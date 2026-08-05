ORTAK KINAMA

Türkiye, Katar ve Mısır, arabulucu ülkeler olarak Gazze Şeridi'nde devam eden, özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar ile çocuklar dâhil olmak üzere sivil kayıpların yaşanmasına neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı.

Ürdün de ihlalleri kınayan ortak açıklamaya destek verdi.

3 YIL SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDILAR

Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü sürüyor:

Gazze Şeridi'nde gerekli ilaç ve tedavi imkânlarının yetersizliği nedeniyle her gün 3 kanser hastası yaşamını yitiriyor.

Hasta Dostları Hastanesi'nde jeneratör yakıtı ve tıbbi malzemelerin tükenme noktasına gelmesi, hastaların ve kuvözdeki bebeklerin yaşamını tehdit ediyor.

İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nde düzenlediği, 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamını yitiren ve enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Yaşamını yitirenler Hasayine ve Ebu Şeria ailelerine mensuptu. Enkazdan birkaç gün önce çıkarılan 112 Filistinlinin naaşı, cenaze töreni öncesinde Gazze kentindeki yıkılmış binaların arasında bulunan bir alana yan yana dizildi. Yakınları, Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerini çiçeklerle süsledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bir okulu kısmen yıktı.

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