CHP'li Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Aşevi ihaleleri, sahte evraklar ve şişirilmiş faturalar soruşturma dosyasında

İhale süreçlerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 680 MİLYONLUK İHALE DOSYASI İtirafçı personelin en çarpıcı beyanı ise toplamda 680 Milyon TL'yi bulan Aşevi ihalesine dair oldu. Belgelerde bu vurgunun şifreleri şöyle deşifre edildi; Aslında bir "hizmet alımı" olan yemek işi, denetimden kaçırmak veya süreci hızlandırmak amacıyla usulsüz şekilde "mal alımı" olarak sisteme girildi. Kreşlere ve aşevine yemek alımı işi, daha ihale süreci bile tamamlanmadan yandaş firmalara (YESA İnşaat, Etimkent A.Ş. vb.) verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hakediş raporları düzenlendiği bizzat tutanaklara geçti.

İddialara ilişkin inceleme sürüyor. ÇİFT ÖDEME YÖNTEMİYLE KAMU ZARARI Günlük olarak dağıtılan yemek sayılarının gerçekte olduğundan çok daha fazla gösterildiği, sadece bir aylık incelemede bu yolla 8 milyon TL civarında haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Aşevi hakedişi adı altında düzenlenen sahte tahakkuk fişleri ile kasadan usulsüz şekilde 284 bin 750 lira nakit çıkışı yapıldı. Aynı ihale kalemleri için yapılan mükerrer (çift) ödemeler yoluyla belediye şirketinin 222 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

MİLYONLAR ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDI Vurgunun büyüklüğü sadece ihale bedelleriyle sınırlı kalmadı. Belgelerde, belediye şirketinin (Etimkent A.Ş.) kasasından ihale dahi yapılmadan mutemet Serkan Kozan'ın şahsi hesabına 12 Milyon TL para aktarıldığı, bu paranın yaklaşık 11.990.000 TL'sinin hiçbir yasal dayanak olmadan zimmete geçirildiği tespit edildi.



FAHİŞ FİYAT İDDİASI Yolsuzluğun en vicdansız boyutu ise evde bakım hizmeti bekleyen engelli ve yaşlılar için alınan malzemelerde yaşandı. Sayıştay ve bilirkişi raporlarına yansıyan rakamlar, kamu malının nasıl yağmalandığını kanıtlıyor. Piyasa değeri 25 TL olan pudrasız eldiven belediyeye 247,50 TL'ye fatura edildiği saptandı. 18 TL'lik maske paketleri 148,50 TL'ye alınmış. Bilirkişi tespitiyle; sadece bir kalem alımda piyasa rayicinin 10 ile 15 kat üzerinde fiyatlandırma yapılarak kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.



Faturası ödenen ve tam teslim alındı gösterilen 10 bin adet eldiven, 10 bin adet maske, 10 bin adet galoş ve dezenfektanın depoda hiç bulunmadığı saptandı. Teslim edilmediği halde teslim alınmış gibi evrak düzenlenerek tam 299 bin 40 TL değerindeki malzemenin buharlaştırılması, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin hakkına göz dikildiğini tescilledi.