Koray Beşli'nin telefonundan çıkan pedofili mesajları! Müstehcen fotoğraflar sapkın yazışmalar: 17 yaşında daha... Eskortluk mu yapacak?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Koray Beşli'nin dijital materyallerinden çıkan yeni deliller dosyanın seyrini değiştirdi. Bilirkişi raporuna giren WhatsApp yazışmalarında, reşit olmayan kız çocuklarına ilişkin olduğu belirtilen paylaşımlar ve ifadeler yer alırken, telefonunda tespit edilen yeni dijital bulgular üzerine Başsavcılık yeniden harekete geçti. Koray Beşli hakkında ikinci kez gözaltı kararı verilirken, pedofili yazışmalarına Takvim.com.tr ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Koray Beşli'nin dijital materyallerinden çıkan yeni deliller infial yarattı. Bilirkişi raporuna giren WhatsApp yazışmalarında, reşit olmayan kız çocukları hakkında kullanılan ifadeler ve paylaşılan görseller soruşturmanın seyrini değiştirdi.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık, yeni deliller üzerine Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi.
TELEFONUNDAN ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Soruşturma dosyasına giren 23 sayfalık bilirkişi raporunda, Koray Beşli'ye ait cep telefonunun adli imajı üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda WhatsApp yazışması ve görsel analiz edildi.
Rapora göre sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait fotoğraflar paylaşıldı. Yazışmalarda çocuklar hakkında kullanılan ifadeler ise tepki çekti.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı konuşmalar bilirkişi raporuna delil olarak girdi.
"SÜBYANCI"... "14'E KADAR DÜŞÜRECEKSİN YAŞI"
Dosyadaki yazışmalarda "Koraykoray" kullanıcı adını kullanan Koray Beşli ile (+380) alan kodlu yabancı bir numara arasındaki konuşmalar dikkat çekti.
Karşı tarafın,
"Sübyancı))) 14'e kadar düşüreceksin yaşı ondan korkuyorum"
ifadelerini kullandığı, Beşli'nin ise bu mesaja gülerek karşılık verdiği görüldü.
"YENİ UFAKLIK"... "17 ABİ"
Bir başka yazışmada ise Koray Beşli'nin aynı kişiye "Yeni ufaklık" notuyla genç bir kızın fotoğraflarını gönderdiği tespit edildi.
"Kaç yaşında?" sorusuna karşı tarafın, "17 abi"
yanıtını verdiği, buna rağmen sohbetin devam ettiği rapora yansıdı.
17 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAKKINDA SKANDAL SÖZLER: "FENA KARI"
Konuşmalar bunlarla da sınırlı kalmadı.
"Koraykoray"ın "Nasıl?:)" sorusuyla başlayan diyalogda, bahsi geçen kız çocuğunun yaşının 17 olduğu açıkça belirtiliyor. Buna rağmen karşı tarafın kullandığı cinsiyetçi ve sapkın ifadeler kan dondurdu.
BİRDEN FAZLA WHATSAPP GÖRÜŞMESİ İNCELENDİ
Bilirkişi raporuna göre incelemeler yalnızca tek bir sohbetle sınırlı kalmadı. Şüphelinin farklı WhatsApp kullanıcılarıyla yaptığı görüşmeler tek tek incelenirken, birden fazla konuşmada suç konusuyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yazışmaların bulunduğu kaydedildi.
Bu kapsamda farklı numaralar ve "Berna Demir" isimli kullanıcıyla yapılan sohbetler de rapora dahil edildi.
"BEN SUGAR DADDY"
Dosyada yer alan başka bir WhatsApp görüşmesinde ise "Berna Demir" isimli kullanıcı ile yapılan konuşmalar dikkat çekti.
Karşı tarafın "Sübyancı" mesajına Koray Beşli'nin "17" cevabını verdiği, ardından "Ailesi yok mu bunların?" sorusuna ise "Ben sugar daddy yanıtını yazdığı bilirkişi raporunda yer aldı.
"17 YAŞINDA DAHA"... "HEM DANS HEM ESKORTLUK MU YAPACAK?"
İncelenen dijital materyallerde Koray Beşli'nin başka bir kullanıcıya da reşit olmadığı belirtilen genç kızlara ait uygunsuz görüntüler gönderdiği belirlendi.
Yazışmalarda Beşli'nin, "17 yaşında daha" ifadelerini kullandığı, karşı tarafın ise "Çok küçük ya" ve "Hem dans hem eskortluk mu yapacak?" şeklindeki mesajları dosyaya girdi.