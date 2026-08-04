İsmail Kartal'dan ilk 11'de farklı tercih! Fenerbahçe - Sturm Graz maçında forma onun

Mason Greenwood

GREENWOOD YEDEK BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mason Greenwood'un ise fiziksel olarak henüz tam maç kondisyonuna ulaşmadığı değerlendiriliyor.

Bu nedenle İngiliz futbolcunun, Gornik Zabrze ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında olduğu gibi mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Teknik heyetin Greenwood'u maçın ilerleyen bölümünde süre alabilecek isimler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.