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Bakanlık onayladı: Sinema biletlerinde yüzde 70 indirim! Hangi filmlerde geçerli?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sinema sektöründe yeni bir indirim uygulaması hayata geçirildi. "Film özel bileti" uygulaması kapsamında belirli filmler için yüzde 70'e varan indirimli bilet satışı yapılabilecek.

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Giriş Tarihi :18 Haziran 2026 , 12:30 Güncelleme Tarihi :18 Haziran 2026 , 12:33
Bakanlık onayladı: Sinema biletlerinde yüzde 70 indirim! Hangi filmlerde geçerli?

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle sinema salonlarında film yapımcıları ve sinema işletmecileri arasında yapılacak sözleşmelerle özel fiyatlandırma yapılabilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle sinema salonlarında film yapımcıları ve sinema işletmecileri arasında yapılacak sözleşmelerle özel fiyatlandırma yapılabilecek.

Hangi filmlerde geçerli?

Yönetmelik değişikliğiyle sinema salonlarında uygulanacak indirimli bilet türlerine "film özel bileti" uygulaması eklendi. Düzenleme sayesinde film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında belirli yapımlar için özel fiyatlandırma uygulanabilecek.

Film özel biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanarak sabit fiyatlı bilet satışı yapılabilecek.Film özel biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanarak sabit fiyatlı bilet satışı yapılabilecek.

Tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak

Yeni uygulama kapsamında belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanarak sabit fiyatlı bilet satışı yapılabilecek.

Film özel biletlerinde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.

Öğrenciler, halk günü izleyicileri ve sabah seanslarında yüzde 40'a kadar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 50'ye kadar indirim uygulaması devam edecek.Öğrenciler, halk günü izleyicileri ve sabah seanslarında yüzde 40'a kadar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 50'ye kadar indirim uygulaması devam edecek.

Mevcut indirimler devam edecek

Yönetmelik değişikliği mevcut indirim uygulamalarını etkilemeyecek. Öğrenciler, halk günü uygulamalarından yararlanan izleyiciler, belirli yaş gruplarındaki kişiler ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde, ayrıca sabah seanslarında tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanmaya devam edecek. Engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan indirimli biletlerde ise mevcut uygulama kapsamında yüzde 50'ye kadar indirim yapılabilecek.

Uygulama 81 ilde geçerliUygulama 81 ilde geçerli

Uygulama 81 ilde geçerli

Düzenleme kapsamında film özel biletlerine ilişkin bilgilerin Bakanlığa iletilmesi zorunlu hale getirildi. Söz konusu bilgiler, sinema salonu işletmeci dernekleri ile yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği altyapılar üzerinden paylaşılacak.

Çarşamba günü uygun bilet kampanyası devam ediyorÇarşamba günü uygun bilet kampanyası devam ediyor

Film özel bileti uygulaması ve diğer indirimli bilet uygulamaları, sisteme dahil olan sinema salonlarında Türkiye genelinde geçerli olacak.

Uygulama özellikle öğrenciler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.Uygulama özellikle öğrenciler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çarşamba günü uygun bilet kampanyası devam ediyor

Türkiye genelindeki sinema salonlarında uygulanan "Her Çarşamba Sinema Günü" kampanyası da sürüyor. Kampanya kapsamında katılımcı sinema salonlarında biletler 140 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, uygulama özellikle öğrenciler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

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