Meteoroloji açıkladı: 42 derecelik Eyyam-ı Bahur sıcaklarına pazar günü yağmur molası
Ağustos ayının ilk haftasında Türkiye genelinde aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar 42 dereceye kadar ulaşarak rekor seviyeleri zorlayacak; vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor.
Hafta boyunca kavrulan Marmara Bölgesi ve İstanbul ise haftayı serinletici bir sürprizle kapatmaya hazırlanıyor. Hafta başında sert rüzgarların etkisinde kalacak olan İstanbul'da, Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, bu yağışların kurak geçen yaz günlerinde bir nebze olsun nefes aldırması öngörülüyor.
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Haftanın ilk verilerine göre Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bir bölümü güneşli ve az bulutlu. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı dikkat çekiyor; denize gireceklerin ve denizcilerin tedbirli olması gerekiyor. Günün en yüksek sıcaklığı Şanlıurfa ve çevresinde 42 derece ile ölçülürken, İstanbul 32 derecelik nemli bir sıcaklıkla güne başlıyor. Karadeniz'in en doğusunda ise yer yer kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.
HAFTA BOYUNCA HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumu değerlendirmesinde önümüzdeki dört gün boyunca ülkenin büyük kesiminde yağış beklenmediğini belirtti. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar çevresinde ise kısa süreli gök gürültülü sağanakların etkili olabileceğini ifade etti.
Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri seviyesinde kalacağını aktaran Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkacağını söyledi.
Hafta sonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Toroslar çevresinde yağış beklendiğini belirterek, "Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında da pazar günü için kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişi görebiliriz." dedi.
Üç büyükşehirde ise hafta boyunca az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, "İstanbul'da perşembe günü kuzey kıyılarında belki kısa süreli yerel yağış geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklara baktığımızda ise Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 33 ila 34 derece civarında, İzmir'de ise 36 ila 38 derece bandında seyredecek." bilgisini verdi.
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6 AĞUSTOS PERŞEMBE: ISI DALGASI İÇ KESİMLERE YAYILIYOR
Perşembe günü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da sıcaklık 31 derece civarında sabit kalsa da iç kesimlerde ve Ege'nin güneyinde termometreler 38-40 dereceleri gösteriyor. Doğu Karadeniz kıyılarında (Rize ve Artvin çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürerek bölgeyi serinletmeye devam edecek.
7 AĞUSTOS CUMA: HAFTA SONU ÖNCESİ "EYYAM-I BAHUR" ETKİSİ
Cuma günü sıcaklıklar zirve noktalarından birine ulaşıyor. Güneydoğu Anadolu'da yine 42 derecelik aşırı sıcaklar hakim. İstanbul'da ise sıcaklık bir basamak artarak 33 dereceye yükseliyor. Ülkenin neredeyse tamamında bulutsuz ve yakıcı bir güneş hakimken, sadece Artvin civarında hafif yağış geçişleri bekleniyor.
8 AĞUSTOS CUMARTESİ: TATİLCİLERE GÜNEŞLİ AMA BUNALTICI HAVA
Cumartesi günü tatil bölgelerinde tam bir yaz havası hakim. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 36 ile 40 derece arasında değişiyor. İstanbul, Pazar günkü yağış öncesi son güneşli gününü 33 derece ile yaşıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise durağan ve sıcak bir hava hakimiyetini koruyor.
9 AĞUSTOS PAZAR: İSTANBUL'A YAĞMUR MÜJDESİ
Haftanın son gününde hava durumu rotasını değiştiriyor. Günlerdir beklenen serinlik İstanbul ve çevresine ulaşıyor. 9 Ağustos Pazar günü İstanbul başta olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışla birlikte Marmara Bölgesi'nde bulutluluk oranı artarken, sıcaklık hissedilir derecede düşmese de nemin etkisiyle hava daha dengeli hale gelecek. Öte yandan, yurdun doğusu ve güneyi hala 40 derecenin üzerindeki kavurucu sıcaklarla mücadele etmeye devam edecek.
Editör notu:
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye, Ağustos ayının ilk haftasında etkisini sürdüren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altında kalacak. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi gösterirken, yüksek nem nedeniyle özellikle Marmara ve İstanbul'da hissedilen sıcaklık daha bunaltıcı olacak.
Günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş çarpmasına karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Hafta sonuna doğru ise Marmara'nın kuzeyi ve İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, sıcak havaya kısa süreli de olsa mola verecek.