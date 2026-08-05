Veli Ağbaba

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni delil ve bağlantılar doğrultusunda çalışmaların devam ettiği belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma dosyasındaki irtibatlarının incelendiği kaydedildi.

CEMİL TUGAY AĞBABA'NIN YEĞENİNİ GÖREVDEN ALMIŞTI

İzmir Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik düzenlenen rüşvet operasyonlarının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzanması ve hakkında rüşvet alma suçlamasıyla Ankara'da soruşturma hazırlığı başlatılması İzmir siyasetinde taşları yerinden oynattı. Operasyon kapsamında Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın tutuklanmasının ardından, soruşturmanın kendisine uzanmasından tedirgin olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü jet hızıyla görevden aldı.