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Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 Yüksek Askerî Şûra'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni terfi, görev süresi ve emeklilik kararları belirlendi. Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanmasına karar verildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

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Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı

2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararlarla Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanması kararlaştırıldı.

Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı-2

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan general, amiral ve albayların terfi, görev süresi ve emeklilik durumları ele alındı.

Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.

BAŞKAN ERDOĞAN KARARLARI İMZALADI

Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.

Video Oynatma İkonu 2026 YAŞ kararları belli oldu

Başkan Erdoğan, Şura kararlarını imzalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hazır bulundu.

Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.

Kararların büyük bölümü 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yaş haddinden emekliye ayrılacak 2 generalle ilgili karar ise 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet DalkıranYeni Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA RAFET DALKIRAN

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesine karar verildi.

Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.

Kadıoğlu'nun yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Atama kararı 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

RAFET DALKIRAN KİMDİR, NERELİ?

Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966 tarihinde Ertuğrul, Altıeylül, Balıkesir'de doğmuştur. 1988 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu. Hava Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu.

Dalkıran, 2008 yılında hava pilot kurmay albay, 2015 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 yılları arası Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2016-2017 yılları arası 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı, 2017-2018 yılları arası Hava Harp Okulu Komutanlığı yaptı. 2018 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti ve 2018-2021 yılları arası 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.

2021 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 2021-2022 yılları arası Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, 2022-2025 yılları arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yaptı. Korgeneral Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025 tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile orgeneral rütbesine terfi etti.

Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından 14 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına görevlendirildi.

Dalkıran son olarak 4 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararına göre Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu görev süresi uzatıldı.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu görev süresi uzatıldı.

TATLIOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı.

Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı-8


25 GENERAL VE AMİRAL TERFİ ETTİ

YAŞ kararlarına göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Albaylardan 69'u general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Kemal Turan da korgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe terfi ettirildi.

Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı-9

18 İSİM TÜMGENERAL VE TÜMAMİRAL OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tümamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik'in de tümgeneralliğe yükseltilmesine karar verildi.

Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı-10

554 PERSONELİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Kararlar kapsamında 24 generalin görev süresi bir yıl uzatıldı. Toplam 530 albayın görev sürelerinin de iki yıl daha devam etmesi kararlaştırıldı.

Yaş haddi nedeniyle 2 general 1 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak 61 general ve amiral için kararların 30 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 334 OLACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen 328 olan general ve amiral sayısı, terfi ve emeklilik kararlarının yürürlüğe girmesiyle 30 Ağustos 2026 tarihinde 334'e yükselecek.

Açıklamada, bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan personele yeni görevlerinde başarı dilendi. Emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı-11

YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan ve YAŞ Heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Tören Aslanlı Yol'dan başladı. Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı-12

ERDOĞAN'DAN BİN YILLIK VATAN VURGUSU

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zatıalinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı-13

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.

3 İSİM YAŞ ÜYESİ SIFATIYLA İLK KEZ KATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi sıfatıyla toplantıya ilk kez katıldı.

30 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Burhan Aktaş
2
Tümg.
Ertan İnaltekin
3
Tümg.
Alparslan Kılınç
Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
Şükrü Bilir
2
Tuğg.
Mustafa Büyükköroğlu
3
Tuğg.
İsmail Özcan
4
Tuğg.
Şener Kopal
5
Tuğg.
Ahmet Aşık
6
Tuğg.
Bülent Tanrıverdi
7
Tuğg.
Mehmet Açık
8
Tuğg.
Mustafa Yeter
9
Tuğg.
Coşkun Çelik
10
Tuğg.
Ömer Şahin Selvi
11
Tuğg.
Yüksel Kolcu
12
Tuğg.
İsmail Analı
13
Tuğg.
Hakan Durmazpınar

