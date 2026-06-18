İsmail Kartal'ın ilk transferi belli oldu! Fenerbahçe Mauro Junior'u istiyor

2018 yılında PSV'nin A takımına yükselen Mauro Junior, yıllar içerisinde kulübün en önemli isimlerinden biri haline geldi. Hollanda temsilcisinde kaptanlık görevini de üstlenen Brezilyalı futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Mauro Junior uzun süredir PSV forması giyiyor

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Başarılı futbolcunun PSV Eindhoven ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Buna rağmen Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesi sayesinde transferi kısa sürede sonuçlandırabileceği ifade ediliyor.

İsmail Kartal'ın da transferine onay verdiği belirtilen Mauro Junior'un, Archie Brown ve Alejandro Grimaldo gibi isimlerin gündemde olduğu dönemde sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği kaydedildi.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe