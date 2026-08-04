Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 2. dakika 15. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm sizden haber bekliyoruz abim konuşmaya hazır ama bugün pazartesi çağırılacaktı çağıran olmadı.

Erkek Sesi 2: Kim çağıracaktı?

Erkek Sesi 1: Bilmiyorum Erkan abi veya siz mesaj atar gelir dedik ama. Hatta ben söyledim abi pazartesi çağıracaklar seni dedim.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Ben konuştum (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Abim gelsin konuşsun o rakam abimin konuşacağı şeyler.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 3. dakika 21. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm şu an da benim iki tane taşınırım var abimle de konuştum abi dedim seni pazartesi çağıracaklar. Bana dedi ki "250 önden ver 250 de ben vereyim bu alışverişimizi yapınca Jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız vericez dedi.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: İşte yaptığınız herhangi bir durum yok ki.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) muhabbetini bile yapmak istemiyorum ama sizin zor durumda olduğunuzu gördüğüm için yardımcı olmaya çalışacam.

Erkek Sesi 1: Ama müdürüm yani

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) onda sıkıntı yok. (Anlaşılmıyor) adını bana vermen gerekiyor (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Söylemiştim abim daha bir şey yapacak da rakam bir kere çok yüksek. İki şey müdürüm orası kat karşılığı zaten yarısı bizim değil.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: 2 kişi taşındı onlar en azından abimi davet edin gelsin beraber bir konuşun bizim yaptıklarımızda buraya çok ay ay yaptığımız şeyler var rakam ciddi anlamda çok yüksek biz devalüasyon yedik. Dün doğalgaza %50 zam yine geldi. Elektriğe %20 yine zam geldi. İnşaatı durdurma aşamasına kadar borcun içindeyiz şu anda yani.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 5. dakika 15. saniye

Erkek Sesi 1: Benim burada bir şekilde para döndürmem lazım.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) çalışıyorsunuz bende onu gördüğüm için size yardımcı olmaya çalışıyorum.

Erkek Sesi 1: Evet.

Erkek Sesi 2: Ben de onu gördüğüm için yardımcı olmaya çalışıyorum. Tersinden baksak zaten hiç konuşmam sizinle.

Erkek Sesi 1: Evet. Müdürüm üçte beşin şu taşınanların en azından doğalgazını bağlatalım abimi bir çağıralım abim bir gelsin 800 rakamı beni aşar. Ben ona 250 şimdi 250 de Jandarmanın oraya ruhsat çıkarken biraz kendimizi toparlayıp da 15-20 gün sonra

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 5. dakika 50. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm beton olmuş 1100 lira. İnşaata başlayacağız

Erkek Sesi 2: Bana anlatmayın bana o kısmı hikâye geliyor. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Efendim ben açık söyleyeyim biz borç içindeyiz. Devalüasyon yedik onu yedik bunu yedik Emniyetin oradan arsa sahipleri 5 tane ortaklar 5 kardeş 5'iyle anlaşamıyor.

Erkek Sesi 2: Benimle işin var mı? Var.

Erkek Sesi 1: Var. Yukarıda var aşağıda var. Toparlamaya çalışıyoruz.

Erkek Sesi 2: Bana anlatma neyi sattığını ettiğini biliyoruz görüyoruz.

Erkek Sesi 1: Sattıklarım geçen sene 750-800 bin liralık işler ki müdürüm. Ben daha hayatımda ömrümde 2 milyonluk daha bir yer sattığım olmadı.

Erkek Sesi 2: Sen önünün açıldığına bak o taraftan bakma sen önünün açıldığına bak tersini düşün biz sıkıntıya düşeceğiz. Kişisel benimle alakası yok. (Anlaşılmıyor) 6. dakika 50. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm zaten konuşulan o ama şimdi bir rakam var bir şey var yani. Bizim de kazandığımız belli yarısını 8 tane bizim 8 tane arsa sahibinin 5'ini satamadık 3 tane verdiğimiz var. Tapuları verecez de para alacaz.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) verdiklerinden parasını almak için uğraşma.

Erkek Sesi 1: Az önce işte bir tanesini daha raişini aldım yukarıdan bir an önce onu çözmeye bakıyorum. Tapuyu da ruhsatta vereceğiz diye şey yaptık.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Tamam büyük baş olduğu için illa ki muhakkak şey olması lazım müdürüm ben onu

Erkek Sesi 2: Ne olacaksa olur o kadar söyleyeyim. Ben sana berabersiniz diye şey yapıyorum.

