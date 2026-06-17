YÜRÜYÜŞÜNÜN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Müvekkilim Ece İrtem'in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle birlikte evine giriş anına ilişkin görüntüler üzerinden yapılan bazı yorumlar nedeniyle bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

Annesine bu konu sorulduğunda, Ece İrtem'in söz konusu gün doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, birlikte Moda Sahili'nde kısa bir yürüyüş yaptıklarını, ardından sahile yakın bir mekanda iki soda içtiklerini, Ece İrtem'in mide rahatsızlığının artması üzerine eve gitmek istemesi nedeniyle bir süre sonra mekandan ayrılarak yaklaşık 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün de mide ağrısından kaynaklandığını, olaydan birkaç gün önce yapılan Tayland seyahatinde midesini üşüttüğünü belirterek doktora gitmek istemediğini ve dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir.