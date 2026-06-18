Beşiktaş'a çifte milli yıldız! Girişimler hız kazandı
Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, hücum hattı için Aral Şimşir’i, kale için ise Altay Bayındır’ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, iki milli futbolcu için önemli aşama kaydetti. İşte detaylar...
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi üzerine Midtjylland'ın milli futbolcusu Aral Şimşir için yaklaşık 9 milyon euro teklif sundu ancak Danimarka kulübü en az 15 milyon euro talep ediyor.
- Beşiktaş, Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır ile anlaşmaya vardı ve transfer için İngiliz kulübüne yaklaşık 5 milyon euro bonservis ödeyecek.
- Aral Şimşir geçen sezon Midtjylland formasıyla 54 maçta 12 gol ve 21 asist üreterek Danimarka Oyuncular Birliği tarafından Yılın Profili ödülüne layık görüldü.
- Altay Bayındır'ın transferi tamamlanması halinde Beşiktaş'tan yıllık yaklaşık 2 milyon euro kazanacağı belirtildi.
- Aral Şimşir için Lille ve MLS ekiplerinden San Diego'nun da ilgilendiği kaydedildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah-beyazlılar, İtalyan çalıştırıcının talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Takımda bireysel becerisiyle rakip eksiltebilen oyuncu eksikliği bulunduğunu yönetime rapor eden 48 yaşındaki teknik adamın isteği üzerine hücum hattına yönelik arayışlar başladı.
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir oldu. Beşiktaş yönetiminin, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen 23 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
ARAL ŞİMŞİR İÇİN PAZARLIK SÜRÜYOR
Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi'nde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Aral Şimşir için Beşiktaş'ın yaklaşık 9 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.
Midtjylland cephesinin ise transfer görüşmelerinde en az 15 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Milli futbolcuyla Fransa temsilcisi Lille ve MLS ekiplerinden San Diego'nun da ilgilendiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Aral Şimşir'in çok yönlü yapısı teknik heyetin en fazla dikkat ettiği özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.
Asıl pozisyonu sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanatta, 10 numara bölgesinde ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Dripling kabiliyeti, bire birde adam eksiltme becerisi ve uzaktan şut tehdidiyle öne çıkan futbolcunun, Beşiktaş'ın hücumdaki yaratıcılık sorununa çözüm olabileceği değerlendiriliyor.
DANİMARKA'DA SEZONUN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLDU
Aral Şimşir, 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla Danimarka Oyuncular Birliği tarafından "Yılın Profili" ödülüne layık görüldü. Ödülün ardından yaptığı açıklamada diğer futbolcular tarafından seçilmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten milli oyuncu, bu takdirden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etmişti.
Geçen sezon Midtjylland formasıyla tüm kulvarlarda 54 resmi karşılaşmaya çıkan Aral Şimşir, 12 gol ve 21 asistlik katkı verdi. Toplamda 33 gole doğrudan etki eden genç yıldız, ligde ise 21 maçta 8 gol ve 13 asist üreterek takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunda yer alan Aral Şimşir, nihai 26 kişilik listeye giremedi.
Ancak teknik heyet tarafından oluşturulan 3 kişilik yedek kafilede kaleci Muhammed Şengezer ve Demir Ege Tıknaz ile birlikte yer aldı.
Dünya Kupası talimatları gereği olası sakatlık durumlarına karşı kampta hazır bekletilen isimlerden biri oldu.
ALTAY BAYINDIR'DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bir diğer milli isim ise Altay Bayındır oldu. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği deneyimli kaleci için o dönemde sonuç alamasa da girişimlerini sürdürdü.
Yapılan görüşmelerin ardından hem Manchester United hem de Altay Bayındır cephesiyle anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Transferin tamamlanması halinde milli kalecinin yıllık yaklaşık 2 milyon euro kazanacağı, İngiliz kulübüne ise yaklaşık 5 milyon euro bonservis ödeneceği ifade ediliyor.
Böylece Beşiktaş, kalede uzun süredir aradığı yerli ve tecrübeli alternatifi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
27 yaşındaki file bekçisi geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda toplam 11 gol yiyen Altay Bayındır, görev aldığı maçların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.
Buna rağmen milli kalecinin tecrübesi ve yerli statüsündeki avantajı nedeniyle Beşiktaş yönetiminin transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi hedeflediği belirtiliyor.