarak ikincilikle yetindi. Görevine devam edemedi.