"VERİLERİN AKIBETİNİ İDDİANAMEDEN ÖĞRENDİK" Raporda en dikkat çeken usulsüzlüklerden biri İBB Veri Merkezi ihalesinde yaşandı. Sadece İSTTELKOM firmasının katıldığı kiralama ve işletme ihalesinin muhammen bedel üzerinden binde 6 gibi sembolik artışla sonuçlandırıldığı rapora yansıdı. Söz konusu verilerin güvenliği ve akıbetinin iddianameye konu olduğu hatırlatılırken, ihalenin piyasa gerçeklerinden tamamen uzak şekilde yapıldığı vurgulandı. Ekrem İmamoğlu’nun 2025 yılı Mart ayında tutuklanmasının ardından görevi devralan Nuri Aslan yönetiminde ihale usulsüzlüklerinin ve rant ekosisteminin aynen devam ettiği İBB Meclis Denetim Komisyonu Raporu ile belgelendi.

REKLAM ALANLARINDA TEK FİRMA OYUNU Usulsüzlük çarkının diğer ayağını 26 lokasyonda bulunan 2400 metrekarelik "parapet" tipi reklam uygulamalarının kiraya verilmesi oluşturdu. Rapordaki bulgulara göre 5 farklı alanda "aynı iş kollarında 5 yıldan beri birlikte faaliyet gösterme şartı" konularak ihaleye sadece işaret edilen tek firmanın katılması sağlandı. Yüzde 6 oranında düşük artışla ihaleyi alan firmanın işi başkalarına devrederek haksız kazanç elde ettiği saptandı. Rapora göre belediyenin kiralama ve satış ihalelerinde 20 milyon TL sermaye ve 60 milyon TL ciro gibi ağır şartlar öne sürülerek rekabet kasıtlı olarak engellendi.