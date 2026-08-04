Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 Yüksek Askerî Şûra'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni terfi, görev süresi ve emeklilik kararları belirlendi. Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanmasına karar verildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.
2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararlarla Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanması kararlaştırıldı.
KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan general, amiral ve albayların terfi, görev süresi ve emeklilik durumları ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN KARARLARI İMZALADI
Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.
Başkan Erdoğan, Şura kararlarını imzalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hazır bulundu.
Kararların büyük bölümü 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yaş haddinden emekliye ayrılacak 2 generalle ilgili karar ise 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA RAFET DALKIRAN
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesine karar verildi.
Kadıoğlu'nun yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Atama kararı 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
RAFET DALKIRAN KİMDİR, NERELİ?
Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966 tarihinde Ertuğrul, Altıeylül, Balıkesir'de doğmuştur. 1988 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu. Hava Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu.
Dalkıran, 2008 yılında hava pilot kurmay albay, 2015 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 yılları arası Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2016-2017 yılları arası 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı, 2017-2018 yılları arası Hava Harp Okulu Komutanlığı yaptı. 2018 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti ve 2018-2021 yılları arası 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.
2021 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 2021-2022 yılları arası Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, 2022-2025 yılları arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yaptı. Korgeneral Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025 tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile orgeneral rütbesine terfi etti.
Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından 14 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına görevlendirildi.
Dalkıran son olarak 4 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararına göre Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
TATLIOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı.
25 GENERAL VE AMİRAL TERFİ ETTİ
YAŞ kararlarına göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Albaylardan 69'u general ve amiralliğe terfi ettirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Kemal Turan da korgeneralliğe yükseltildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe terfi ettirildi.
18 İSİM TÜMGENERAL VE TÜMAMİRAL OLDU
Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseltildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tümamiralliğe terfi ettirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik'in de tümgeneralliğe yükseltilmesine karar verildi.
554 PERSONELİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI
Kararlar kapsamında 24 generalin görev süresi bir yıl uzatıldı. Toplam 530 albayın görev sürelerinin de iki yıl daha devam etmesi kararlaştırıldı.
Yaş haddi nedeniyle 2 general 1 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak 61 general ve amiral için kararların 30 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.
GENERAL VE AMİRAL SAYISI 334 OLACAK
Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen 328 olan general ve amiral sayısı, terfi ve emeklilik kararlarının yürürlüğe girmesiyle 30 Ağustos 2026 tarihinde 334'e yükselecek.
Açıklamada, bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan personele yeni görevlerinde başarı dilendi. Emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.Başkan Erdoğan ve YAŞ Heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Tören Aslanlı Yol'dan başladı. Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
ERDOĞAN'DAN BİN YILLIK VATAN VURGUSU
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zatıalinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."
TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
Toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.
3 İSİM YAŞ ÜYESİ SIFATIYLA İLK KEZ KATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi sıfatıyla toplantıya ilk kez katıldı.