Gerekçesi Kılıçdaroğlu yönetimi! İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi bitti: Cemil Tugay istifa etti
CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan gelişmeler parti içinde krize yol açtı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden yetki almasının ardından İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınırken, yerine Utku Gümrükçü atandı. Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa ederek bağımsız devam edeceğini açıklaması Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılımının yolunu açtı.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden alarak yerine Utku Gümrükçü'yü atadı ve Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlattı.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasının ardından CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
- Tugay, mutlak butlan kararı ve sonrasındaki sürecin CHP'ye büyük zarar verdiğini belirtti.
- Tugay, İzmir'in siyasi iradesinin göz ardı edildiğini ve partinin demokratik yönetim ortamına kavuşması gerektiğini ifade etti.
- Tugay, bundan sonra bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini duyurdu.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası koltuğa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan MYK toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden aldı. Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılırken, il başkanlığı görevine Utku Gümrükçü'nün atandığı belirtildi.
CEMİL TUGAY İSTİFA ETTİ
Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından yazılı bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
GEREKÇESİ KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ
Tugay sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine
Cumhuriyet Halk Partimiz'in maruz kaldığı "Mutlak Butlan" kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum.
Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.
Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. B
u şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.
Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak " Mutlak Butlan CHP'si" bu mücadelenin çatısı değildir.
Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
Saygılarımla bilgilerinize sunarım."