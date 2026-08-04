CANLI YAYIN
Geri

Özgür Özel'den "Böl-parçala" planı: CHP'li başkanlara "istifa" çağrısı... Esas karın ağrısı Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay!

CHP mutlak butlan sonrası "YENİ" bir bölünme yaşadı. 91 milletvekili ile CHP'den istifa edip YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel, "Böl-parçala" planının ikinci fazını devreye aldı. CHP'deki belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine "Şimdi artık vaktidir" deyip istifa çağrısında bulundu. Özel'in bu çağrısının arka planında ise Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Cemil Tugay gibi isimlerin YEP'e müspet bir destek vermemesi yatıyor. Bu 3 ismin de YENİ Parti'ye katılmayacağı CHP kulislerinde konuşuluyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Özgür Özel'den "Böl-parçala" planı: CHP'li başkanlara "istifa" çağrısı... Esas karın ağrısı Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay!

Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak butlan sonrası buhranlı günler yaşıyor.

Parti deyim yerindeyse karpuz gibi yarıldı, çok parçaya bölündü. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'arınma' diyerek kapsamlı bir tasfiye süreci başlattı.

CHP'deki mevcut konjonktürde tutunacak zemin bulamayan Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'yi bölecek imzayı attı. Özel dahil toplam 91 milletvekili, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi geçiş yaptı.

Özgür Özel, Yeni Parti'yi kurarak CHP'yi fiili olarak böldü (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)Özgür Özel, Yeni Parti'yi kurarak CHP'yi fiili olarak böldü (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)


CHP BÖLÜNDÜ

Böylelikle YEP, CHP'yi bölen parti olarak siyasi yolculuğuna başladı.

Yaşanan istifalara müteakiben CHP'nin Meclis'teki aritmetiği de değişti. 6 Ok rozeti taşıyan vekil sayısı 45'e düştü.

CHPyi Yeniler böldü eskiler parçalıyor! Üçüncü Yolcular Kılıçdaroğluna başkaldırma hazırlığında: Kimler adaylık hesabı yapıyor?CHPyi Yeniler böldü eskiler parçalıyor! Üçüncü Yolcular Kılıçdaroğluna başkaldırma hazırlığında: Kimler adaylık hesabı yapıyor?


"ÜÇÜNCÜ YOL"CULAR KILIÇDAROĞLU'NA BAYRAK AÇTI

Kriz bununla da sınırlı kalmadı. "Parti bölünmesin" deyip CHP'de kalan "üçüncü yolcuların" Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açmaya hazırlanıyor.

Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay, Nermin Yıldırım Kara'nın başını çektiği bir grup "Kurultay tarihi duyurulsun, Kılıçdaroğlu aday olmasın" ifadelerinin yer aldığı bir deklarasyon yayımlaması bekleniyor. Takvim.com.tr'nin CHP'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kurultay için bastıran Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un CHP Genel Başkanlığı için hazırlık içerisinde olduğu söyleniyor.

Özgür Özel'den "Böl-parçala" planı: CHP'li başkanlara "istifa" çağrısı... Esas karın ağrısı Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay!-4



"BÖL-PARÇALA" PLANININ İKİNCİ FAZI

Tartışmalar sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te ilk açık grup toplantısını düzenledi. Özel, "Böl-parçala" planının ikinci fazını kürsüden devreye aldı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI YAPTI: CHP'DEN İSTİFA EDİN BİZE GELİN

CHP'deki belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine çağrı yapan Özel, "'İstifa etmeyin' dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin 'Siz oradayken burada nasıl duralım?' diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, YENİ Parti'ye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun; YENİ Partimize buyrun" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'den "Böl-parçala" planı: CHP'li başkanlara "istifa" çağrısı... Esas karın ağrısı Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay!-5

ÖZGÜR ÖZEL'İN KARIN AĞRISI 3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Özel'in bu çağrısının altında 3 büyükşehir belediye başkanının YENİ Parti'ye beklenen desteği vermemesi yatıyor.

Tam da bu noktada gözler Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin BB Başkanı Vahap Seçer ve CHP'den istifa edip YEP'e katılmayan İzmir BB Başkanı Cemil Tugay'a çevrilmiş durumda.

CEMİL TUGAY NE YAPACAK?

Özgür Özel ile yollarını ayırdıktan sonra bağımsız kalan ve ne yapacağı belirsizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise CHP'ye geri dönme ihtimali olduğu iddia ediliyor.

Özgür Özel'den "Böl-parçala" planı: CHP'li başkanlara "istifa" çağrısı... Esas karın ağrısı Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay!-6

YAVAŞ VE SEÇER YEP'E GEÇMİYOR!

Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'ın YEP'e katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Yavaş'ın yeni oluşumdaki "Ekremci" yapılanmadan rahatsız olduğu için CHP çatısı altında devam edeceği konuşuluyor.

CHP'ye yakın kaynaklar, Mersin BB Başkanı Vahap Seçer'in de YENİ maceralara atılmayacağını bildiriyor.

Özgür Özel'den "Böl-parçala" planı: CHP'li başkanlara "istifa" çağrısı... Esas karın ağrısı Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay!-7

ZEYDAN KARALAR: CHP'DE KALACAĞIM

Soruşturma kapsamında görevden alınan eski Adana BB Başkanı Zeydan Karalar da "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." yanıtını verdi.

Özgür Özel'den "Böl-parçala" planı: CHP'li başkanlara "istifa" çağrısı... Esas karın ağrısı Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay!-8

ÖZEL'E VETO

Son olarak CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Son dönemde şahsımla ilgili parti değiştireceğime yönelik çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim" diyerek Özel'i veto etti.

Yeni Partinin belediye hesabı tutmadı! 320 belediyenin çoğunluğu CHPde kaldı: 9 büyükşehirden destek gelmediYeni Partinin belediye hesabı tutmadı! 320 belediyenin çoğunluğu CHPde kaldı: 9 büyükşehirden destek gelmedi

Başkan Erdoğan'a veda ziyareti: Emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti
SONRAKİ HABER

Emekliye sevk edilen Kadıoğlu'nu kabul etti

 İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçeler listede? 20 saat sürecek
ÖNCEKİ HABER

İstanbul'da 20 saat su kesintisi!
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler