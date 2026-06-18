Var Mısın Yok Musun'da Beylikdüzü'nden canlı yayına yetişen aile Hilal'i ağlattı
Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Hilal Özçelik, maddi zorluklar nedeniyle gelemeyeceğini düşündüğü anne ve babasını aniden stüdyoda görünce gözyaşlarına boğuldu. Beylikdüzü'nden canlı yayına son anda yetiştirilen ailenin sürprizi, stüdyoda duygusal anlar yaşattı.
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- Var Mısın Yok Musun yarışmasında Ali Osman, bankanın 440.000 TL teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.
- Ali Osman, yarışma sırasında bankanın 195.000 TL teklifini reddederek devam etmiş, ardından gelen 440.000 TL teklifini eşi Ümhan'la birlikte kabul etmişti.
- Yarışmacının kendi kutusunda 250.000 TL olduğu ortaya çıktı ve Ali Osman bankanın teklifini kabul ederek 190.000 TL daha fazla kazanmış oldu.
- Ali Osman yarışma boyunca uğuruna inandığı sarı yağmurluğunu giydi ve Feyzanur, İhsan ve Dilek'in kutularından sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 1.000 TL çıktı.
- Esra Erol'un sunduğu programda Ali Osman'ın kararı stüdyoda büyük sevinç yarattı.
Var Mısın Yok Musun'da yeni günün yarışmacısı Hilal Özçelik oldu. Babasının hayali olan tavuk pilav dükkanını açmak için yarışmaya çıkan Hilal, önce ailesinin sürpriziyle gözyaşlarına boğuldu, ardından milyonluk teklif karşısında verdiği kararla stüdyoda nefesleri kesti.
MARDİNLİ HİLAL SAHNEYE KENDİ DURUŞUYLA ÇIKTI
Esra Erol, yarışmanın başında Hilal'in kendine has bir üslubu ve duruşu olduğunu söyledi. Stüdyoda kısa sürede dikkat çeken Hilal, Mardinli olduğunu belirterek memleketine selam gönderdi.
Hilal Özçelik, 26 yaşında olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını anlattı. Programdan önce bir markette çalıştığını, yarışmaya katılmak için de işinden ayrıldığını söyledi.
Esra Erol'un "Çat diye verdin?" sözleri üzerine Hilal, başvuru süreci nedeniyle iş yerini önceden bilgilendirdiğini anlattı.
Ardından stüdyoda Hilal'in hayat hikayesinin anlatıldığı tanıtım filmi yayınlandı. O filmle birlikte yarışmanın arkasındaki asıl hayal de ortaya çıktı.
İSTANBUL'A BİRKAÇ EŞYAYLA GELEN AİLENİN EN BÜYÜK ÇOCUĞU
Hilal Özçelik, 3 Ocak 2000'de Mardin'de dünyaya geldi. 5 kardeşli bir ailenin en büyük çocuğu olarak büyüdü.
Çocukluğu maddi zorluklar içinde geçti. Ailesi 2007 yılında İstanbul'a geldiğinde yanlarında sadece birkaç eşya vardı.
Bu yeni başlangıç, Hilal için erken yaşta hayata tutunma mücadelesine dönüştü. İstediği okullara gidemese de vazgeçmedi.
Küçük yaşta çalışmaya başladı. Fabrikalara gitti, mağazalarda çalıştı, zincir marketlerde kasiyerlik yaptı. Kazandığı parayı ise her zaman ailesine verdi.
HAYALİ BABASINA TAVUK PİLAV DÜKKANI AÇMAKTI
Hilal'in yarışmaya gelirken hedefi çok netti. Kazanacağı parayla babasına hayali olan tavuk pilav dükkanını açmak istiyordu.
Babası daha önce 10 kişilik bir grupla bir yer açmıştı. Hilal, bir gün ona yardıma gittiğinde babasının sipariş geldikçe ne kadar mutlu olduğunu gördü.
O gün eve döndüğünde ağladığını anlattı. Kendi kendine babası için ne yapabileceğini düşündü.
