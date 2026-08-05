DUL VE YETİME DE VAR



SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da fark verilecek. Yeni taban aylık düzenlemesi ile en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 17 bin 664, yüzde 50 olanda 11 bin 776, yüzde 25 olanda 5 bin 888 liraya çıktı. Temmuz ayı ödeme döneminde bu tutarlardan az ödeme alanlara fark verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 664, aylık oranı yüzde 50 olana bin 776, yüzde 25 olana da 888 liraya varan fark ödenecek.

3 BİN 552 TL'YE VARAN ÖDEME Taban aylık Önceki Yeni Fark Emekli 20.000 TL 23.552 TL 3.552 TL %75 ölüm aylığı 15.000 TL 17.664 TL 2.664 TL %50 ölüm aylığı 10.000 TL 11.776 TL 1.776 TL %25 ölüm aylığı 5.000 TL 5.888 TL 888 TL

YENİ EMEKLİ DE ALACAK



Taban aylık artışı yeni emeklileri de kapsıyor. Emeklilik dilekçesi verenlere, aylık bağlandığında, 23 bin 552 liradan az ödeme yapılmayacak. Ek ödemesi ve taban aylığının toplamı 23 bin 552 liranın altında olanlara 23 bin 552 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar ödenmeye başlanacak. Emekliler bir sonraki zammı ocak ayında alacak.