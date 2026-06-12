Haziran 2026 emekli promosyon ücretleri netleşti: Banka banka güncel ödeme listesi

Garanti BBVA/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca kartla 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira bonus.

Halkbank/60.000 liraya varan avantaj: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000,

12.000 lira. Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan.

ING/32.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 4 otomatik fatura talimatına 4.000, Turuncu Hesap'a bakiye getirenlere 4.500, ihtiyaç kredisi kullanana 4.500 lira ek promosyon ve banka kartıyla 5.000 lira harcayana ayda 500, toplam 4.000 lira iade.

İş Bankası/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 1.000 lira, kredi kartıyla 9.000 lira alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan.