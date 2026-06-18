Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen duyurdu: 4. dönem başlıyor! İşte ilk sözleri

İsmail Kartal 4. dönemini geçirecek

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"



İsmail Kartal'ın ilk sözleri şu şekilde:



"Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim."

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza söz veriyorum."



"Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi! O gün nasıl futbol oynattıysak, bugün dünya futbolunda 5 trend takım var... PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City.. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım! Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum!"

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