Emekliye 3 bin 552 liraya varan fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak! Kim, ne kadar alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlerinin beklediği taban aylık farkı için takvim belli oldu. 5.1 milyon kişi 3 bin 552 liraya varan fark ödemesini 7 Ağustos’ta hesabında görecek.
Yaklaşık 5.1 milyon kişiye taban aylık farkı yatırılıyor. En düşük emekli aylığı ödemesini 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kapsamdaki kişilere fark ödeme takvimi de belirlendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz" paylaşımı yaptı.
EN ÇOK 3 BİN 552 TL
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayı ödemeleri 20 bin lira taban aylık üzerinden gerçekleştirilmişti. Yüzde 17.76 zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara 20 bin lira, üzerinde olanlara hesaplanan tutar yatırılmıştı. Şimdi kapsamdaki emeklilerin hesabına, temmuz ödemesini 23 bin 552 liraya tamamlayacak fark yatırılacak. 20 bin lira alana 3 bin 552, 21 bin lira alana 2 bin 552, 22 bin lira alana bin 552 lira fark verilecek.
DUL VE YETİME DE VAR
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da fark verilecek. Yeni taban aylık düzenlemesi ile en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 17 bin 664, yüzde 50 olanda 11 bin 776, yüzde 25 olanda 5 bin 888 liraya çıktı. Temmuz ayı ödeme döneminde bu tutarlardan az ödeme alanlara fark verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 664, aylık oranı yüzde 50 olana bin 776, yüzde 25 olana da 888 liraya varan fark ödenecek.
YENİ EMEKLİ DE ALACAK
Taban aylık artışı yeni emeklileri de kapsıyor. Emeklilik dilekçesi verenlere, aylık bağlandığında, 23 bin 552 liradan az ödeme yapılmayacak. Ek ödemesi ve taban aylığının toplamı 23 bin 552 liranın altında olanlara 23 bin 552 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar ödenmeye başlanacak. Emekliler bir sonraki zammı ocak ayında alacak.
Ocakta aylıklara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ancak bu zam oranı, ödenen tutara değil, kök aylığa uygulanacak. E-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen tutara ocak zammı eklenecek. Ayrıca ek ödeme de yeniden hesaplanacak. Ocakta taban aylığın da yine emekli zammı oranında artırılması yine masaya yatırılacak.
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