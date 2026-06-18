CANLI | Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında sağlık gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Sağlık yatırımlarından MHRS'ye, yapay zekâ destekli uygulamalardan obeziteyle mücadeleye kadar birçok kritik başlık canlı yayında ele alınıyor.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanma oranının Avrupa'nın iki katı olduğunu belirten Memişoğlu, "Eskiden Türkiye'den başka ülkelere gidilirken şimdi dünyadan Türkiye'ye tedavi için geliyorlar" dedi.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Türkiye bugün ulaşılabilir sağlık sistemi anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesidir. Türkiye'nin her bir vatandaşı 2025 senesinde 12.4 kez, yani 1 milyar 48 bin kez sağlık sisteminden faydalanmış bir ülkeden bahsediyor. Bugün bunun Avrupa ortalaması 6 bandının altındadır. Bir Avrupalı 6 kez sağlık sisteminden faydalanırken Türkiye'de bir vatandaşımız 12.4 kez sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel