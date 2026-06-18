NATO Zirvesi'ne geri sayım: ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan için geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği önem nedeniyle katılacağını ifade etmesi uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da doğruladığı süreçte, Türkiye ev sahipliğindeki kritik zirve için güvenlik ve organizasyon hazırlıklarını hızlandırırken, Ankara ittifakın geleceğine yön verecek tarihi buluşmaya hazırlanıyor.
Hızlı Özet Göster
- NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek ve bu, 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra Türkiye'deki ikinci NATO zirvesi olacak.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımı kesinleşti ve kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'sen olmasan zirveye katılmazdım' dediği öğrenildi.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pek çok Avrupa ülkesinin Erdoğan'ın ev sahipliğinin Trump'ın katılımını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylediğini belirtti.
- NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda devam ediyor ve tüm güvenlik tedbirleri alındı.
- Ay-Yıldız Karargâhı'nda konuk Savunma Bakanları onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde resepsiyon düzenlenecek.
NATO, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Liderler Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, ittifakın 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra Türkiye'deki ikinci toplantısı olacak.
Bu zirveye ise ABD Başkanı Donald Trump bizzat katılacak.
DONALD TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN GELİYOR
Gelişi kesinleşen ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan için geleceği öğrenildi.
Middle East Eye'nin haberine göre, kaynaklar Trump'ın görüşmede Başkan Erdoğan'a "sen olmasan zirveye katılmazdım" dediğini belirtti.
Bu haberin ardından Bakan Fidan da bu haberi destekleyen bir açıklamada bulunmuştu.
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Pek çok Avrupa ülkesi, toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa Trump gelmeyecekti." demişti.
NATO HAZIRLIKLARI TAM GAZ
Öte yandan Türkiye'de yaklaşan NATO Zirvesi için hazırlıklar tam gaz gidiyor.
NATO Zirvesi kapsamında gelinen son durumun sorulması üzerine bakanlık kaynakları, "NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir." dedi.