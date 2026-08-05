Rahmi Koç gelince restorandan çıkarıldılar: 70 bin TL ödeyen müşteri jandarmaya koştu

Bodrum'da yaz sezonunun en yoğun günlerinde yaşandığı öne sürülen bir olay, turizm gündemine damga vurdu.

İddiaya göre önceki gün Divan Türkbükü Bodrum'da yemek servisi almak isteyen 9 kişilik bir aileye, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğu bildirildi.

İfade tutanağı ve fatura

70 BİN TL'LİK HESAP

Yaşanan gelişme üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Keser, restorana yaklaşık 70 bin TL hesap ödemesine rağmen böyle bir muameleyle karşılaştığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Keser, yaşanan olayın ardından jandarma karakol merkezine giderek tutanak tutturdu ve otel hakkında resmi şikayette bulundu. Olayla ilgili tarafların açıklama yapması bekleniyor.