Var Mısın Yok Musun'da Beylikdüzü'nden canlı yayına yetişen aile Hilal'i ağlattı

HAYALİ BABASINA TAVUK PİLAV DÜKKANI AÇMAKTI Hilal'in yarışmaya gelirken hedefi çok netti. Kazanacağı parayla babasına hayali olan tavuk pilav dükkanını açmak istiyordu. Babası daha önce 10 kişilik bir grupla bir yer açmıştı. Hilal, bir gün ona yardıma gittiğinde babasının sipariş geldikçe ne kadar mutlu olduğunu gördü. O gün eve döndüğünde ağladığını anlattı. Kendi kendine babası için ne yapabileceğini düşündü. Kısa süre sonra Var Mısın Yok Musun başvurularını gördü. Başvurdu, arandı ve yarışmaya kabul edildi.

ESRA EROL'DAN HİLAL'E: "ÇOK DOĞALSIN" Esra Erol, Hilal'in çok doğal ve gerçek biri olduğunu söyledi. Onun hayatı bilerek ve nereden geldiğini unutmadan yaşadığını vurguladı. Hilal ise bu sözlerin ardından duygulandı. Bugüne kadar kendisini insan yerine koymayanlar olduğunu anlattı. Gözyaşları içinde hayatının hiçbir noktasında güzel şeyler yaşamadığını söyledi. Esra Erol, bundan sonra anlatacağı çok güzellik olacağını belirtti. Hilal de stüdyoda ilk kez kendisini gerçekten iyi hissettiğini dile getirdi.

AİLESİ GELEMEZ SANIRKEN BÜYÜK SÜRPRİZ YAŞADI Yarışmanın duygusal anlarından biri Hilal'in ailesi konuşulurken yaşandı. Esra Erol, annesi ve babasının gelip gelmediğini sordu. Hilal, babasının evde olduğunu, annesinin ise gece vardiyası nedeniyle uyuyor olabileceğini söyledi. Ailesinin gelmek istediğini ama iş nedeniyle gelemediğini anlattı. Tam o sırada stüdyonun arkasından Hilal'in annesi ve babası içeri girdi. Hilal ailesini görünce gözyaşlarına boğuldu. Stüdyoda büyük bir alkış koptu, Hilal annesine ve babasına sarılarak uzun süre ağladı. Var Mısın Yok Musun'da Hilal'e ailesinden büyük sürpriz

Ailesinin stüdyoya gelişi Hilal'e büyük bir sürpriz oldu. BEYLİKDÜZÜ'NDEN YETİŞEN ANNE VE BABA STÜDYOYU DUYGULANDIRDI Esra Erol, Hilal kurada çıktığı anda ekibin hızlıca harekete geçtiğini anlattı. Ailesi Beylikdüzü'nden ilk taksiye bindirilerek stüdyoya getirildi. En büyük korku, trafiğe takılıp yetişememeleriydi. Ancak Hilal'in anne ve babası tam zamanında stüdyoya ulaştı. Hilal'in babası Ercan Bey, Esra Erol'a ve ekibe teşekkür etti. Annesi Nesime Hanım ise heyecandan ne söyleyeceğini bilemedi. Esra Erol, anne kızın birbirine sarılmasının tüm sözlerden daha kıymetli olduğunu söyledi. O an Hilal'in yarışması artık sadece bir oyun olmaktan çıktı.