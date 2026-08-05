Türkiye Kudüs'ün geleceği için devrede! Bakan Fidan Kudüs toplantısı için Amman’a gidiyor
Türkiye devreye girdi, katil İsrail’in yayılmacı eylemlerine karşı 15 ülke bugün bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda “Kudüs’ünk korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğu” olduğunu belirterek 8 kritik mesaj verecek.
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, Filistinlileri anayurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak için son günlerde yerleşimci terörünü devreye soktu.
Ankara, Netanyahu'nun "yayılmacı ve militarist anlayışına" karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergileme noktasında adımlar atmayı sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
HUKUKİ STATÜ KORUNMALI
Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililerin ve Arap Ligi Genel Sekreteri'nin hazır bulunacağı toplantı kapsamında, Kudüs'teki kutsal mekânların tarihî ve hukuki statüsünün korunmasının önemi ve bununla bağlantılı hususlar ele alınacak.
DÜNYAYA KRİTİK MESAJLAR
Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıda şu mesajları vermesi bekleniyor:
1- Kudüs'ün korunması uluslararası toplumun ortak sorumluluğu.
2- İsrail'in yerleşimci teröründen endişeliyiz.
3- Bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları uluslararası hukuka aykırı.
4- Doğu Kudüs'te şehrin demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalardan derin endişe duyuyoruz.
5- İsrail'in suçları cezasız kalmamalı.
6- Gazze Barış Planı'nın Batı Şeria ve Doğu Kudüs bakımından da olumlu sonuçlar doğurmasını bekliyoruz.
7- Netanyahu hükümetinin, Gazze Barış Planı'nın uygulamaya konulmasına yönelik yol haritasının üzerinde sağlanan mutabakata rağmen Gazze'yi hedef almayı sürdürmesi kabul edilemez.
8- Netanyahu'ya karşı uluslararası diplomatik baskının artırılmasında toplantıya katılan taraflar kilit rol oynayabilir.
ORTAK KINAMA
Türkiye, Katar ve Mısır, arabulucu ülkeler olarak Gazze Şeridi'nde devam eden, özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar ile çocuklar dâhil olmak üzere sivil kayıpların yaşanmasına neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı.
Ürdün de ihlalleri kınayan ortak açıklamaya destek verdi.
3 YIL SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDILAR
Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü sürüyor:
Gazze Şeridi'nde gerekli ilaç ve tedavi imkânlarının yetersizliği nedeniyle her gün 3 kanser hastası yaşamını yitiriyor.
Hasta Dostları Hastanesi'nde jeneratör yakıtı ve tıbbi malzemelerin tükenme noktasına gelmesi, hastaların ve kuvözdeki bebeklerin yaşamını tehdit ediyor.
İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nde düzenlediği, 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamını yitiren ve enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.
Yaşamını yitirenler Hasayine ve Ebu Şeria ailelerine mensuptu. Enkazdan birkaç gün önce çıkarılan 112 Filistinlinin naaşı, cenaze töreni öncesinde Gazze kentindeki yıkılmış binaların arasında bulunan bir alana yan yana dizildi. Yakınları, Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerini çiçeklerle süsledi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bir okulu kısmen yıktı.