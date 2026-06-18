Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen duyurdu: 4. dönem başlıyor! İşte ilk sözleri
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal'ı getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli çalıştırıcı ile 2026-2027 sezonunu kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Kartal, bu kararla birlikte Fenerbahçe'deki dördüncü teknik direktörlük dönemine başlayacak.
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- Fenerbahçe, teknik direktörlük için İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kariyerinde dördüncü kez teknik direktör olarak görev yapacak.
- Fenerbahçe yönetimi, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının yaklaşması nedeniyle teknik direktör kararını hızlı şekilde sonuçlandırdı.
- İsmail Kartal'ın önümüzdeki günlerde Samandıra'da çalışmalara başlaması ve yönetimle kadro yapılanması görüşmeleri yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından gündemin ilk sıralarında yer alan teknik direktör konusu netlik kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, kulübü ve camiayı yakından tanıyan İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamayla deneyimli teknik adamın takımın başına geçtiği duyuruldu.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
KARTAL İÇİN DÖRDÜNCÜ DÖNEM
İsmail Kartal böylece kariyerinde dördüncü kez Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapacak. Daha önce farklı dönemlerde takımın başında bulunan tecrübeli çalıştırıcı, kulübün iç dinamiklerine hakim olması ve oyuncu grubunu yakından tanıması nedeniyle yönetimin öncelikli adayları arasında yer alıyordu.
Sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe uzanan uzun bir geçmişe sahip olan Kartal, daha önce görev aldığı dönemlerde takımın başında lig ve kupa mücadelelerinde önemli maçlara çıkmıştı.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMELERİ
Yeni sezon hazırlıklarına kısa süre içinde başlayacak olan Fenerbahçe'de gözler şimdi teknik ekibin şekillenmesine ve transfer çalışmalarına çevrildi. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının yaklaşması nedeniyle yönetim, teknik direktör kararını hızlı şekilde sonuçlandırmayı tercih etti.
İsmail Kartal'ın önümüzdeki günlerde Samandıra'da çalışmalara başlaması ve yeni sezon planlaması kapsamında yönetimle birlikte kadro yapılanmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna Kartal yönetiminde hazırlanacak.
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"
İsmail Kartal'ın ilk sözleri şu şekilde:
"Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim."
"Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza söz veriyorum."
"Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi! O gün nasıl futbol oynattıysak, bugün dünya futbolunda 5 trend takım var... PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City.. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım! Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum!"