Kısa süre sonra Var Mısın Yok Musun başvurularını gördü. Başvurdu, arandı ve yarışmaya kabul edildi.
ESRA EROL'DAN HİLAL'E: "ÇOK DOĞALSIN"
Esra Erol, Hilal'in çok doğal ve gerçek biri olduğunu söyledi. Onun hayatı bilerek ve nereden geldiğini unutmadan yaşadığını vurguladı.
Hilal ise bu sözlerin ardından duygulandı. Bugüne kadar kendisini insan yerine koymayanlar olduğunu anlattı.
Gözyaşları içinde hayatının hiçbir noktasında güzel şeyler yaşamadığını söyledi.
Esra Erol, bundan sonra anlatacağı çok güzellik olacağını belirtti. Hilal de stüdyoda ilk kez kendisini gerçekten iyi hissettiğini dile getirdi.
AİLESİ GELEMEZ SANIRKEN BÜYÜK SÜRPRİZ YAŞADI
Yarışmanın duygusal anlarından biri Hilal'in ailesi konuşulurken yaşandı. Esra Erol, annesi ve babasının gelip gelmediğini sordu.
Hilal, babasının evde olduğunu, annesinin ise gece vardiyası nedeniyle uyuyor olabileceğini söyledi. Ailesinin gelmek istediğini ama iş nedeniyle gelemediğini anlattı.
Tam o sırada stüdyonun arkasından Hilal'in annesi ve babası içeri girdi.
Hilal ailesini görünce gözyaşlarına boğuldu. Stüdyoda büyük bir alkış koptu, Hilal annesine ve babasına sarılarak uzun süre ağladı.Var Mısın Yok Musun'da Hilal'e ailesinden büyük sürpriz
BEYLİKDÜZÜ'NDEN YETİŞEN ANNE VE BABA STÜDYOYU DUYGULANDIRDI
Esra Erol, Hilal kurada çıktığı anda ekibin hızlıca harekete geçtiğini anlattı. Ailesi Beylikdüzü'nden ilk taksiye bindirilerek stüdyoya getirildi.
En büyük korku, trafiğe takılıp yetişememeleriydi. Ancak Hilal'in anne ve babası tam zamanında stüdyoya ulaştı.
Hilal'in babası Ercan Bey, Esra Erol'a ve ekibe teşekkür etti. Annesi Nesime Hanım ise heyecandan ne söyleyeceğini bilemedi.
Esra Erol, anne kızın birbirine sarılmasının tüm sözlerden daha kıymetli olduğunu söyledi. O an Hilal'in yarışması artık sadece bir oyun olmaktan çıktı.
MİLYONLUK TEKLİF GELİNCE STÜDYO NEFESİNİ TUTTU
Yarışmanın ilerleyen bölümünde Hilal'in önüne çok kritik bir karar geldi. Banka, 11 numaralı kutusunu satın almak için 1.025.000 TL teklif etti.
Bu teklif, bölümün o ana kadarki en yüksek banka teklifiydi. Esra Erol, stüdyoda ve ekran başında herkesin Hilal'in kararını beklediğini söyledi.
Gerilim o kadar yükseldi ki Esra Erol, "Dokuz doğurduk" diyerek stüdyodaki stresin boyutunu anlattı.
Hilal bir yudum içeceğini içerek rahatlamaya çalıştı. Sonra gözler kırmızı butona çevrildi.
BABASI KARARI HİLAL'E BIRAKTI
Bu kritik anda Hilal'in babası Ercan Bey de düşüncesini söyledi. Kızına devam etmek istiyorsa devam etmesini belirtti.
Masadaki ihtimallere göre Hilal'in en kötü 100.000 TL ile ayrılacağını düşündüğünü anlattı. Bir kutu daha açıldığında 750.000 TL ya da 1 milyon TL ihtimalinin güçlenebileceğini söyledi.
Ancak son sözü yine Hilal'e bıraktı. İsterse teklifi alabileceğini, isterse yola devam edebileceğini belirtti.
Hilal ise o an riskin içinden konuştu. "Zaten 100 bin liram yok" diyerek devam etme cesaretini gösterdi.
1.025.000 TL'LİK TEKLİFE "YOKUM" DEDİ
Esra Erol, klasik soruyu sordu. Banka, Hilal'in 11 numaralı kutusuna 1.025.000 TL teklif etmişti.
Stüdyoda uzun ve gergin bir bekleyiş yaşandı. Herkes Hilal'in kararına kilitlendi.
Hilal sonunda kırmızı butonu kapattı ve bankanın teklifini reddetti.
Esra Erol, "Yokum diyor" sözleriyle kararı duyurdu. O anda Hilal, yarışmanın en büyük risklerinden birini almış oldu.
SON İKİ KUTUDA 750 BİN TL VE 1 MİLYON TL KALDI
Hilal'in cesur kararının ardından yarışma son iki kutuya kadar geldi. Masada artık iki büyük ihtimal vardı.
Kutulardan birinde 750.000 TL, diğerinde ise 1.000.000 TL bulunuyordu.
Esra Erol, kutu açılmadan önce Hilal'in müthiş bir yarışma çıkardığını söyledi. Onunla yarışmanın büyük bir keyif olduğunu belirtti.
Hilal de Esra Erol'u ve ekibini tanımaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Stüdyoda kendisini aile gibi hissettiğini anlattı.
KENDİ KUTUSUNDAN 1 MİLYON TL ÇIKTI
Final anında Esra Erol ne hissettiği sorulunca 1 milyon TL hissettiğini söyledi.
Stüdyo hep birlikte geri sayıma başladı. Herkesin gözü 11 numaralı kutudaydı.
Geri sayım bitti, Esra Erol kutuyu açtı. Kutudan 1.000.000 TL çıktı.
Bir anda stüdyo alkış ve sevinç çığlıklarıyla doldu. Hilal ile Esra Erol birbirine sarıldı ve seyirciler hep bir ağızdan Hilal'in adını söyledi.
HİLAL'İN GECESİ MİLYONLUK FİNALLE TAMAMLANDI
Hilal, 1.025.000 TL'lik banka teklifini reddederek büyük bir risk aldı. Sonunda kendi kutusundan 1.000.000 TL çıktı.
Teklife göre 25.000 TL daha az kazanmış olsa da Hilal, yarışmayı milyonluk ödülle tamamladı.
Babasına tavuk pilav dükkanı açma hayaliyle yola çıkan Hilal'in bu finali, stüdyoda büyük sevinç yarattı.
Zor şartlardan gelen, ailesi için çalışan ve kendisini ilk kez bu kadar iyi hissettiğini söyleyen Hilal, Var Mısın Yok Musun'un unutulmaz yarışmacıları arasına adını yazdırdı.DÜN NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun'da dün akşam Kübra Yıldız'ın hikayesi stüdyoya damga vurdu. Büyük ödül hayaliyle başlayan yarışma, önce hayata tutunma mücadelesine, ardından 5 milyon TL'lik büyük kırılmaya dönüştü. Kübra, gecenin sonunda bankanın 85.000 TL'lik teklifine "Varım" diyerek oyunu noktaladı.
KÜBRA'NIN HİKAYESİ YARIŞMADAN ÖNCE BAŞLADI
Dün akşam sahneye çıkan Kübra Yıldız, yalnızca kutusundaki rakamı değil, yıllardır taşıdığı hayat mücadelesini de stüdyoya getirdi.
İstanbul Kartal'da dünyaya gelen, aslen Erzurumlu olan Kübra'nın çocukluğu kalabalık bir aile içinde geçti. Babasıyla yaşadığı sorunlar, onu küçük yaşta güçlü durmaya zorladı.
Kübra, kendini hep annesinin ve kardeşlerinin yanında duran kişi olarak gördü. 15 yaşında ailesinden gizli çalışmaya başladı, bir yandan da eğitimini sürdürdü.
