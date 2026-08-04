İsmail Kartal'dan ilk 11'de farklı tercih! Fenerbahçe - Sturm Graz maçında forma onun
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, rövanş öncesi avantaj hedeflediği mücadelede sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adam, Gornik Zabrze maçından farklı olarak İsmail Yüksek'i ilk 11'de değerlendirecek. Fred ise kulübede olacak. İşte maça dair tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya çıkaracağı kadro da şekillenmeye başladı.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Kritik karşılaşmada kaleden hücum hattına kadar birçok bölgede ilk tercihlerin netleştiği öğrenildi.
MUHTEMEL 11 BÜYÜK ÖLÇÜDE BELLİ OLDU
İsmail Kartal'ın kalede Emerson'a görev vermesi bekleniyor.
Savunma dörtlüsünde sağ bekte Nelson Semedo, sol bekte Jayden Oosterwolde forma giyecek.
Stoper hattında ise Milan Skriniar ile Nathan Ake'nin birlikte görev yapması öngörülüyor.
Orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Marco Asensio üçlüsünün başlaması beklenirken, hücum kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Kerem Aktürkoğlu'nun görev alması planlanıyor.
Forvet hattında ise Anderson Talisca'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
GREENWOOD YEDEK BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mason Greenwood'un ise fiziksel olarak henüz tam maç kondisyonuna ulaşmadığı değerlendiriliyor.
Bu nedenle İngiliz futbolcunun, Gornik Zabrze ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında olduğu gibi mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Teknik heyetin Greenwood'u maçın ilerleyen bölümünde süre alabilecek isimler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele, TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.