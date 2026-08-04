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Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı

Menderes Belediyesi’ni sarsan "Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" soruşturmasında, flash bellekten çıkan 22 dakikalık tape dökümleri imar süreçlerindeki rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı tapelerde, Menderes Belediyesi imar yönetimi ile müteahhit firma arasında ruhsat, abonelik ve tapu onayları karşılığında yaşanan yüz binlerce liralık gayriresmi para pazarlıkları deşifre oldu. Ruhsat bedellerinin 500 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldığı, müteahhidin ödeme kolaylığı için taksit teklif ettiği diyaloglarda "Erkan Başkan" ve "Mustafa Başkan" isimlerinin de geçtiği tespit edildi.

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Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu, imar ruhsatı ve tapu süreçlerinde yaşanan rüşvet pazarlıklarını ortaya koydu. Dosyaya giren ses kayıtlarında,Menderes Belediyesi imar müdürü ile müteahhit arasında yüz binlerce liralık gayriresmi para talepleri ve taksit pazarlıkları yapıldığı görüldü.

Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı-2

SORUŞTURMA DOSYASINA GİREN SKANDAL TAPE

"Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, savcılığa teslim edilen flash bellek içerisindeki ses kayıtları ve WhatsApp ekran görüntüleri 11 sayfalık rapor halinde tamamlandı.

Bilirkişi tarafından hazırlanan çözüm tutanaklarında, taraflar arasında ruhsat ve imar işlemleri karşılığında para pazarlığı yapıldığı iddia edilen diyalogların yer aldığı öne sürüldü. Söz konusu kayıtların soruşturmanın seyrine etki edecek önemli deliller arasında değerlendirildiği ifade edildi.

Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı-3

"800 BİN LİRAYI KABUL ETMEZ, ALTINDAN KALKAMAYIZ"

Bilirkişi raporunda çözümlenen ses kayıtlarına göre, ruhsat ve tapu onayları karşılığında istenen rakamlar üzerinde taraflar arasında sert tartışmaların yaşandığı anlaşıldı.

  • 500 bin ve 800 bin TL'lik talepler: Görüşmelerde yetkili kişinin onaylar için önce 500 bin TL, ardından 800 bin TL talep ettiği konuşmalara yansıdı.

  • Müteahhidin taksit pazarlığı: Müteahhit temsilcisinin rakamların yüksekliğine dikkat çekerek, "Rakam çok yüksek müdürüm, borçlarımız var, altından kalkamayız. 250 önden verelim, 250 de Jandarma'nın oradaki ruhsatı çıkartırken kendimizi toparlayınca verelim" şeklinde indirim ve taksit teklif ettiği kayıtlara geçti.

  • Başkan isimleri gündemde: Görüşmeler sırasında sürecin ve rakamların kararlaştırılmasında "Erkan Başkan" ve "Mustafa Başkan" isimlerinin geçtiği görüldü.

Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı-4

RAKAM 800 BİN LİRAYA ÇIKTI: "BANA ANLATMA, O KISIM HİKAYE GELİYOR"

"İbrahim Yalça rüşvet istemesine itiraz" başlıklı 22 dakikalık ikinci ses kaydında ise talep edilen rakamın 800 bin TL'ye çıkarılması üzerine müteahhit tarafının itiraz ettiği görülüyor:

  • Erkek Sesi 1: "Müdürüm üçte beşin şu taşınanların en azından doğal gazını bağlatalım abimi bir çağıralım abim bir gelsin 800 rakamı beni aşar. Ben ona 250 şimdi 250 de Jandarmanın oraya ruhsat çıkarken biraz kendimizi toparlayıp da 15-20 gün sonra..."
  • Erkek Sesi 2: "Bana anlatmayın bana o kısmı hikâye geliyor."
  • Erkek Sesi 1: "Efendim ben açık söyleyeyim biz borç içindeyiz. Devalüasyon yedik onu yedik bunu yedik..."
  • Erkek Sesi 2: "Bana anlatma neyi sattığını ettiğini biliyoruz görüyoruz."
  • Erkek Sesi 1: "Sattıklarım geçen sene 750-800 bin liralık işler ki müdürüm. Ben daha hayatımda ömrümde 2 milyonluk daha bir yer sattığım olmadı."

Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı-5

PARAYI GETİRECEK KİŞİ PAZARLIĞI: "GÖNÜLDEN YAPIYOR OLMASI LAZIM"

Görüşmenin devamında para transferinin nasıl yapılacağı ve belediyeye kimin geleceği üzerine konuşulurken şu ifadeler kayıtlara geçiyor:

  • Erkek Sesi 2: "Yatıracak olan kişiyi belediyeye gönderin."
  • Erkek Sesi 1: "Ama işte o kısmında biraz riskli değil mi müdürüm? Onunla benim o kısmı yapacak bir tek Adil abi var bizim satış danışmanımız. Bizim yıllardır yanımızda o da yapar mı o işi? Ama şey müdürüm 4 yıldır yanımızda emekli astsubay şeydir yani."
  • Erkek Sesi 2: "Sonuçta zorunlu olarak sanki şey yapıyormuş gibi o duruma da sokmak istemiyorum gönülden yapıyor olması gerekiyor bir defa."

Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı-6

RUHSAT VE DASK İPOTEGİ İLE ŞANTAJ İDDİASI

Kayıtlarda, inşaat firmasının DASK, numarataj belgesi ve abonelik işlemleri nedeniyle hak sahiplerine tapu veremediği ve bu durumun süreçte bir koz olarak değerlendirildiği dikkat çekiyor:

  • Müteahhit tarafının "Adamlar ruhsat çıkınca kredi çekemiyor, DASK vermiyorlar. Numarataj belgesini ruhsat çıkınca veriyorlar. 3 ve 5 numaralı blokları imzaya açalım, önümüzü açın" diyerek baskı altında olduklarını belirttiği kaydedildi.

  • Yetkili tarafın ise bu taleplere karşılık gayriresmi ödemelerin yapılması gerektiğine işaret ettiği dökümlere yansıdı.

Menderes Belediyesi'nde rüşvetin ses kayıtları ortaya çıktı-7

"ODAYI BİLE BİZ BÜYÜTTÜK, 30 BİN LİRA VERDİK"

Dosyadaki ses kaydı dökümlerinde, müteahhit temsilcisinin daha önce belediyeye yapılan gayriresmi ödemeleri ve yardımları dile getirerek tepki gösterdiği anlar yer aldı:

"Biz o kadar şey yaptık buraya, yardımlar ettik. Milletin evi yandı biz yaptık, şu odayı bile biz yaptık. Şu odanın büyütmesini yaptıran biziz abi. Şu oda için 30 bin lira biz para verdik. İbrahim abinin odası büyüyecek dediler, hemen parayı çektik 30 bin lirayı verdik."

Rüşvet konuşmalarının tamamı şu şekilde:

1. Ses Kaydı "İbrahim yalca rüşvet konuşması"
18 dakika 38 saniye

Erkek Sesi 3: Denetçi imzaya gelsin dedi çok görüştük de şimdi bir daha görüşecem. İbrahim abi güzel süründürüyor.

Erkek Sesi 1: Napıyon?

Erkek Sesi 3: İyi şükür.

Kadın Sesi 1: Oğluna ulaşmak sana ulaşmaktan daha zor.

Erkek Sesi 1: Ali abi yağmurlar da başladı bizim emniyete çakıl döksen bari ya.

Erkek Sesi 3: Yağmurlar başlıyor.

Erkek Sesi 1: Emniyetin etrafına bari bir çakıl döksek ya.

Erkek Sesi 3: Çakıl mı? Halla halla.

Erkek Sesi 1: Valla çamur olacak her yer.

Erkek Sesi 3: Neresi çamur oldu?

Erkek Sesi 1: Şey var ya Harun Karakaya'nın emniyetteki etrafına en azından.

Erkek Sesi 3: Hee binanın etrafına.

Erkek Sesi 1: Yağmur geldi mi çamur çok kötü olur. En azından bir çakıl olsa hiçbir şey olmaz.

