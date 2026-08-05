İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk: Yeni Partili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı, şüphelilerin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettiklerinin tespit edildiği bildirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR VE MALATYA'DA YAKALANDILAR
Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni delil ve bağlantılar doğrultusunda çalışmaların devam ettiği belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma dosyasındaki irtibatlarının incelendiği kaydedildi.
CEMİL TUGAY AĞBABA'NIN YEĞENİNİ GÖREVDEN ALMIŞTI
İzmir Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik düzenlenen rüşvet operasyonlarının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzanması ve hakkında rüşvet alma suçlamasıyla Ankara'da soruşturma hazırlığı başlatılması İzmir siyasetinde taşları yerinden oynattı. Operasyon kapsamında Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın tutuklanmasının ardından, soruşturmanın kendisine uzanmasından tedirgin olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü jet hızıyla görevden aldı.