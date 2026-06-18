Beşiktaş'a çifte milli yıldız! Girişimler hız kazandı

Aral Şimşir için Lille ve MLS ekiplerinden San Diego'nun da ilgilendiği kaydedildi.

Aral Şimşir geçen sezon Midtjylland formasıyla 54 maçta 12 gol ve 21 asist üreterek Danimarka Oyuncular Birliği tarafından Yılın Profili ödülüne layık görüldü.

Beşiktaş, Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır ile anlaşmaya vardı ve transfer için İngiliz kulübüne yaklaşık 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi üzerine Midtjylland'ın milli futbolcusu Aral Şimşir için yaklaşık 9 milyon euro teklif sundu ancak Danimarka kulübü en az 15 milyon euro talep ediyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir oldu. Beşiktaş yönetiminin, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen 23 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

Milli futbolcuyla Fransa temsilcisi Lille ve MLS ekiplerinden San Diego'nun da ilgilendiği kaydedildi.

Midtjylland cephesinin ise transfer görüşmelerinde en az 15 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi'nde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Aral Şimşir için Beşiktaş'ın yaklaşık 9 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın da Aral Şimşir'i istediği belirtiliyor

Siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Aral Şimşir'in çok yönlü yapısı teknik heyetin en fazla dikkat ettiği özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Asıl pozisyonu sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanatta, 10 numara bölgesinde ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Dripling kabiliyeti, bire birde adam eksiltme becerisi ve uzaktan şut tehdidiyle öne çıkan futbolcunun, Beşiktaş'ın hücumdaki yaratıcılık sorununa çözüm olabileceği değerlendiriliyor.