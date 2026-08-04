Trabzonspor Muhammed Salah transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Trabzonspor, transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza attı. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldız Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

TÜM ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor'un Muhammed Salah ile yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Mısırlı yıldızın transfer sürecindeki resmi işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.

YARIN AKŞAM TRABZON'A GELİYOR

Muhammed Salah'ın yarın akşam Trabzon'a gelmesinin beklendiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun gelişiyle birlikte bordo-mavili kulübün transferle ilgili resmi duyuruyu yapması bekleniyor.

KARİYERİNDE 505 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Kariyeri boyunca 694 karşılaşmada forma giyen Muhammed Salah, 334 gol ve 171 asistlik performans sergiledi. Mısırlı yıldız böylece toplam 505 gole doğrudan katkı sağladı.

LIVERPOOL'DA TARİHE GEÇTİ

Uzun yıllar Liverpool formasıyla Avrupa futbolunun en önemli yıldızlarından biri haline gelen Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 442 karşılaşmada 257 gol ve 123 asist üretti.

Liverpool kariyerinde toplam 380 gole doğrudan katkı sağlayan Mısırlı yıldız, bireysel performansının yanı sıra kazandığı başarılarla da kulüp tarihine damga vurdu.

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