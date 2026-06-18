Kılıçdaroğlu "medyatik arınma" başlattı! Özgür Özel yönetiminden fondaşlara 16.2 milyon dolar aktı | Mangırcı gazeteler, TV'ler, troller...







ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDEKİ FON HATTI DEŞİFRE OLDU



Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı medyatik arınma sonrası Özgür Özel yönetiminin "fon hattı" rakamlarla deşifre oldu.



Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda "İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" olarak görev alan Bülent Kuşoğlu'nun iki haftadır CHP'nin harcamalarını incelediği öğrenildi.



Takvim.com.tr'nin Genel Merkez'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Özgür Özel döneminde bazı TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara CHP'nin kasasından yüklü miktarda ödeme yapıldığı tespit edildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı medyatik arınma sonrası Özgür Özel yönetimininrakamlarla deşifre oldu.Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndaolarak görev alan Bülent Kuşoğlu'nun iki haftadır CHP'nin harcamalarını incelediği öğrenildi.Takvim.com.tr'nin Genel Merkez'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Özgür Özel döneminde bazı TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara CHP'nin kasasından yüklü miktarda ödeme yapıldığı tespit edildi.

CHP'Lİ VEKİL: ÖZEL DÖNEMİNDE 755 MİLYON LİRA VERİLDİ



CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de bu durumu doğruladı. "Kılıçdaroğlu'nu eleştiren kanallara 755 Milyon TL akıtıldı"

Öztürkmen katıldığı bir TV programında "Genel Merkez'de "sayman" görevinde bulunan Genel Başkan Yardımcımızın verdiği bilgilere göre "2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı TV kanallarına, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon TL ödenmiş!" açıklamasını yaptı.







SIRA BU PARAYI ALANLARIN İSİM İSİM AÇIKLANMASINDA



Bunun üzerine Yılmaz Özdil, "Özgür Özel yönetiminin aparat medyaya 755 milyon lira ödediği belgelendi, şimdi sıra, bu parayı alan televizyonların, gazetelerin ve gazetecilerin isim isim açıklanmasına geldi" paylaşımını yaptı.