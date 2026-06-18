Aslan gibi "eko"sistem! İBB'de rant ihaleleri aynen devam | Adrese teslim zarar
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kiralama ihalelerinde kurulan rant düzeni denetim raporlarıyla belgelendi. Sadece tek firmanın katılabileceği şekilde daraltılan şartnamelerle ihaleye çıkarılan reklam alanları ve yük depolama merkezleri piyasa gerçeklerinden uzak oranlarla devredildi. İBB Meclis Denetim Komisyonunun 2025 yılı raporunda yer alan bulgulara göre İBB Veri Merkezinden Büyükçekmece cep otogarına kadar birçok ihalede usulsüzlüklere imza atıldı. Şartnamelere eklenen “20 milyon TL sermaye” ve “60 milyon TL ciro” gibi ağır maddelerle rakipler elenirken ihaleler önceden belirlenen tek firmaya adrese teslim şekilde verildi. Bununla yetinilmedi ve ihaleyi alan şirketler işleri daha sonra başkalarına devretti. İmamoğlu sonrası Nuri Aslan döneminde aynı tas aynı hamam devam eden ranta dayalı “eko”sistem İBB Meclisi gündemine taşındı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Nuri Aslan yönetiminde ihalelerde rekabeti engelleyen şaibeli işlemler tespit edildi.
- İBB Meclis Denetim Komisyonu Raporu'na göre ihalelerde 'sermaye', 'ciro' ve 'iş deneyimi' gibi ağır şartlarla tek firma lehine düzenleme yapıldı.
- İBB Veri Merkezi ihalesine sadece İSTTELKOM firmasının katılarak sembolik bedel artışıyla sonuçlandırıldığı belirlendi.
- Büyükçekmece cep otogarı, Alibeyköy depo alanları ve Yenikapı yük depolama alanı ihalelerinde kısıtlayıcı şartlarla rekabet engellendi.
- AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, ihalelerin piyasa şartlarına aykırı yapılarak belediyenin zarara uğratıldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve casusluk suçlamalarıyla 2025 yılının Mart ayında tutuklanmasının ardından belediyedeki rant "eko"sisteminin şekil değiştirmeden sürdüğü ortaya çıktı.
CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan yönetimindeki belediyenin kiralama ve satış ihalelerinde şaibeli işlemlerin devam ettiği İBB Meclis Denetim Komisyonu Raporu'na yansıdı. Rapora göre ihalelere katılım şartları adrese teslim olacak şekilde daraltılarak rekabet kasıtlı olarak engellendi, büyük kamu zararı oluşturuldu.
İBB Veri Merkezinden Büyükçekmece cep otogarına kadar birçok ihalede ağır şartlar öne sürülerek diğer firmaların önü kesildi. "20 milyon TL sermaye" ve "60 milyon TL ciro" gibi şartların yan yana getirilerek diğer firmaların elendiği adrese teslim ihaleleri alan şirketlerin bu işleri daha sonra başkalarına devrettiği saptandı.
İşte ayrıntılar…
TUHAF ŞARTLARLA RAKİPLERİ ELEDİLER
İBB 2025 Yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporu'nda yer alan 13 ayrı usulsüzlük örneği belediye iştiraklerinin atlama taşı ve rant aracı olarak kullanıldığını gözler önüne serdi.
İhalelerde diğer firmaların önünü kesmek amacıyla ağır şartlar öne sürüldüğü saptandı.
Şartnamelere eklenen "20 milyon TL sermaye", "60 milyon TL ciro" ve "40 milyon TL iş deneyimi" gibi maddelerin yan yana getirilmesiyle rakiplerin elendiği belirlendi.
Sadece önceden belirlenen tek firmanın teklif verebildiği ihaleleri alan şirketlerin söz konusu işleri daha sonra başkalarına devrettiği öğrenildi.
"VERİLERİN AKIBETİNİ İDDİANAMEDEN ÖĞRENDİK"
Raporda en dikkat çeken usulsüzlüklerden biri İBB Veri Merkezi ihalesinde yaşandı.
Sadece İSTTELKOM firmasının katıldığı kiralama ve işletme ihalesinin muhammen bedel üzerinden binde 6 gibi sembolik artışla sonuçlandırıldığı rapora yansıdı.
Söz konusu verilerin güvenliği ve akıbetinin iddianameye konu olduğu hatırlatılırken, ihalenin piyasa gerçeklerinden tamamen uzak şekilde yapıldığı vurgulandı.
REKLAM ALANLARINDA TEK FİRMA OYUNU
Usulsüzlük çarkının diğer ayağını 26 lokasyonda bulunan 2400 metrekarelik "parapet" tipi reklam uygulamalarının kiraya verilmesi oluşturdu.
Rapordaki bulgulara göre 5 farklı alanda "aynı iş kollarında 5 yıldan beri birlikte faaliyet gösterme şartı" konularak ihaleye sadece işaret edilen tek firmanın katılması sağlandı.
Yüzde 6 oranında düşük artışla ihaleyi alan firmanın işi başkalarına devrederek haksız kazanç elde ettiği saptandı.
CEP OTOGARINDA ADRESE TESLİM ŞARTLAR
Büyükçekmece cep otogarının işletilmesi ihalesinde benzer yöntem izlendi.
"En az 5 bin metrekarelik kurulu alana sahip olmak", "bünyesinde 20 adet ticari alan bulunan kompleksi işletmek" gibi özel şartlar konularak ihale tek firmaya yüzde 10 artışla verildi.
Alibeyköy'deki 7 bin 500 metrekarelik 42 adet depo alanı ile Yenikapı yük depolama alanının kiralanması ihalelerinde konulan kısıtlayıcı şartlar sebebiyle başka firmaların katılımı engellendi.
Harbiye'de bulunan 5 bin 236 metrekarelik alanın kiraya verilmesi işi pazarlık usulüyle yapılarak tek firmanın katılımıyla yüzde 3,48 artışla sonuçlandırıldı.
GÖZ GÖRE İBB ZARARA SOKULDU
İmamoğlu döneminde kurulan, Nuri Aslan yönetiminde aynı tas aynı hamam devam ettirilen ranta dayalı ihale düzeni İBB Meclisi gündemine taşındı.
AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, rapordaki 5 usulsüzlüğü meclis kürsüsünden detaylandırdı. Kaynar, "Seçme usulü yapılan kiralama ve satış ihalelerinde işin gerektirdiği yeterlilik şartları dışında sadece ihaleyi alan firmanın katılabileceği şartlar konularak rekabet engellenmiş, ihaleler piyasa şartlarına göre çok düşük artırım oranlarıyla yapılmış, kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak yapılmadığı için belediye zarara uğratılmıştır." dedi.