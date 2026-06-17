Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı! Avukatından yeni açıklama: Son görüntülerinin ardındaki gerçek ortaya çıktı
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Kalp krizi şüphesiyle yaşamını yitiren oyuncu için soruşturma sürerken, sevenlerinin gözyaşlarıyla Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan oyuncunun son gününe ilişkin dikkat çeken bilgiler avukatı tarafından paylaşıldı.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde 35 yaşında hayatını kaybetti.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
- İrtem'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülmekte ve kesin sonuç otopsi raporuyla belirlenecek.
- Ece İrtem'in cenazesi, babası Vural İrtem tarafından teslim alındı ve Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu Ece İrtem'den gelen acı haber sevenlerini derinden üzdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
35 yaşındaki oyuncu, Kadıköy'de annesiyle birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetti. İrtem'in vefatının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada İrtem'in olay sırasında annesiyle birlikte evde bulunduğunu belirterek, ilk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu düşündüklerini söyledi.
CENAZESİ BABASINA TESLİM EDİLDİ
Gökkoyun açıklamasında, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Ece İrtem'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından babası Vural İrtem tarafından teslim alındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Oyuncu İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.
Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
FOTOĞRAF YARIŞINA GİRDİLER
Öte yandan Ece İrtem'in tabutunun fotoğrafını çeken kişilerler de dikkatlerden kaçmadı. Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
Ani vefatıyla ailesini, yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacak.
ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ GÜNE İLİŞKİN YENİ DETAYLAR
Ece İrtem'in ölümünden önceki son gününe ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Genç oyuncunun annesiyle birlikte apartmana giriş anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından, avukatı kamuoyundaki bilgi kirliliğini önlemek amacıyla açıklama yaptı.
YÜRÜYÜŞÜNÜN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Müvekkilim Ece İrtem'in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle birlikte evine giriş anına ilişkin görüntüler üzerinden yapılan bazı yorumlar nedeniyle bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.
Annesine bu konu sorulduğunda, Ece İrtem'in söz konusu gün doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, birlikte Moda Sahili'nde kısa bir yürüyüş yaptıklarını, ardından sahile yakın bir mekanda iki soda içtiklerini, Ece İrtem'in mide rahatsızlığının artması üzerine eve gitmek istemesi nedeniyle bir süre sonra mekandan ayrılarak yaklaşık 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün de mide ağrısından kaynaklandığını, olaydan birkaç gün önce yapılan Tayland seyahatinde midesini üşüttüğünü belirterek doktora gitmek istemediğini ve dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir.
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