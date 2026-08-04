Özgür Özel'den "Böl-parçala" planı: CHP'li başkanlara "istifa" çağrısı... Esas karın ağrısı Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay!





"BÖL-PARÇALA" PLANININ İKİNCİ FAZI



Tartışmalar sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te ilk açık grup toplantısını düzenledi. Özel, "Böl-parçala" planının ikinci fazını kürsüden devreye aldı.



BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI YAPTI: CHP'DEN İSTİFA EDİN BİZE GELİN



CHP'deki belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine çağrı yapan Özel, "'İstifa etmeyin' dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin 'Siz oradayken burada nasıl duralım?' diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, YENİ Parti'ye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun; YENİ Partimize buyrun" şeklinde konuştu.





ÖZGÜR ÖZEL'İN KARIN AĞRISI 3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Özel'in bu çağrısının altında 3 büyükşehir belediye başkanının YENİ Parti'ye beklenen desteği vermemesi yatıyor.



Tam da bu noktada gözler Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin BB Başkanı Vahap Seçer ve CHP'den istifa edip YEP'e katılmayan İzmir BB Başkanı Cemil Tugay'a çevrilmiş durumda.



CEMİL TUGAY NE YAPACAK?



Özgür Özel ile yollarını ayırdıktan sonra bağımsız kalan ve ne yapacağı belirsizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise CHP'ye geri dönme ihtimali olduğu iddia ediliyor.

YAVAŞ VE SEÇER YEP'E GEÇMİYOR!



Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'ın YEP'e katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Yavaş'ın yeni oluşumdaki "Ekremci" yapılanmadan rahatsız olduğu için CHP çatısı altında devam edeceği konuşuluyor.



CHP'ye yakın kaynaklar, Mersin BB Başkanı Vahap Seçer'in de YENİ maceralara atılmayacağını bildiriyor.