Erkek Sesi 1: Tabi ki de müdürüm ama ben ona şey dedim abi üçte beşinin çıkışını yapacaklar dedim. Hatta ben yukarıdan hazır iaşe aldım. Bir alışverişlerimiz var orada bizi müdürüm rahatlatacak. Arsa sahiplerini aradım hatta Suna'ya dedim peşin imzasını ben kendi müteahhit olarak atmıyorum dedim. Arsa sahipleri buraya gelecek dedim onlar buraya geldi. Dün imzasını attım.

Erkek Sesi 2: Ben onayladım mı bitecek.

Erkek Sesi 1: Üçte beşini bize verecekler rahatlayacaz aynı ada parselden dördü sen gelecen abi dedim 250 bu şekilde 250 bu şekilde konuşuldu ben İbrahim abi ile bu şekilde konuştum.

Erkek Sesi 2: Ben sana olabilecek şeyi söyledim yollamaya çalışayım ama yorma. Sen o kısmı değiştirme (Anlaşılmıyor) 8. dakika 30. saniye

Erkek Sesi 1: Ama müdürüm şey var şöyle bir şey var hani biz bir kere bir şey yapmadık biz çok şey yaptık buraya elimizden gelen her şeyi yaptık. Şu anda zor durumdayız üçle beşin çıkışını alsam kendimi toparlasam abim de gelse burada dördü konuşsak

Erkek Sesi 2: Abinle bu konuda konuştuğumuzu söyle şu an yatırmamız gerekiyor onu yatıracak paranız vardır herhalde değil mi?

Erkek Sesi 1: Onu işte şey yaparız

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 9. dakika 23. saniye

Erkek Sesi 1: Ama ilk konuştuğumuz bir rakam vardı müdürüm

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) ben aynı şeyi söylemekten (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Müdürüm bir anda rakam

Erkek Sesi 2: Baştan aynı şeyi söylemedik mi?

Erkek Sesi 1: Ama düşürecez dedik orta yolu bulacaz dedik.

Erkek Sesi 2: Düşürdük. Düşürmeye çalıştık. (Anlaşılmıyor) olsun ya da olmasın.

Erkek Sesi 1: Erkan başkan bir anda niye böyle bir şey yapıyor ne bileyim.

Erkek Sesi 2: Ne yapıyor?

Erkek Sesi 1: Bizi daha tanımıyor şeyimiz yok daha. Yaptıklarımızı bir bilse anlatsak. Biz hep yanında olduk. Bu belediyenin hep yanında olduk. Öncekilerle bizim hiç alakamız yoktu.

Erkek Sesi 2: O kısım Erkan beye konuş tamam mı? (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: İnşallah müdürüm yani.

Erkek Sesi 2: İnşallah. Şöyle diyeyim sana siz abine bilgi ver (Anlaşılmıyor) olmazsa bu iş olmaz kesin. 10. dakika 30. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm bizim farklı bir Barbaros inşaat ruhsatı aldığımıza adam 2+1 den 5+1 yapmış yani.

Erkek Sesi 2: Ne yapmış? Kim yapmış?

Erkek Sesi 1: Artiva Barbaros'a. Ne yaptı ki o adam misal. O şekilde ruhsat benimkinde hiçbir şey yok. Bir havuzlarım süs havuzu geçiyor o.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) var mı var.

Erkek Sesi 1: Ama

Erkek Sesi 2: Bırak detaya girme. Onlara girecek olursak çıkamayız kaybınız bu oluyor (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Dillendirme ama herkes bizi dillendiriyor müdürüm siz ondan etkileniyonuz. Her gelen Harun KARAKAYA diyor ben bir kere başka firma söylemedim ki. Şu firma A firma B firma demedim ki.

Erkek Sesi 2: Bu şekilde konuşmak yanlış kim ne yaptı o ne yaptı? (Anlaşılmıyor) sonra bunlar

Erkek Sesi 1: Şimdiye kadar hiç öyle gelmedik ki müdürüm. Ama her gelen bizi dillendiriyor size.

Erkek Sesi 2: Şimdi sen bana onlar var mış gibi ortaya koyma şimdi. Tamam mı? Sen o kısmı geç. Alnım açık benim. (Anlaşılmıyor) Rahatım.

Erkek Sesi 1: Sıkıntı bir şey yapmadık ki müdürüm.

Erkek Sesi 2: Ben elimden gelen yardımı sağlamaya çalışıyorum. Benim için zararı yok yine abinle konuşursun yine tamam mı? 11. dakika 50. saniye

Erkek Sesi 1: Konuşurum o 800 rakamını kabul etmez müdürüm.

Erkek Sesi 2: Kabul etmezse yapacak bir şey yok.

Erkek Sesi 1: Kabul etmez gelir Erkan başkanla da konuşur ona da şu ana kadar yaptıkları her şeyi anlatır hani kendisine anlatır buna rağmen bana 800 bin lira bu zor durumda abi benim param yokken diretiyorsan sen bilirsin der çıkar gider abi. İlk konuştuğunun arkasından dönmez abi. Ben abimi tanıyorum kendi huyumu da bilirim.

Erkek Sesi 2: Ben onun söylediğini aktarıyorum. Tamam mı? Başka bir şey yapmıyorum.

Erkek Sesi 1: Erkan başkan da görüşsün o 800 rakamını kabul etmez. İlk konuştuğu neydi 250 o şekilde konuşur yaptıklarını getirsin listesini abim anlatsın ne yaptıysa şimdiye kadar konuşsun anlatsın. Ona rağmen bize karşı böyle tavır hala devam ederse

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) ortada bir sıkıntı var sıkıntı nedir (Anlaşılmıyor) çözüm noktası olma şeyine gelmedi yapmak istemedi (Anlaşılmıyor) Konuşmalarınız bana güven vermiyor dedi açıkladı söyledi bana.

Erkek Sesi 1: Bizden ne çıktı da güven vermedik müdürüm? Bizden ne çıktı da şimdiye kadar güven vermedik. Bizim yemin ediyorum 3 sayfa listemiz var bir tane ağzımızdan bir şey çıkmadı şimdiye kadar.

Erkek Sesi 2: Ben söyledim (Anlaşılmıyor) sen benim söylediğimi unuttun mu? Bir şey söylemedim ben sana değil mi? O muhabbet ne

Erkek Sesi 1: Açılmasını bekliyor

Erkek Sesi 2: Evet o işte. (Anlaşılmıyor) Nerede ne konuşulduğu önemli. Ortada bir şey döndüğü zaman.

Erkek Sesi 1: Müdürüm yemin ediyorum abim dışarıda hiç kimse ile muhatap olmuyor tamamen işimizin başındayız. Müdürüm çağıralım buraya kim dediyse çağıralım.

Erkek Sesi 2: Biz burada kimin ne sorduğunun takibinde değiliz. Ben neyse konu sana açık açık söyledim. İlk başta da söyledim. (Anlaşılmıyor) 14. dakika 15. saniye

Erkek Sesi 1: Ben onu demek istiyorum müdürüm. Benim abim ben dâhil biz şurada çay bahçesinde dâhil ofiste dâhil doğru düzgün oturmuyoruz. Biz hiç kimsenin yanında yok şöyle oldu yok böyle oldu yok o oldu yok bu oldu benim abim kimsenin yanında demiyor.

Erkek Sesi 2: Nereden çıkıyor?

Erkek Sesi 1: Hakkı abi aradı abi dedi ki insan yatak odasının sırrını paylaşır mı dedi? Paylaşmaz. Ben neyin sırrını paylaşayım abi ben?

Erkek Sesi 2: Tamam işte güven vermeyen o.

Erkek Sesi 1: O zaman bir deli kuyuya taş atsın olan olsun olur mu öyle şey dedi abi ya?

Erkek Sesi 2: Olmaması lazım. Senin söylediğini aktarırım. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: 4 parselim duruyor aynı yerde.

Erkek Sesi 2: Sen bana ne dedin?

Erkek Sesi 1: 3 de 5 de beni rahatlat abi bir yolumu aç dedim.

Erkek Sesi 2: Yolunu açtım mı açtım.

Erkek Sesi 1: Konuştum abimle de.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) tamam mı? Son durum da bu. O durumu aktar abine de aktar.

Erkek Sesi 1: Müdürüm en azından 3'le 5'in çıkışını verelim kendimizi bir rahatlatalım gelsin buraya konuşsun.

Erkek Sesi 2: Fark etmez. Ben sözünü alıyorum (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Müdürüm ben de veremeyeceğim sözü tutamıyorum işte. Başta söyledim.

Erkek Sesi 2: Abin gelsin konuşsun.

Erkek Sesi 1: Ne dedik? 2 parçayı 1 parça yapalım dedik.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 16. dakika 20. saniye

Erkek Sesi 1: Ben söz verdim tutarım ben. 250 şimdi 250 sonra. Bunu dedim yapacam dedim.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Benim dediğim dedik biliyorsunuz burada 5 tane inşaatım var dışarıda yüzlerce onlarca insan ekmek yiyor bizim üstümüzden şu anda bir şeyden çıkmaya çalışıyoruz kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz arabalarımızı sattık.

Erkek Sesi 2: Ben Erkan beyle konuşurum tamam mı? (Anlaşılmıyor) olacağını söyleyeyim ben sana.

Erkek Sesi 1: Müdürüm şöyle bir şey var Erkan abiyi tabi siz daha iyi tanırsınız da hani Harun KARAKAYA'ya biri kalkıp da rest çekemez. Harun KARAKAYA bu. Harun KARAKAYA değişik bir adam. Söz verdim sözümde dururum ama Harun KARAKAYA ile de tersleşirse Harun KARAKAYA bildiğin bir adam değil yani.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Babam da çok konuşmaz susar, susar iyi davranır iyi yapar ama yaparsa da fena yapar. Erkan Başkan da bu kadar da şey yapmasın. Ne dediysek o olsun. Konu kapansın abi. Adamın dışarıda 4 tane 5 tane şantiyesi var o olmuş bu olmuş olmaz.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) tersine kafa yormayın tamam mı? Birbirinize destek olun.

Erkek Sesi 1: 800 değil ki 800'e kalınmaz abi.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Ne istiyonuz?

Erkek Sesi 1: O kadar şey yaptık biz buraya yardımlar ettik milletin evi yandı biz yaptık şu odayı bile biz yaptık. Şu odayı bile biz yaptık. Şu odanın büyütmesini yaptıran biziz abi. Şu oda için 30 bin lira biz para verdik. İbrahim abinin odası büyüyecek dediler hemen parayı çektik 30 bin lirayı verdik.

Erkek Sesi 2: O eksik kısmı. (Anlaşılmıyor) 19. dakika

Erkek Sesi 1: Her yerde her şey olur yani.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) olacak tabi ki. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Dayatma olmaz hayatta olmaz.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Benim sebebim yok tek sizin sıkıntınızı çözmek istiyorum.

Erkek Sesi 1: Ya dayatma olmaz konuşsun diyorum. Erkan başkan da bilsin yani.

Erkek Sesi 2: Ya bilsini bırakın. 19. dakika 50. saniye

Erkek Sesi 1: Onu diyorum işte ya 4'ü onun için bıraktık zaten müdürüm.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: 4'ü onun için bırakmadık mı müdürüm?

Erkek Sesi 2: Tamam onun için bıraktık.

Erkek Sesi 1: Evet. Aynı yerde 4'ü onun için bıraktık.

Erkek Sesi 2: Niye bıraktım onu söyledim zaten.

Erkek Sesi 1: Ama iyi niyet için 3'le 5'i açalım dedik. Gösterin bir iyi niyet dedik.

Erkek Sesi 2: Açtık.

Erkek Sesi 1: Tamam Doğalgaz adam taşındı.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Adamın rayişini aldık alışveriş yapacak. Müdürüm vallahi.

Erkek Sesi 2: Bana (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Müdürüm 5 parça. Şimdi gidecem rayişini aldım tapuya gidecem.

Erkek Sesi 2: Bana bak

Erkek Sesi 1: Önümüzü açalım diye. İyi niyet gösterin bize ondan.

Erkek Sesi 2: Beni anladın sen.

Erkek Sesi 1: Anladım tabi ki.

Erkek Sesi 2: 15 dakika kaldı daha yemek yicem. Tamam.

Erkek Sesi 1: Abim gelsin konuşsun tamam siz yine konuşur musunuz bilmiyorum ama?

Erkek Sesi 2: Ben konuşmam. Ben sen muhatap olduğun için aradım abin gelsin konuşsun.

Erkek Sesi 1: Kendisi konuşsun ama Erkan başkan da lütfen rica ediyorum o onu tanımıyor o onu tanımıyor lütfen gergin bir şey oluşmasın.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) tamam.

Erkek Sesi 1: Tamam. Birbirlerine git gel yapmasınlar.

Erkek Sesi 2: Yapmaz ki (Anlaşılmıyor) ben sana söyledim (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Ben de onu yaptım.

Erkek Sesi 2: Gelecek kendisi görüşecekse görüşsün. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: O da zaten haber bekliyor. Beni bir arasın geleyim dedi.

Erkek Sesi 2: Efendim başkanım 21. dakika 54. saniye (Kapı açma kapatma sesleri duyuluyor)