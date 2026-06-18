NATO Zirvesi'ne geri sayım: ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan için geliyor

NATO HAZIRLIKLARI TAM GAZ

Öte yandan Türkiye'de yaklaşan NATO Zirvesi için hazırlıklar tam gaz gidiyor.

NATO Zirvesi kapsamında gelinen son durumun sorulması üzerine bakanlık kaynakları, "NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir." dedi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel