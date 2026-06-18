CANLI YAYIN
Geri

Türkiye'nin yerli elektrikli treni raylarda: Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli hamlelerinin demiryolundaki ilk karşılığı olan yerli ve milli elektrikli tren seti, saatte 225 kilometre işletme hızıyla raylardaki yerini aldı. Tamamen Türk mühendislerinin eseri olan ve testlerde 240 kilometre hızı aşarak göğsümüzü kabartan bu tarihi proje, daha seri üretime geçmeden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan ortaklık ve ihracat teklifleri alarak küresel pazarda Türkiye'nin gücünü kanıtladı.

Giriş Tarihi:
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli treni testlerde 240 km hıza ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin testlerinin sürdüğünü söyledi. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olacak trenin testlerde 240 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.

Yerli elektrikli tren testlerde hedeflenen hızı aştı

TESTLERDE 240 KİLOMETREYE KADAR ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, bu yıl denemelerine başlanan yerli ve milli elektrikli trenin raylara indirildiğini açıkladı. Tren setinin işletme hızının 225 kilometre olacağını belirten Uraloğlu, testlerde 240 kilometre seviyesinin görüldüğünü ifade etti.

Milli elektrikli tren Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verecek

Uraloğlu, trenin sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü hattında değil, Türkiye'nin birçok noktasında hizmet vereceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, yerli tren setini savunma sanayisindeki milli projelere benzeterek demiryollarındaki karşılığının 225 kilometre hızlı milli elektrikli tren olduğunu belirtti.

Yerli trene Afrika ve Avrupa’dan talep yağıyor

YERLİ TREN İÇİN İHRACAT KAPISI DA AÇILDI

Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçları konusunda sadece iç pazara odaklanmadığını da vurguladı. Bakanın açıklamasına göre Afrika'da bir ülkeyle lokomotif bağlantısı yapıldı.

Uraloğlu, Avrupa ve Ortadoğu'dan da üretim konusunda ortaklık talepleri geldiğini söyledi. Bu nedenle yerli tren ve demiryolu araçları için ilerleyen dönemde ihracat imkanlarının daha da genişlemesi bekleniyor.

Yerli elektrikli trenin öne çıkan özellikleri

Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre öne çıkan başlıklar şöyle:

  • 225 kilometre işletme hızına sahip yerli elektrikli tren test ediliyor.
  • Testlerde 240 kilometre hıza kadar çıkıldı.
  • Tren, Türkiye'nin farklı hatlarında yolcu taşıyacak.
  • Avrupa ve Ortadoğu'dan ortaklık talepleri geldi.
Ankara-İstanbul hattında seyahat süresi kısalacak

ANKARA-İSTANBUL HATTINDA SÜRE KISALACAK

Bakan Uraloğlu, mevcut Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına ilişkin de bilgi verdi. Halihazırda Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli üzerinden İstanbul'a ulaşan hatta seyahat süresinin 4 saat 10 dakika seviyesinde olduğunu söyledi.

Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

SÜPER HIZLI TRENDE YENİ GÜZERGAH ÇALIŞMASI

Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında planlanan süper hızlı tren projesi için güzergah proje çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yeni hattın Ankara'dan Nallıhan ve Beypazarı üzerinden Akyazı'ya uzanması planlanıyor.

Bu projenin mevcut yüksek hızlı tren hattından farklı olarak 350 kilometre saat hızına göre ele alındığını belirten Uraloğlu, proje tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki sürenin "80 dakikaya inecek" sözleriyle ifade etti.

Bakan Uraloğlu, bu hedef için biraz daha sabırlı olunması gerektiğini de dile getirdi.

Yüksek hızlı tren hatlarında hız ve süre hedefleri

Uraloğlu, iki noktada yapılacak bir tünel ve hat çalışmasıyla bu sürenin 3,5 saate kadar düşmesinin hedeflendiğini belirtti.

Hat / projeMevcut / hedef hızSüre hedefi
Yerli milli elektrikli tren225 km/s işletme hızıTürkiye'nin farklı hatlarında kullanılacak
Mevcut Ankara-İstanbul YHT250 km/s seviyesinde altyapı ve tren setleri4 saat 10 dakikadan 3,5 saate düşmesi hedefleniyor
Ankara-İstanbul süper hızlı tren350 km/s80 dakika hedefleniyor
2026’da 11 şehir hızlı tren ağına dahil olacak

2026 HIZLI TREN HARİTASINDA 11 ŞEHİR AKTİF

Sabah'ın haberinde yer alan bilgilere göre Türkiye'de yüksek hızlı tren ve yüksek standartlı demiryolu hatlarının yaygınlaştırılması için yatırımlar sürüyor. 2026 bütçe ve yatırım planlarında demiryollarının payının yüzde 53'e çıkarılması hedefleniyor.

Aktif YHT ve yüksek standartlı demiryolu hat uzunluğunun 2 bin 843 kilometreye çıkarılması amaçlanıyor.

Şu anda aktif sefer düzenlenen şehirler şöyle:

  • İstanbul
  • Ankara
  • Sakarya
  • Konya
  • Eskişehir
  • Kocaeli
  • Bilecik
  • Kırıkkale
  • Yozgat
  • Sivas
  • Karaman

Bakan Uraloğlu, konuşmasında 9 şehirde inşaat çalışmalarının sürdüğü, gelecek dönemde ise 9 yeni ilin daha bu ağa dahil edilmesinin planlandığı bilgisini de verdi.

Galeri görselleri

(Haberde yer alan görseller A Haber ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Takvim Kaynak Tercihleri
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel