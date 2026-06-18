CANLI YAYIN
Geri

CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi. Karaal, CHP'li İBB soruşturmasında tutuksuz yargılanan bir isim olarak kayıtlarda yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran 2026 tarihinde Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve mağdurun bulunması ile şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verdi.
  • Emniyet yetkilileri kaçırma olayında kullanılan aracı kamera kayıtlarından takip ediyor ve şüphelileri arıyor.
  • Erhan Karaal, CHP'li İBB soruşturmasında tutuksuz yargılanan bir isim olarak kayıtlarda yer alıyor.
  • Kaçırılma olayının nedeni henüz bilinmiyor.

CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Video Oynatma İkonu İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İBB (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) İBB (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Karaal'ı kaçıran aracın kamera kayıtlarındna takip edildiğini ifade etti. Karaal'ın 17 Haziran akşam saatlerinde kaçırıldığına dikkat çeken Almaçayır, emniyetin her yerde şüphelileri aradığını bildirdi.

Erhan KaraalErhan Karaal

CHP'Lİ İBB SORUŞTURMASINDA TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Kaçırılma olayının ne sebeple gerçekleştiğinin bilinmediğini sözlerine ekleyen Almaçayır, "Kaçırılma olaylarında ailenin tehdit edilerek bir fidye istenme durumu oluyor." ifadelerini kullandı. Almaçayır Karaal'ın CHP'li İBB soruşturmasında tutuksuz yargılanan bir isim olduğunu bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı-2 CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı-3 CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı-4

Takvim Kaynak Tercihleri
Haluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasak
SONRAKİ HABER

Haluk Levent'e "çek" cezası

 Bakan Çiftçi'den YKS mesajı | Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı
ÖNCEKİ HABER

Bakan Çiftçi'den YKS mesajı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler