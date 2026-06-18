Uyuşturucu dosyasında yeni gelişme: Doğulu kardeşler dahil 8 isim pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, örnekleri alınan şüpheliler Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonuçları pozitif çıktı
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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel