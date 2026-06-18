CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

Erhan Karaal, CHP'li İBB soruşturmasında tutuksuz yargılanan bir isim olarak kayıtlarda yer alıyor.

Emniyet yetkilileri kaçırma olayında kullanılan aracı kamera kayıtlarından takip ediyor ve şüphelileri arıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve mağdurun bulunması ile şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verdi.

CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İBB (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Karaal'ı kaçıran aracın kamera kayıtlarındna takip edildiğini ifade etti. Karaal'ın 17 Haziran akşam saatlerinde kaçırıldığına dikkat çeken Almaçayır, emniyetin her yerde şüphelileri aradığını bildirdi.

Erhan Karaal

CHP'Lİ İBB SORUŞTURMASINDA TUTUKSUZ YARGILANIYOR



Kaçırılma olayının ne sebeple gerçekleştiğinin bilinmediğini sözlerine ekleyen Almaçayır, "Kaçırılma olaylarında ailenin tehdit edilerek bir fidye istenme durumu oluyor." ifadelerini kullandı. Almaçayır Karaal'ın CHP'li İBB soruşturmasında tutuksuz yargılanan bir isim olduğunu bildirdi.



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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel