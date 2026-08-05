15 Temmuz gazileri kapsama alınıyor.



GAZİLERE MAAŞ VERİLİYOR



Gazilere maluliyet derecelerine göre en az 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş verilecek. Maluliyet derecesi ağır olan gazilerin maaşı ise 68 bin ila 86 bin liraya yükselecek.



TABAN AYLIK BELİRLENDİ



Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarına; 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır (taban aylık) getiriliyor.

15 Temmuz halk meydanlara indi. KANUN GERİYE YÜRÜYECEK



Kanun yürürlüğe girmeden önce yaşanan tüm terör olaylarında yaralananlar da kapsama alınıyor. Hak sahipleri, kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde olay tarihinde bağlı oldukları kuruma başvurabilecek. Bu maddeyle maaş alan bir kişinin ilerleyen yıllarda yaralanmaya bağlı rahatsızlığı artar ve yasal olarak "vazife malulü" (gazi) olduğu tespit edilirse bu geçici aylık kesilecek; kişiye doğrudan, daha yüksek haklar içeren vazife malullüğü aylığı bağlanacak.