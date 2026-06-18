İsmail Kartal'ın ilk transferi belli oldu! Fenerbahçe Mauro Junior'u istiyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği İsmail Kartal, Vedat Muriqi'nin İstanbul'a gelmesinin ardından yıldız isme onay verdi. Kanarya, PSV'den Mauro Junior'u kadrosuna katabilmek adına girişimlere başladı. İşte detaylar...
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ın kaptanlarından Mauro Junior'un transferi için önemli mesafe kat etti.
- Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Vedat Muriqi'den sonra ikinci transfer hamlesini yapıyor.
- Fenerbahçe, Mauro Junior'un serbest kalma maddesi olan 12 milyon euroyu ödemeye hazır durumda.
- Mauro Junior, PSV Eindhoven'da 200 resmi maçta forma giyerek 9 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.
- Brezilyalı oyuncunun PSV ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Fenerbahçe transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek bölgesi için dikkat çekici bir isim gündeme geldi. Hollanda basınına göre sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven'ın kaptanlarından Mauro Junior transferinde önemli mesafe kat etti.
MURIQI'NİN ARDINDAN İKİNCİ HAMLE
Teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer dönemindeki ilk hamlesini Vedat Muriqi ile yapmıştı. Yönetimin şimdi de savunmanın sol kanadını güçlendirmek için harekete geçtiği belirtildi.
MAURO JUNIOR İLE ANLAŞMA YAKIN
Hollanda'nın önde gelen spor yayınlarından Voetbal International'ın haberine göre Fenerbahçe, PSV forması giyen Mauro Junior ile anlaşmaya oldukça yakın.
Sarı-lacivertli yönetimin oyuncuyla tüm şartlarda uzlaşması halinde sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
PSV'NİN KAPTANLARINDAN
2018 yılında PSV'nin A takımına yükselen Mauro Junior, yıllar içerisinde kulübün en önemli isimlerinden biri haline geldi. Hollanda temsilcisinde kaptanlık görevini de üstlenen Brezilyalı futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
200 MAÇLIK TECRÜBE
27 yaşındaki oyuncu, PSV kariyerinde 200 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 9 gol atan Mauro Junior, 31 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Başarılı futbolcunun PSV Eindhoven ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Buna rağmen Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesi sayesinde transferi kısa sürede sonuçlandırabileceği ifade ediliyor.
İsmail Kartal'ın da transferine onay verdiği belirtilen Mauro Junior'un, Archie Brown ve Alejandro Grimaldo gibi isimlerin gündemde olduğu dönemde sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği kaydedildi.