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
TOP.KUR.ALB.
Hasan Atasoy
2
P.KUR.ALB.
Ali Karakaş
3
P.KUR.ALB.
Murat Temur
4
P.KOMD.KUR.ALB.
Ertan Binay
5
P.KUR.ALB.
Mehmet Ali Yağız
6
TNK.KUR.ALB.
Mehmet Savcı
7
TOP.KUR.ALB.
Mehmet Serhat Gündoğan
8
İS.KUR.ALB.
Halil Özçay
9
TOP.KUR.ALB.
Hakan Kutlu
10
TNK.KUR.ALB.
Günal Budak
11
TOP.KUR.ALB.
Mustafa Volkan Esen
12
P.KUR.ALB.
Cumhur Pıçakcı
13
P.KUR.ALB.
Uğur Özyurt
14
TNK.KUR.ALB.
Hakan Kan
15
P.ALB.
Ayhan Ocak
16
P.ALB.
Sedat Öztürk
17
P.ALB.
Kürşad Cihan Erce
18
P.ALB.
Çetin Kaya
19
P.ALB.
Vedat Er
20
P.ALB.
İsmail Cenkeri Ersöz
21
P.ALB.
Enver Kılınç
22
P.ALB.
Ahmet Aydın
23
P.ALB.
Fuat Dönmez
24
P.ALB.
Kenan Koç
25
P.ALB.
Haşim Bildiş
26
P.KOMD.ALB.
Ersin Yaman
27
TNK.ALB.
Şengezer Şimşek
28
TOP.ALB.
Hüseyin Erhan Öztek
29
TOP.ALB.
Orhan Demirel
30
HV.SVN.ALB.
Kubilay Karadeniz
31
KR.HVCL.ALB.
Armağan Özel
32
KR.HVCL.ALB.
Mustafa Cem Tokeşer
33
İS.ALB.
Sefa Koruk
34
İS.ALB.
Alper Önem Civelek
35
MU.ALB.
Metin Durmaz
36
İHA.ALB.
Barış Karaca
37
İKM.KOMD.ALB.
Cebrail Kemal Dokumacı
38
İKM.ALB.
Ahmet Durgut
39
BKM.ALB.
Ferit Yüksel
40
MLY.ALB.
Metin Çekmegül

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tüma.
Ramazan Özoğul
2
Tüma.
Erhan Aydın
TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğa.
Erhan Akbayrak
2
Tuğa.
Yücel Darcan
3
Tuğa.
Eren Günay
4
Tuğa.
Kenan Kaan Türkkan

TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
DZ.KUR.ALB.
Çağlar Mert Erk
2
DZ.KUR.ALB.
Burak Köpük
3
DZ.KUR.ALB.
Göksel Ercenik
4
DZ.KUR.ALB.
Burak Türköz
5
DZ.ALB.
Adil Tüfekçi
6
DZ.ALB.
Güvenç Uysal
7
DZ.ALB.
Volkan Kıvan
8
DZ.ALB.
Emre Ahmet İnal
9
DZ.ALB.
Arif Özay
10
DZ.P.ALB.
Umut Turhan
11
DZ.MÜH.ALB.
İzzet Emre Afacan

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Korg.
Erdoğan Gür
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Kemal Turan
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
Cihangir Kemal Yüzcelik

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
HV.PLT.KUR.ALB.
Türker Altınışık
2
HV.PLT.KUR.ALB.
Şükrü Yılmaz
3
HV.PLT.KUR.ALB.
Metin Admaner
4
HV.PLT.KUR.ALB.
Baha Pakkan
5
HV.MU.KUR.ALB.
Önder Can
6
HV.PLT.ALB.
Zeki Arslan
7
HV.PLT.ALB.
Akif Ersan Kıvılcım
8
HV.PLT.ALB.
Özlem Karapınar
9
HV.PLT.ALB.
Serkan Coşar
10
HV.PLT.ALB.
Alper Gezeravcı
11
HV.PLT.ALB.
Keskin Şenel
12
HV.KONT.İHB.ALB.
Taşkın Dakkur
13
HV.KONT.İHB.ALB.
Bora Çakıroğlu
14
HV.UÇK.BKM.ALB.
Alper Gökdere
15
HV.P.ALB.
Sadık Tuncel
16
HV.MU.ALB.
Fatih Pala
17
HV.SVN.ALB.
Ercan Bekmez
18
HV.İKM.ALB.
Levent Ak