Kadın Sesi 1: Şöyle söyleyeyim Hakan Bey var, Feridun Bey var.

Erkek Sesi 4: Efendim abi. Evet gördünüz mü siz odunu? Tamam. Ford Transit getirir demi? Ne demek şoför yok? Araba orada mı Erol? Kılıç, Tokatlı. Yanında mı? Ver bakayım telefona. Erol abi kamyonun var şoförün mü yok?

Erkek Sesi 5: Yağmur.

Kadın Sesi 1: Efendim.

Erkek Sesi 5: Geçen yıl bir inşaatları vardı Harun İnşaat.

Kadın Sesi 1: Evet. Hiç hatırlamıyorum ki. O ekstra sana sordurcan demi?

Erkek Sesi 5: Kaç tane evrakları vardı? 6-7 mi?

Erkek Sesi 3: Olabilir. Gümüldür'de Ahmet Mehmet mi gönderiyor? Tamam tamam ben buradan gönderiyorum o zaman. (Gişe sırası zil sesi duyuluyor)

Erkek Sesi 1: Müdürüm. Canım müdürüm (Gülüyor) Sultan Süleyman diyor ya Canım öpeyim müdürüm (Gülüyor) Müdürüm sabahları safra kusuyorum ben ya. Güray abiyle gittim geldim konuştum ettim en son dedi Başkan İbrahim abi denetleyip konuşacak dedi. İbrahim'le ben konuştum filan dedi. Abi hakikaten okullar açılıyor ya. Son durum nedir abi ya? Bizim ekmeğimiz bu abi ya. Bizim işimiz bu ekmeğimiz bu abi ya.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Alıcam gerçekten ya. Çok iki kişi taşındı. Elektrik su yetmiyor elektrik yetiyor da.

Erkek Sesi 2: Elektrik suyunu bağlatayım hemen yazıvereyim.

Erkek Sesi 1: Olmaz abi öyle şey. Bu adamlar ruhsat çıkınca kredi de çekemiyorlar, DASK vermiyorlar içeriden DASK sistemi değişti. Adamlar başvuru yaptı onu bekliyorlar. Şimdi DASK sistemi çok değişti. Numarataj belgesi ruhsat çıkınca veriyorlar. Artık kredi çekemiyor insanlar.

Erkek Sesi 2: (Kısık ses tonu ile) Banka para vermek istemiyor da ondan dolayı.

Erkek Sesi 1: Evet.

Erkek Sesi 2: Para satmak istiyor personele söyledim ben İbrahim'in yanında da söyledim. (Anlaşılmıyor) ayrı ayrı söyledim, sana anlattım.

Erkek Sesi 1: Evet abi.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) detaylı bir şekilde. Hani tapu mapu alcaktınız ya tapularla ilgili sıkıntılı olanları şeyleri bildirdik.

Erkek Sesi 1: Onlar burada görecek gördükten sonra biz tapuya gidecez.

Erkek Sesi 2: Atıyorum bak burada kaç blok var 4 blok var.

Erkek Sesi 1: Evet.

Erkek Sesi 2: 2 blok için kredisini çek sen onayını biz buradan verelim tamam.

Erkek Sesi 1: Onları imzaya açalım kredi çekecek olan var taşınanlar DASK'ı. 4'le 5'i imzaya açalım müdürüm. 3'ü çıkış yapalım 3'ün çıkışını yapalım 4'le 5'e müşteri gelsin imzasını atsın ondan sonra gereği neyse konuşulur şeyini yapalım.

Erkek Sesi 2: Hayır bak şimdi sen de haklısın sıkıntılı bir olay.

Erkek Sesi 1: Şu an çok bitiğiz.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) konuştuk (Anlaşılmıyor) 500 500 (Anlaşılmıyor) tamam. 6. dakika 35. saniye

Erkek Sesi 1: Yapmayın müdürüm.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) ama dedim gerekirse (Anlaşılmıyor) geri kalan kısmını inşaat bitince (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Rakam çok yüksek.

Erkek Sesi 2: En son söylediğini söylüyorum. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Müdürüm altından kalkamayız borçlarımız var bizim. İnşaata başlayacaz ustalara para verecez, beton falan kısmında paramız kalmayacak neredeyse ya. Müdürüm kurbanın olayım.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 7. dakika 15. saniye

Erkek Sesi 1: Ben şöyle rahatlayacam sonunda devam eden inşaatlarım çeklerim de var müdürüm.

Erkek Sesi 2: En azından öyle ya da böyle işi çözmeye çalışıyorum.

Erkek Sesi 1: Ama müdürüm bakın gerçekten çok yüksek. Ben zaten daha önce görüştüm benim biten

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Yani oluru odur müdürüm olacağı yani. Hakikaten gerçekten bir kurum olsa müdürüm zaten

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Ben çok konuştum evet. Ben bayağı geldim gittim 1 aya yakın.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Sabahtan görüşelim dedik olmadı görüşemedik.

Erkek Sesi 1: Daha yapı ruhsat harçları yatırılacak müdürüm onlarda da kim bilir 100 küsur milyar lira para çıkacak.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) ortada bir sıkıntı var sıkıntıyı aşmaya çalışıyoruz. 8. dakika 17. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm söyleyin mutabık kalalım. İlk konuştuğumuza mutabık kalalım. Aynı dediğim gibi buradan 3-4-5'in ruhsatını çıkalım Jandarma'nın oraya ruhsatlı başladığımızda da Yapı ruhsatını Yapı kullanma değil orada da toparlarız o süre zarfında kendimizi.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Yapı ruhsatını çok uzun sürmüyor.

Erkek Sesi 1: Evet.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 15-20 gün sürer.

Erkek Sesi 1: Daha çizilecek mizilecek onayı için.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. 500 bin lira verse (Anlaşılmıyor) dünyanın parası çıkacak 400'ün (Anlaşılmıyor) 8. dakika 56. saniye

Erkek Sesi 1: Olmaz hakikaten paramız bitik.

Erkek Sesi 2: Senin şu an o parayı yatıracak durumun yoksa tamam mı madem öyleyse (Anlaşılmıyor) bir daha konuşalım.

Erkek Sesi 1: Ben anladım Müdürüm. Abim 500 vermeyin bunu biraz daha düşürelim çünkü borçlarımız çok fazla var. Onun kulağı geldi herhalde. O dedi hani 100 vereyim 50 de şöyle vereyim.

Erkek Sesi 2: Yatıracak olan kişiyi belediyeye gönderin.

Erkek Sesi 1: Ama işte o kısmında biraz riskli değil mi müdürüm?

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Onunla benim o kısmı yapacak bir tek Adil abi var bizim satış danışmanımız. Bizim yıllardır yanımızda o da yapar mı o işi?

Erkek Sesi 2: Onu ben hiç tanımıyorum.

Erkek Sesi 1: Gayrimenkul, emlakçı demiyoruz işte kibarı o (Gülüyor). Biz emlakçıya vermiyoruz kendimiz satıyoruz ya.

Erkek Sesi 2: Yanınızda hareket eden biriyse öyle olur.

Erkek Sesi 1: Ama şey müdürüm 4 yıldır yanımızda emekli astsubay şeydir yani.

Erkek Sesi 2: Sonuçta zorunlu olarak sanki şey yapıyormuş gibi o duruma da sokmak istemiyorum gönülden yapıyor olması gerekiyor bir defa.

Erkek Sesi 1: Evet.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Doğru mu? 10. dakika 57. saniye

Erkek Sesi 1: Menderes'te emsal bir imar durumu

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Taşındı 2 kişi taşındı yetersiz geliyor 2 kişi çalışıyor.

Erkek Sesi 2: Bir an önce onun da sorununu çözmemiz lazım.

Erkek Sesi 1: Müdürüm ben abimle bir daha konuşacağım. 500'ü biraz daha indirelim.

Erkek Sesi 2: Onu konuşsana.

