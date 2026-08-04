Haluk Levent'ten neden para aldı? Telefon şifresini vermeyen Tahir Sarıkaya'nın ifadesi Takvim'de: PR ve reklam savunması

FATİH EKE'DEN 21 AYRI ÖDEMEYİ NEDEN ALDI?



Sarıkaya, Fatih Eke'den hesabına para geldiğini kabul ederek ilk olarak ödemenin Bebek'te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılmasının karşılığı olduğunu söyledi.



Çelişki üzerine ise Fatih Eke'den toplam 21 kez para aldığını kabul etti. Sarıkaya, ödemelerin organizasyonların yanı sıra Nigella ürününün reklamı ve sosyal medya paylaşımları için yapıldığını belirtti.



Savcılığın tarih ve tutarlarını tek tek sıraladığı, 30 bin liradan 325 bin liraya kadar değişen ödemeler için Sarıkaya, "Bu kişiyle ilgili paylaşımlar yaptığım için parayı aldım" dedi.



64 ÖDEMEYE "INSTAGRAM PR ÇALIŞMASI" SAVUNMASI



Sarıkaya, iş insanı Serdar Özyurt'la ilgili haberler ve Instagram paylaşımları yaptığını, karşılığında hesabına para gönderildiğini kabul etti.



Savcılık, Sarıkaya'nın hesabına Özyurt tarafından toplam 64 kez yüksek tutarlı ödeme yapıldığının tespit edildiğini bildirdi. Sarıkaya, ödemelerin Instagram'daki tanıtım ve PR faaliyetlerinin karşılığı olduğunu söyledi.

Gönderilen paraları borsada ya da ailesinin geçiminde kullandığını belirten Sarıkaya, söz konusu tutarları kripto para hesabı üzerinden aklamadığını öne sürdü.