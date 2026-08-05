Hafta boyunca kavrulan Marmara Bölgesi ve İstanbul ise haftayı serinletici bir sürprizle kapatmaya hazırlanıyor. Hafta başında sert rüzgarların etkisinde kalacak olan İstanbul'da, Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, bu yağışların kurak geçen yaz günlerinde bir nebze olsun nefes aldırması öngörülüyor.

Haftanın ilk verilerine göre Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bir bölümü güneşli ve az bulutlu. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı dikkat çekiyor; denize gireceklerin ve denizcilerin tedbirli olması gerekiyor. Günün en yüksek sıcaklığı Şanlıurfa ve çevresinde 42 derece ile ölçülürken, İstanbul 32 derecelik nemli bir sıcaklıkla güne başlıyor. Karadeniz'in en doğusunda ise yer yer kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.

Meteoroloji'ye göre hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul'da ise perşembe günü kuzey kesimlerde kısa süreli yağış görülebilecek. (Görsel: AA)

HAFTA BOYUNCA HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumu değerlendirmesinde önümüzdeki dört gün boyunca ülkenin büyük kesiminde yağış beklenmediğini belirtti. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar çevresinde ise kısa süreli gök gürültülü sağanakların etkili olabileceğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri seviyesinde kalacağını aktaran Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkacağını söyledi.

Hafta sonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Toroslar çevresinde yağış beklendiğini belirterek, "Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında da pazar günü için kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişi görebiliriz." dedi.

Üç büyükşehirde ise hafta boyunca az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, "İstanbul'da perşembe günü kuzey kıyılarında belki kısa süreli yerel yağış geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklara baktığımızda ise Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 33 ila 34 derece civarında, İzmir'de ise 36 ila 38 derece bandında seyredecek." bilgisini verdi.

Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, İstanbul 31 derecelik az bulutlu ve güneşli havasıyla sakin bir gün geçiriyor.

5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2026 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bursa — 35°C • Az bulutlu ve açık Çanakkale — 34°C • Az bulutlu ve açık İstanbul — 32°C • Az bulutlu ve açık Kırklareli — 34°C • Az bulutlu ve açık Ege Bölgesi Havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/saat kuvvetli rüzgar etkili olacak. Aydın — 41°C • Az bulutlu ve açık Denizli — 39°C • Az bulutlu ve açık İzmir — 37°C • Az bulutlu ve açık Muğla — 37°C • Az bulutlu ve açık Akdeniz Bölgesi Genel olarak az bulutlu ve açık hava beklenirken, iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu gökyüzü hakim olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir. Adana — 35°C • Az bulutlu ve açık Antalya — 32°C • Az bulutlu ve açık Burdur — 36°C • Parçalı ve az bulutlu Hatay — 32°C • Az bulutlu ve açık İç Anadolu Bölgesi Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ankara: 33°C • Az bulutlu ve açık Eskişehir: 34°C • Az bulutlu ve açık Konya: 34°C • Az bulutlu ve açık Yozgat: 28°C • Az bulutlu ve açık Batı Karadeniz Az bulutlu ve açık hava beklenirken, iç kesimlerde yer yer parçalı bulutlu gökyüzü görülecek. Bolu: 30°C • Parçalı ve az bulutlu Düzce: 32°C • Az bulutlu ve açık Kastamonu: 32°C • Parçalı ve az bulutlu Zonguldak: 28°C • Az bulutlu ve açık Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Amasya: 34°C • Parçalı bulutlu Rize: 29°C • İç ve yüksek kesimlerde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor Samsun: 29°C • İç ve yüksek kesimlerde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor Trabzon: 28°C • İç ve yüksek kesimlerde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Kuzeydoğu kesimlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu gökyüzüyle birlikte Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Erzurum — 31°C • Parçalı ve az bulutlu Kars — 30°C • Parçalı ve az bulutlu Malatya — 37°C • Az bulutlu ve açık Van — 30°C • Az bulutlu ve açık Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge genelinde güneşli ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. En yüksek sıcaklık Şanlıurfa'da 42°C olacak. Diyarbakır — 41°C • Az bulutlu ve açık Mardin — 37°C • Az bulutlu ve açık Siirt — 39°C • Az bulutlu ve açık Şanlıurfa — 42°C • Az bulutlu ve açık

6 AĞUSTOS PERŞEMBE: ISI DALGASI İÇ KESİMLERE YAYILIYOR

Perşembe günü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da sıcaklık 31 derece civarında sabit kalsa da iç kesimlerde ve Ege'nin güneyinde termometreler 38-40 dereceleri gösteriyor. Doğu Karadeniz kıyılarında (Rize ve Artvin çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürerek bölgeyi serinletmeye devam edecek.

Sıcak hava dalgası etkisini artırıyor; İstanbul 33 dereceye yükselirken, güney illerinde termometreler 40 derecenin üzerini görmeye devam ediyor.

7 AĞUSTOS CUMA: HAFTA SONU ÖNCESİ "EYYAM-I BAHUR" ETKİSİ

Cuma günü sıcaklıklar zirve noktalarından birine ulaşıyor. Güneydoğu Anadolu'da yine 42 derecelik aşırı sıcaklar hakim. İstanbul'da ise sıcaklık bir basamak artarak 33 dereceye yükseliyor. Ülkenin neredeyse tamamında bulutsuz ve yakıcı bir güneş hakimken, sadece Artvin civarında hafif yağış geçişleri bekleniyor.

Hafta sonuna yakıcı güneş altında giren Türkiye’de, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 41 dereceyi bularak tatilcileri bunaltıyor.

8 AĞUSTOS CUMARTESİ: TATİLCİLERE GÜNEŞLİ AMA BUNALTICI HAVA

Cumartesi günü tatil bölgelerinde tam bir yaz havası hakim. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 36 ile 40 derece arasında değişiyor. İstanbul, Pazar günkü yağış öncesi son güneşli gününü 33 derece ile yaşıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise durağan ve sıcak bir hava hakimiyetini koruyor.

Haftalardır beklenen serinlik geliyor; İstanbul ve Marmara genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, kavurucu sıcaklara mola verdiriyor.

9 AĞUSTOS PAZAR: İSTANBUL'A YAĞMUR MÜJDESİ

Haftanın son gününde hava durumu rotasını değiştiriyor. Günlerdir beklenen serinlik İstanbul ve çevresine ulaşıyor. 9 Ağustos Pazar günü İstanbul başta olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışla birlikte Marmara Bölgesi'nde bulutluluk oranı artarken, sıcaklık hissedilir derecede düşmese de nemin etkisiyle hava daha dengeli hale gelecek. Öte yandan, yurdun doğusu ve güneyi hala 40 derecenin üzerindeki kavurucu sıcaklarla mücadele etmeye devam edecek.

Editör notu:

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye, Ağustos ayının ilk haftasında etkisini sürdüren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altında kalacak. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi gösterirken, yüksek nem nedeniyle özellikle Marmara ve İstanbul'da hissedilen sıcaklık daha bunaltıcı olacak.



Günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş çarpmasına karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Hafta sonuna doğru ise Marmara'nın kuzeyi ve İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, sıcak havaya kısa süreli de olsa mola verecek.