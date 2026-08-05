İsrail’in hesabı tutmadı: Avrupa'dan İspanya'ya tam destek
Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) deniz yoluyla geçen binlerce düzensiz göçmenin ardından AB İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Krizin kontrol altına alındığını duyuran AB yönetimi ve üye ülkeler İspanya ile dayanışma mesajı verirken, krizin ardındaki "dezenformasyon" ve "AB'yi bölme" girişimlerine dikkat çekildi. İspanya Avrupa'dan tam destek alırken İsrail'in planları ise boşa düştü.
Fas'tan İspanya'ya 70 bin kişinin Akdeniz sularına atlayarak geçtiği göçmen akınının ardından Avrupa Birliği (AB) gelişmeleri masaya yatırdı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki gelişmelerin AB'yi "sınadığını" ancak durumun kısa sürede kontrol altına alınmasıyla sınamanın atlatıldığını, bundan böyle gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini kaydetti.
İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta)'ya giriş yapan yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının Sebte'yi terk ettiğini açıkladı.
AB SEBTE İÇİN TOPLANDI
Brunner, AB İçişleri Bakanları'nın Sebte'de yaşanan düzensiz göç girişimini ele almak üzere video konferans yoluyla düzenlenen olağanüstü toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Sebte'deki gelişmelerin AB üzerindeki etkisi hakkında konuşan Brunner, "Bu süreç bizi bir yandan hızımız, diğer yandan dayanışmamız ancak aynı zamanda dezenformasyona karşı dayanıklılığımız açısından sınadı." ifadelerini kullandı.
İSPANYA'YA TAM DESTEK
Brunner, diğer taraftan durumun hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını anımsatarak "Bu tesadüfen gerçekleşmedi. Birlikte hareket ettiğimiz için bunu başardık. Avrupa dayanışması, Avrupa projesinin temelinde yer almaktadır. İspanya ve İspanyol halkı, bu mevcut zorluğun üstesinden gelmek için Komisyon'un sürekli desteğine ve Birliğimizin gücüne güvenebilir." değerlendirmesini yaptı.
Avrupa'nın bu sınavı geçtiğinin göstergesinin kimsenin Schengen bölgesine girmeyi başaramaması ve sınırdaki güvenlik meselesinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması olduğunu kaydeden Brunner, "Şimdi AB'nin yapması gereken temel şey birlik içinde hareket etmek ve aynı zamanda bu olaylardan doğru dersleri çıkarmaktır." dedi.
Brunner, üye ülke bakanlarının toplantı sırasında İspanya'yla tam dayanışma gösterdiğini söyledi.
FRANSA'DAN BİRLİK MESAJI
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan "düzensiz göçmen krizinin bazı çevrelerce Avrupa Birliği'ni (AB) bölmek için kullanılmasını" eleştirdi.
Mevkidaşlarıyla krize ilişkin son derece verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Nunez, "istisnasız tüm ülkelerin İspanya ile dayanışmasını dile getirdiğini" kaydetti.
Nunez, Sebte'deki durum nedeniyle gündeme gelen "Schengen Bölgesi meselesinin aslında sorun değil çözüm olduğu" konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti.
Sebte'deki krize ilişkin bazı fotoğrafların yabancı devletler tarafından AB'nin göç politikasını eleştirmek ve Birliği bölmek için kullanıldığını dile getiren Nunez, AB ülkeleriyle birlikte bu durumu kınadıklarını vurguladı.
Nunez, "(Toplantıda) Tüm ülkelerin içişleri bakanları (bölünmenin) en kötü kelime olduğu ve bu bölünmenin kesinlikle önlenmesi gerektiği konusunda hemfikirdi." diye konuştu.
Sebte krizinin AB'nin göç politikaları nedeniyle eleştirilmesine yol açtığını ancak AB'ye giren düzensiz göçmen sayısında son iki yılda yüzde 55 azalma olduğunu belirten Nunez, göç konusunda yapılacak çok şey olmasına rağmen bu başarıların memnuniyetle karşılandığını ifade etti.
İSRAİL'İN PLANI TUTMADI
İspanya'ya yönelik akının arkasındaki baş şüpheli ise İsrail. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'e ders verme fırsatını hiç kaçırmayan İspanya, göç politikasına ilişkin krizin ardından Sebte'de (Ceuta) olağanüstü hâl ilan etti. Belki de bize ders vermeye devam etmeden önce, Afrika'da hâlâ sömürge kalıntısı enklavlar bulundurmasının nedenini dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı. Bunun ardından İspanyol yetkililer olayların arkasında İsrail olduğunun netleştiğini söyledi.
İspanya'ya yönelik göçmen akını planı ile AB ülkelerinin İspanya'yı düzensiz göçmen konusunda suçlaması hedefleniyordu.