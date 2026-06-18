Çarkın merkezinde Ağbaba var: Tutuklu CHP’li Günay’ın eşinden 500 binlik rüşvet transferi

SADECE BİR KISMI

Cumhuriyet Başsavcılığında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 22 Mayıs 2026, 4 Haziran 2026 tarihlerinde ifade veren Evrim Ataman, para trafiğinin perde arkasını anlattı.

Rüşvet çarkını itiraf eden Ataman, "Hesabıma gelen 500 bin TL, müteahhit Sönmez Budak'ın Seferihisar ilçesi Düzce Mahallesindeki İyonya Konakları adı verilen villalarına yapı kullanım izin belgesi almak için Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talep ettiği 6 milyon TL'lik rüşvetin bir kısmıdır. İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatı doğrultusunda bu parayı Özlem Akyılmaz adına kayıtlı hesaba gönderdim. Özlem Akyılmaz'ı tanımam, şahısla aramda herhangi ticaret ilişkisi yoktur. Sönmez Budak ve oğlu Rıdvan Korkmaz Budak ile aramda o tarihte ticari ilişki bulunmuyordu." dedi.