Rahmi Koç gelince restorandan çıkarıldılar: 70 bin TL ödeyen müşteri jandarmaya koştu
Bodrum'da turizm gündemine bomba gibi düşen olayda, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelişi nedeniyle yemek servisinin durdurulduğu iddia edildi. Otelin uzun yıllardır müdavimi olduğunu belirten müşteri, jandarmaya başvurarak tutanak tutturdu.
Bodrum'da yaz sezonunun en yoğun günlerinde yaşandığı öne sürülen bir olay, turizm gündemine damga vurdu.
RESTORAN SERVİSİ DURDURULDU
İddiaya göre önceki gün Divan Türkbükü Bodrum'da yemek servisi almak isteyen 9 kişilik bir aileye, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğu bildirildi.
Uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını belirten Serkan Keser, "Servis yok" denilerek restorandan ayrılmalarının istendiğini öne sürdü.
70 BİN TL'LİK HESAP
Yaşanan gelişme üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Keser, restorana yaklaşık 70 bin TL hesap ödemesine rağmen böyle bir muameleyle karşılaştığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.
Keser, yaşanan olayın ardından jandarma karakol merkezine giderek tutanak tutturdu ve otel hakkında resmi şikayette bulundu. Olayla ilgili tarafların açıklama yapması bekleniyor.
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