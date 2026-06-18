Çarkın merkezinde Ağbaba var: Tutuklu CHP’li Günay’ın eşinden 500 binlik rüşvet transferi
İmar yolsuzluğu operasyonu Güzelbahçe Belediyesine uzandı. Rüşvet trafiğinin merkezine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yerleşti. MASAK kayıtları, tutuklu başkanın eşi Nermin Günay ve rüşvet kuryesi Evrim Ataman’ın, Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’a yüklü miktarda para gönderdiğini ortaya çıkardı. Akyılmaz’ın hesabına giren 500 bin liralık rüşvet dilimlerinin aynı gün Veli Ağbaba’nın hesabına aktarıldığı belirlendi. Ağbaba’ya havale edilen rüşvetin “4’te 1” olarak dilimlendiği öğrenildi.
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- İzmir'de Seferihisar ve Güzelbahçe belediyelerini kapsayan 6 milyon liralık rüşvet soruşturması yürütülüyor.
- Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL havale yaptığı tespit edildi.
- Müteahhit Sönmez Budak'ın oğlu Rıdvan Korkmaz Budak'ın hesabından başlayan para trafiği Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandı.
- Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, yapı kullanım izin belgesi karşılığında 6 milyon TL'lik rüşvet talebiyle gözaltına alındı.
- Soruşturma kapsamında rüşvet aracılığından tutuklanan Evrim Ataman, para trafiğinin detaylarını itiraf etti.
İzmir Seferihisar Belediyesinde patlak veren, 6 milyon liralık rüşvet çarkını gözler önüne seren imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında merceğe alınan para transferleri, yolsuzluk ağının Güzelbahçe Belediyesine sıçradığını gösterdi.
Tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın hesap hareketlerinde şüpheli işlemlere rastlandı.
4'TE 1 VELİ
CHP'li başkanın eşi Nermin Günay'ın 27 Şubat 2024 tarihinde CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'a 500 bin TL havale gönderdiği ortaya çıktı.
Bu paranın "rüşvet hissesi" olduğu belirlendi.
İmar yolsuzluğundan elde edilen rüşvetin 4'te 1'lik kısmının danışman Özlem Akyılmaz üzerinden doğrudan Veli Ağbaba'ya aktarıldığına ilişkin saptamalar üzerine savcılık soruşturmayı genişletti.
500-500 GÖTÜRMÜŞ
Seferihisar Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik İzmir merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan gözaltına alınmıştı.
İskan belgesi karşılığında talep edilen 6 milyon TL'lik rüşvetin 500 bin TL'lik kısmının, belediye başkan yardımcısından başlayıp Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandığı saptandı.
MASAK raporlarında, gözaltına alınan danışman Özlem Akyılmaz'ın hesabından Ağbaba'ya 500 bin liralık şüpheli para transferi gerçekleştirildiği bilgisi kayıtlara geçti.
Akyılmaz'ın kullandığı telefon hattının dahi Ağbaba'ya ait olduğu tespit edildi.
MÜTEAHHİTTEN ÇIKAN RÜŞVET DÖNDÜ DOLAŞTI AĞBABA'NIN CEBİNE GİRDİ
Soruşturma kapsamında rüşvete aracılık etme suçlamasıyla 20 Mayıs'ta tutuklanan Evrim Ataman'ın hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi.
MASAK verilerine göre, müteahhit Sönmez Budak'ın oğlu Rıdvan Korkmaz Budak'ın hesabından 5 Mart 2024 tarihinde Ataman'ın Vakıfbank hesabına 500 bin TL gönderildiği saptandı.
Tutarın hesaba geçmesi sonrası 7 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz adına kayıtlı Türkiye İş Bankası hesabına EFT yapıldığı belirlendi.
Aynı gün saat 14.52'de Akyılmaz'ın hesabına geçen 500 bin TL'nin, saat 16.33'te Veli Ağbaba'nın Türkiye İş Bankası hesabına havale edildiği ortaya çıktı.
SADECE BİR KISMI
Cumhuriyet Başsavcılığında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 22 Mayıs 2026, 4 Haziran 2026 tarihlerinde ifade veren Evrim Ataman, para trafiğinin perde arkasını anlattı.
Rüşvet çarkını itiraf eden Ataman, "Hesabıma gelen 500 bin TL, müteahhit Sönmez Budak'ın Seferihisar ilçesi Düzce Mahallesindeki İyonya Konakları adı verilen villalarına yapı kullanım izin belgesi almak için Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talep ettiği 6 milyon TL'lik rüşvetin bir kısmıdır. İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatı doğrultusunda bu parayı Özlem Akyılmaz adına kayıtlı hesaba gönderdim. Özlem Akyılmaz'ı tanımam, şahısla aramda herhangi ticaret ilişkisi yoktur. Sönmez Budak ve oğlu Rıdvan Korkmaz Budak ile aramda o tarihte ticari ilişki bulunmuyordu." dedi.