Bu yüzden yarışmaya çıkarken hedefi yalnızca kendi hayatını değiştirmek değildi. Kardeşlerinin eğitimine destek olmak ve kendine yeni bir yol açmak istiyordu.
5 MİLYON TL HAYALİNİ SAKLAMADI
Esra Erol yarışma başlamadan önce Kübra'ya kutusunda ne olduğunu hissettiğini sordu. Kübra, içinden mavi geçtiğini söyledi ama hedefini de açıkça dile getirdi.
"İnşallah 5 milyon vardır" diyen Kübra, büyük ödülü istediğini anlattı.
Bu parayla araba almak istediğini söyledi. Ardından asıl hayalini ekledi: Üniversiteye gidecek kardeşlerine destek olmak.
O an stüdyoda Kübra'nın oyuna yalnızca para için değil, ailesi için de çıktığı anlaşıldı.
PARA KONUŞULURKEN BİR ANDA ŞANS SORUSU GELDİ
Yarışmanın ilerleyen bölümünde Kübra'nın duygusal anları stüdyonun havasını değiştirdi. Esra Erol, ona hayatta şansın ne olduğunu sordu.
Kübra'nın ilk cevabı annesi oldu. "En büyük şansım" diyerek annesini işaret etti ve kimsenin annesinden ayrı kalmamasını diledi.
Sonra şansın onun için para olmadığını anlattı. İyi insanlara denk gelmenin, iyi bir aileye sahip olmanın ve doğru kalplerle karşılaşmanın büyük şans olduğunu söyledi.
Bu sözler, yarışmayı bir anda kutuların dışına taşıdı. Dün akşamın en güçlü duygusu da tam burada ortaya çıktı.
2018'DEKİ KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Kübra, 2018 yılının kasım ayında geçirdiği ağır trafik kazasını anlattı. O günü ve saati unutamadığını söyledi.
Konya yolunda yaşanan kazada aracın tırın altına girdiğini, kendisinin arka camdan fırladığını dile getirdi.
Alnı yırtılmış, yüzünde ciddi hasar oluşmuş, kaburgası ve ayağı kırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda kaldığını anlatırken stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.
Kübra, o kazadan sonra hayata başka baktığını söyledi. "Yarın garanti yok" sözü, dün gecenin akılda kalan cümlelerinden biri oldu.
5 MİLYON TL'LİK KUTU AÇILINCA HER ŞEY DEĞİŞTİ
Kübra'nın yarışmasında asıl kırılma, 2 numaralı kutu açılırken yaşandı. Stüdyoda herkes düşük bir rakam çıkması için dua ediyordu.
Feyzanur kutuyu açtı. İçinden 5.000.000 TL çıktı.
O an stüdyoda büyük bir sessizlik oluştu. Esra Erol şaşkınlığını gizleyemedi, yarışmacıların yüzündeki umut bir anda hüzne döndü.
Feyzanur ise bu kutuda büyük rakam hissettiğini söyledi. Kübra, yaşananların ardından "Herkes kaderini yaşar" diyerek sakin kalmaya çalıştı.
310 BİN TL'DEN 85 BİN TL'YE DÜŞEN TEKLİF
Kübra'nın yarışmasında banka teklifi daha önce 310.000 TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak 5. turda iki 5 milyon TL'nin arka arkaya açılması oyunun dengesini bozdu.
Yeni teklif 85.000 TL oldu. İbrahim, Kübra'ya bu paranın dışarıda birçok kişi için birkaç maaş anlamına geldiğini hatırlattı.
Kübra da iç sesini dinlediğini söyledi. Yarışmadan eli boş ayrılmak istemiyordu.
"Elim boş gitme" diyerek kararını açıkladı ve bankanın 85.000 TL'lik teklifine "Varım" dedi.
Böylece dün akşamın duygusal yarışması 85.000 TL'lik ödülle tamamlandı. Bugünün oyununa ise Kübra'nın bıraktığı bu hüzünlü ama güçlü hikayenin ardından geçiliyor.
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