İsrail’in hesabı tutmadı: Avrupa'dan İspanya'ya tam destek

Avrupa'nın bu sınavı geçtiğinin göstergesinin kimsenin Schengen bölgesine girmeyi başaramaması ve sınırdaki güvenlik meselesinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması olduğunu kaydeden Brunner, "Şimdi AB'nin yapması gereken temel şey birlik içinde hareket etmek ve aynı zamanda bu olaylardan doğru dersleri çıkarmaktır." dedi.

Avrupa'dan İspanya'ya destek

FRANSA'DAN BİRLİK MESAJI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan "düzensiz göçmen krizinin bazı çevrelerce Avrupa Birliği'ni (AB) bölmek için kullanılmasını" eleştirdi.

Mevkidaşlarıyla krize ilişkin son derece verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Nunez, "istisnasız tüm ülkelerin İspanya ile dayanışmasını dile getirdiğini" kaydetti.

Nunez, Sebte'deki durum nedeniyle gündeme gelen "Schengen Bölgesi meselesinin aslında sorun değil çözüm olduğu" konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti.

Sebte'deki krize ilişkin bazı fotoğrafların yabancı devletler tarafından AB'nin göç politikasını eleştirmek ve Birliği bölmek için kullanıldığını dile getiren Nunez, AB ülkeleriyle birlikte bu durumu kınadıklarını vurguladı.

Nunez, "(Toplantıda) Tüm ülkelerin içişleri bakanları (bölünmenin) en kötü kelime olduğu ve bu bölünmenin kesinlikle önlenmesi gerektiği konusunda hemfikirdi." diye konuştu.

Sebte krizinin AB'nin göç politikaları nedeniyle eleştirilmesine yol açtığını ancak AB'ye giren düzensiz göçmen sayısında son iki yılda yüzde 55 azalma olduğunu belirten Nunez, göç konusunda yapılacak çok şey olmasına rağmen bu başarıların memnuniyetle karşılandığını ifade etti.