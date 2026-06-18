Türkiye'nin yerli elektrikli treni raylarda: Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak!
Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli hamlelerinin demiryolundaki ilk karşılığı olan yerli ve milli elektrikli tren seti, saatte 225 kilometre işletme hızıyla raylardaki yerini aldı. Tamamen Türk mühendislerinin eseri olan ve testlerde 240 kilometre hızı aşarak göğsümüzü kabartan bu tarihi proje, daha seri üretime geçmeden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan ortaklık ve ihracat teklifleri alarak küresel pazarda Türkiye'nin gücünü kanıtladı.
Giriş Tarihi:
Uraloğlu, iki noktada yapılacak bir tünel ve hat çalışmasıyla bu sürenin 3,5 saate kadar düşmesinin hedeflendiğini belirtti.
|Hat / proje
|Mevcut / hedef hız
|Süre hedefi
|Yerli milli elektrikli tren
|225 km/s işletme hızı
|Türkiye'nin farklı hatlarında kullanılacak
|Mevcut Ankara-İstanbul YHT
|250 km/s seviyesinde altyapı ve tren setleri
|4 saat 10 dakikadan 3,5 saate düşmesi hedefleniyor
|Ankara-İstanbul süper hızlı tren
|350 km/s
|80 dakika hedefleniyor