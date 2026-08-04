Koray Beşli'nin telefonundan çıkan pedofili mesajları! Müstehcen fotoğraflar sapkın yazışmalar: 17 yaşında daha... Eskortluk mu yapacak?

17 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAKKINDA SKANDAL SÖZLER: "FENA KARI" Konuşmalar bunlarla da sınırlı kalmadı. "Koraykoray"ın "Nasıl?:)" sorusuyla başlayan diyalogda, bahsi geçen kız çocuğunun yaşının 17 olduğu açıkça belirtiliyor. Buna rağmen karşı tarafın kullandığı cinsiyetçi ve sapkın ifadeler kan dondurdu. +380'li Numara 18:54 İnsan değil bu karı +380'li Numara 18:54 Kac yasinda Koraykoray 18:54 17 🕸🕸🕸 +380'li Numara 18:55 Fena karı Koraykoray 18:55 Sorma:))

BİRDEN FAZLA WHATSAPP GÖRÜŞMESİ İNCELENDİ Bilirkişi raporuna göre incelemeler yalnızca tek bir sohbetle sınırlı kalmadı. Şüphelinin farklı WhatsApp kullanıcılarıyla yaptığı görüşmeler tek tek incelenirken, birden fazla konuşmada suç konusuyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yazışmaların bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda farklı numaralar ve "Berna Demir" isimli kullanıcıyla yapılan sohbetler de rapora dahil edildi.