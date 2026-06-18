Kılıçdaroğlu "medyatik arınma" başlattı! Özgür Özel yönetiminden fondaşlara 16.2 milyon dolar aktı | Mangırcı gazeteler, TV'ler, troller...
CHP'de "arınma" hızlı başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Parayla alınıp satılan TV kanalları" diyerek bombanın pimini çekerken Özgür Özel yönetiminin "fon hattı" rakamlarla deşifre oldu. Takvim'in edindiği bilgiye göre; Parti saymanı Bülent Kuşoğlu'nun iki haftadır yaptığı geriye dönük incelemelerde "Butlan bile devede kulak kalacak" dedirten sonuçlar çıktı. Özgür Özel yönetiminin 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı TV kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon TL ödediği öğrenildi. 16.2 milyon doları bulan rakam, CHP'li Hasan Öztürkmen'in açıklamasıyla da tescillendi. Önümüzdeki günlerde bu paraları kimlerin aldığı belli olacak.
Hızlı Özet Göster
- Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de yolsuzlukla anılan isimleri disipline sevk ederken medyatik arınma süreci başlattı.
- Özgür Özel yönetiminin medya fon hattı deşifre edilerek CHP'nin kasasından bazı medya kuruluşlarına ödeme yapıldığı tespit edildi.
- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özel döneminde 755 milyon TL'nin TV kanalları ve gazetelere ödendiğini doğruladı.
- Özgür Özel ve ekibinin Zaytung isimli hesabı 25 milyon liraya satın aldığı iddiaları gündemde yer aldı.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası hem partiyi hem de parti çevrelerini arındırma odaklı girişimler hız kazandı.
Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan "Kirlilikten arınacağız" deyip ismi yolsuzluklarla anılanları disipline sevk ederken diğer yandan da "satılık kalemler" dosyasını açtı.
KILIÇDAROĞLU HALK TV'Yİ İŞARET ETTİ: PARAYLA ALINIP SATILAN TV KANALLARI
Önceki hafta Genel Merkez'de düzenlediği grup toplantısında "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim." diyen Kılıçdaroğlu, Halk TV'yi ve Cafer Mahiroğlu'nu işaret etti.
Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2025 tarihinde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı. Mahiroğlu, İBB iddianamesinde "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor ve Londra'da "firari" olarak yaşıyor.
YILMZA ÖZDİL: KİRALIK GAZETECİLER, PARA ALAN TV'LER VE TROLL AĞI VAR
Tartışmalar sürerken Özgür Özel yönetimini desteklemediği için SÖZCÜ'den kovulan Yılmaz Özdil'den "Butlan bile devede kulak kalacak" diyerek bombanın pimini çekti.
Özdil, "Özgür Özel yönetiminin medyayı nasıl devşirdiğini, hangi gazetecilerin kiralandığını, hangi televizyonlara nasıl para verildiğini, sosyal medyada kiralık troll ağıyla nasıl faaliyet gösterildiğini anlatacağız" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDEKİ FON HATTI DEŞİFRE OLDU
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı medyatik arınma sonrası Özgür Özel yönetiminin "fon hattı" rakamlarla deşifre oldu.
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda "İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" olarak görev alan Bülent Kuşoğlu'nun iki haftadır CHP'nin harcamalarını incelediği öğrenildi.
Takvim.com.tr'nin Genel Merkez'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Özgür Özel döneminde bazı TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara CHP'nin kasasından yüklü miktarda ödeme yapıldığı tespit edildi.
CHP'Lİ VEKİL: ÖZEL DÖNEMİNDE 755 MİLYON LİRA VERİLDİ
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de bu durumu doğruladı.
Öztürkmen katıldığı bir TV programında "Genel Merkez'de "sayman" görevinde bulunan Genel Başkan Yardımcımızın verdiği bilgilere göre "2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı TV kanallarına, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon TL ödenmiş!" açıklamasını yaptı.
SIRA BU PARAYI ALANLARIN İSİM İSİM AÇIKLANMASINDA
Bunun üzerine Yılmaz Özdil, "Özgür Özel yönetiminin aparat medyaya 755 milyon lira ödediği belgelendi, şimdi sıra, bu parayı alan televizyonların, gazetelerin ve gazetecilerin isim isim açıklanmasına geldi" paylaşımını yaptı.
25 MİLYON LİRALIK "ZAYTUNG" OPERASYONU
Bir yandan da Özgür Özel ve ekibinin 5 milyon takipçili Zaytung isimli hesabı 25 milyon liraya satın aldığı uzun zamandır konuşuluyor.
Zaytung hesabından belirli aralıklarla Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen paylaşımlar yapılması dikkatlerden kaçmazken; Kılıçdaroğlu paylaşımı yapanlar engellendi.
Öte yandan CHP'deki fon hattının deşifre olması ve Kılıçdaroğlu'nun "Para alan TV'ler çıkışı sonrası firari televizyon patronları geri adım kuyruğuna girdi.
Kılıçdaroğlu'na yönelik süren ekran ambargosu Sözcü TV tarafından sonlandırıldı.
"Bay Kemal" Cuma günü Sözcü TV'nin canlı yayınında parti tabanına seslenecek. Muhalif gazeteci Enver Aysever'in aktardığına göre bir diğer firari Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu da Kılıçdaroğlu'na aracı göndererek desteğini beyan etti.