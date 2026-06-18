Öğrenciler, halk günü izleyicileri ve sabah seanslarında yüzde 40'a kadar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 50'ye kadar indirim uygulaması devam edecek.

Mevcut indirimler devam edecek

Yönetmelik değişikliği mevcut indirim uygulamalarını etkilemeyecek. Öğrenciler, halk günü uygulamalarından yararlanan izleyiciler, belirli yaş gruplarındaki kişiler ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde, ayrıca sabah seanslarında tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanmaya devam edecek. Engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan indirimli biletlerde ise mevcut uygulama kapsamında yüzde 50'ye kadar indirim yapılabilecek.