30 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Ömer Ertuğrul Erbakan
2
Tümg.
Emre Tayanç
3
Tümg.
Davut Alâ
4
Tümg.
Fethi Oltulu
5
Tümg.
Sinan Eren
TUĞGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
Gürcan Sezengöz
2
Tuğg.
Hasan Basri Erkuzu
3
Tuğg.
Kadir Eğriboyun
4
Tuğg.
Ahmet Burak Yürüten
5
Tuğg.
Ergün Fidan
6
Tuğg.
Ayhan Kalender
7
Tuğg.
Erdin Kaya
8
Tuğg.
Erdal Sertuğ Telli
9
Tuğg.
Birol Arslan
10
Tuğg.
Haluk Doğan
11
Tuğg.
Mehmet Ali Durmuş
12
Tuğg.
Aytuğ Yörüyüş
13
Tuğg.
Ümit Ersoy

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TUĞAMİRAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğa.
Korkut Şen
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Kadircan Kottaş
TUĞGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
İbrahim Galip
2
Tuğg.
Tahir Kahan Büyüksaraç
3
Tuğg.
Mehmet Serkan Dan
4
Tuğg.
Hakan Cirit

YAŞ HADDİ NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TUĞGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
Mehmet Bahtiyar
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Orhan Gürdal
NORMAL RÜTBE BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Osman Aytaç
2
Tümg.
Mustafa Koşan

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TUĞGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
Hacı Halil Osma
2
Tuğg.
Mehmet Zeki Eren
3
Tuğg.
Mehmet Cihanoğlu
4
Tuğg.
Mustafa Er
5
Tuğg.
Osman Pektaş
6
Tuğg.
Mehmet Fatih Ören
7
Tuğg.
Ali Aydın Torun
8
Tuğg.
Ali Mete
9
Tuğg.
Erdal Köse
10
Tuğg.
Rüştü Topçu
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TUĞAMİRALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğa.
Selçuk Akarı
2
Tuğa.
Özgür Erken
3
Tuğa.
Mustafa Biçen
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ORGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Org.
Ziya Cemal Kadıoğlu
KORGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Korg.
İsmail Günaydın

TÜMGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Selçuk Aygün
2
Tümg.
Ali Özmen
TUĞGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
Ender Kartal
2
Tuğg.
Hakan Çanlı
3
Tuğg.
Serhat Mehmet Orus
4
Tuğg.
Mehmet Ali Koç
5
Tuğg.
İhsan Kaplan
6
Tuğg.
Kubilay Koşucu

NORMAL RÜTBE BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ORGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Org.
İrfan Özsert
TÜMGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Mehmet Yasin Kalın
2
Tümg.
Murat Ataç
3
Tümg.
Nurettin Hakan Büyükçulha

TUĞGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
Murat Yeşilköy
2
Tuğg.
Üzeyir Durmuş
3
Tuğg.
Bahattin Karademir
4
Tuğg.
Gaffar Gören
5
Tuğg.
Ozan Nas
6
Tuğg.
Turgut Muhammet Çalışkanlar
7
Tuğg.
Ahmet Uğurlu
8
Tuğg.
Serdar Konak
9
Tuğg.
Erdoğan Çatal
10
Tuğg.
Mustafa Sadi Kahyaoğlu
11
Tuğg.
Kutluhan Arafat
12
Tuğg.
Ali Gürcan
13
Tuğg.
Bülent Akdeniz
14
Tuğg.
Zeynel Abidin Alptekin
15
Tuğg.
Murat Rüştü Cizrelioğlu
16
Tuğg.
Yalçın Tecimer
17
Tuğg.
Hasan Temel
18
Tuğg.
Mahmut Seçkin Alişverişçi

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORAMİRAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Kora.
Yalçın Payal
TÜMAMİRALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tüma.
Alper Yeniel
2
Tüma.
Hüseyin Tiğli
TUĞAMİRALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğa.
Cemalettin Çiftçi
2
Tuğa.
Fatih Erden
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Korg.
İsmail Üner
TÜMGENERAL
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tümg.
Mete Kuş
TUĞGENERALLER
Sıra
Rütbesi
Adı ve Soyadı
1
Tuğg.
Yusuf Karuk
2
Tuğg.
Hasan Volkan Güleryüz
3
Tuğg.
Cuma Göktürk
4
Tuğg.
Samet Yüksel
5
Tuğg.
Kadir Bahadır Harmankaya
6
Tuğg.
Halil Hilmi Öz
7
Tuğg.
Mehmet Sertaç Seymen

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