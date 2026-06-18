Türkiye'nin yerli elektrikli treni raylarda: Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak!

YERLİ TREN İÇİN İHRACAT KAPISI DA AÇILDI

Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçları konusunda sadece iç pazara odaklanmadığını da vurguladı. Bakanın açıklamasına göre Afrika'da bir ülkeyle lokomotif bağlantısı yapıldı.

Uraloğlu, Avrupa ve Ortadoğu'dan da üretim konusunda ortaklık talepleri geldiğini söyledi. Bu nedenle yerli tren ve demiryolu araçları için ilerleyen dönemde ihracat imkanlarının daha da genişlemesi bekleniyor.