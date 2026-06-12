Haziran 2026 emekli promosyon ücretleri netleşti: Banka banka güncel ödeme listesi
Banka promosyonlarında yeni kampanyalar belli oldu. Emeklilere 40 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken; faizsiz kredi, nakit avans gibi fırsatlarla birlikte ise toplam fayda 90 bin lirayı buluyor...
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- Bankalar haziran ayında emeklilere 40 bin liraya kadar promosyon ve toplam 90 bin liraya kadar fayda sunuyor.
- Ziraat Bankası 12 ay vadeli faizsiz 40 bin lira kredi ve 3 ay taksitli 25 bin lira nakit avans ile 90 bin liraya varan avantaj sağlıyor.
- Vakıf Katılım 50 bin lira ve üzeri maaşa 25 bin lira olmak üzere 40 bin liraya varan promosyon veriyor.
- Halkbank emekli maaşını taşıyanlara 12 bin liraya varan promosyonun yanında 12 ay taksitli sıfır faizli 30 bin lira ihtiyaç kredisi sunuyor.
- Bankalar otomatik fatura talimatı, kartla harcama ve emekli yakınını getirme gibi şartlarla ek promosyon ödüyor.
Emeklilerin, dul ve yetimlerin yakından takip ettiği banka promosyonunda haziran kampanyaları açıklandı. Kampanyalarda bankaların, otomatik fatura talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla daha yüksek ödeme yaptığı görüldü.
Bu kapsamda sağlanan promosyon tutarı 40 bin liraya kadar çıktı. Ayrıca emeklilere sıfır faizli kredi, faizsiz nakit avans gibi imkanlar da sunuluyor. Böylece sunulan fayda artırılıyor. Mayıs kampanyalarında sunulan toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor.
BANKALAR NE VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...
Albaraka Türk/30.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 8.300, 13.300, 16.600, 20.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 1.075, en çok 8.600 lira.
Akbank/15 bin liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.
Denizbank/27.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açana 2.000, kredi kartı kullanana 8.000, otomatik fatura talimatı verene 2.000-5000 lira.
Garanti BBVA/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca kartla 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira bonus.
Halkbank/60.000 liraya varan avantaj: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000,
12.000 lira. Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan.
ING/32.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 4 otomatik fatura talimatına 4.000, Turuncu Hesap'a bakiye getirenlere 4.500, ihtiyaç kredisi kullanana 4.500 lira ek promosyon ve banka kartıyla 5.000 lira harcayana ayda 500, toplam 4.000 lira iade.
İş Bankası/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 1.000 lira, kredi kartıyla 9.000 lira alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan.
Kuveyt Türk/15.500 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira.
Şekerbank/27.500 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000, kredili mevduat hesabına 2.000 ve kredi kullanana 5.500 lira ek ödül.
QNB/20.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 8.500, 13.500, 16.500, 20.000 lira. Buna ilaveten eczane ve market harcamalarına yıllık 3.000 lira iade imkanı.
TEB/21.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
Türkiye Finans/32.000 liraya varan promosyon ve ödül: 2 otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayana, maaşa göre 13.000, 18.500, 22.000, 27.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5.000 lira.
Yapı Kredi/30.000 liraya promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.000- 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000-5.000 lira arasında, mobil uygulama kullanana 2.000, mobil uygulama üzerinden müşteri olana 3.000 lira ek ödül.
İş Bankası/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 1.000 lira, kredi kartıyla 9.000 lira alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan.
Vakıf Katılım/40.000 liraya varan promosyon: Birinci maaş dilimine 8.750, ikinciye 14.000, üçüncüye 17.500 lira. 20.000-49.999 lira aylığa 21.000, 50.000 lira ve üstü aylığa ise 25.000 lira. Otomatik fatura talimatına 1.500 lira, toplamda 4.500 liraya varan, yeni emekli müşteri yönlendirene her kişi için 2.000, toplam 6.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartıyla 1.500 lira ve üzeri harcamaya 1.500 lira olmak üzere toplamda 4.500 liraya varan iade
Ziraat/90.000 liraya varan fayda: İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6.000 liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans var.
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