Erkek Sesi 1: Konuşayım ben abimle geleyim buraya abimin yanında ben bulunayım.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) şu an yok 2 gün şehir dışında Afyon'a mı ne gitti.

Erkek Sesi 1: Müdürüm bu konular çözülür aşılır. En azından imza sürecini aşalım 2 gün sonra neyse zaten kabul olmak zorunda.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: İlla ki bu dert (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Yok yok

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) değil

Erkek Sesi 1: O riske giremez neden çünkü inşaatımız var arkamızda.

Erkek Sesi 2: Yoo abi ben senden yanlış anlama her zaman arka çıkıyorum.

Erkek Sesi 1: Eyvallah.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) iyi olmaz.

Erkek Sesi 1: Başkanım 2-3 gün çok büyük bir zaman.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) gelince sonuçlanacak. 12. dakika 56. saniye

Erkek Sesi 1: Mühendisler anca geliyorken en azından harca çıkmasa bile imzaya açalım en azından.

Erkek Sesi 2: Harca çıkmadan imzaya açılır mı?

Erkek Sesi 1: Ne bileyim müdürüm siz bilirsiniz.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 13. dakika 10. saniye

Erkek Sesi 1: Onlar Mustafa Başkanla gittiler. Beraber gittiler işte 2-3 gün bir hafta sonu girecek araya.

Erkek Sesi 2: Pazartesi Salı gelecek.

Erkek Sesi 1: Sonra abim gelecek. Erkan başkan, siz, abim mi?

Erkek Sesi 2: Bunu hep beraber konuşalım. Bitireceksek öyle bitirelim. 13. dakika 30. saniye

Erkek Sesi 1: Peki bu en azından Erkan Başkan gelene kadar yapabileceğimiz hiç mi bir şey yok? Müdürüm ben o konuyu çözeceğim.

Erkek Sesi 2: O zaman şöyle yapalım. Seni sıkıntıya sokan neresi?

Erkek Sesi 1: 3-4-5 orada çok sıkıştık şu an da. 4-5 bir tanesi 3 blokta oturuyor taşınanların. Bir tanesi 4 blokta oturuyor. Pardon 5 blokta oturuyor. Bizim 4'le 5'te taşınanların daha tapusunu vermedik. 3'ünde kredi çekemedi DASK'tan dolayı. Murat abi bilir. DASK artık otomatik sistemde.

Erkek Sesi 2: Sıkıntılı blokların hangisiyse onların harçlarını yatırsan (Anlaşılmıyor) 14. dakika 18. saniye

Erkek Sesi 1: 4'le 5.

Erkek Sesi 2: Onların da harcını yatırsan başlamış gibi girişini yapsak hemen. Sana sıkıntı yaratan yer neresi?

Erkek Sesi 1: O zaman 2'ninkini açalım 3'ünkünü açalım o zaman neden 3'ün kredi çekecek kredi kullanacak DASK'tan dolayı kredi çıkmıyor numarataj belgesinden dolayı. Şimdi sistem değişmiş manuel giriliyordu eskiden. Temelden millet kredi çekebiliyordu. Şimdi otomatik sistemden çıkması lazım. Murat abiye numarataj belgesi vermesi lazım orada o kredi kullanacak.

Erkek Sesi 2: Sorun değil.

Erkek Sesi 1: O zaman 3'ü açalım.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 15. dakika

Erkek Sesi 1: Peki müdürüm şey yapsak 3-4-5 var ya şu taşınalım da bir blok açsak

Erkek Sesi 2: Toplam kaç blok yapıldı?

Erkek Sesi 1: 3 tane parsel var.

Erkek Sesi 2: Birleşmedi mi onlar?

Erkek Sesi 1: Birleşmedi ayrı işte müdürüm. 1 parsel bırakalım. O taşınanlarınkini en azından çözelim.

Erkek Sesi 2: Tapu veremiyorsun değil mi?

Erkek Sesi 1: Evet tapu vermeden de para alamıyor. Dediğim şeyde de tapu muhabbeti işte. 1 parsel bırakalım hatta ada parseli açma şansınız var mı? 5 parseli açalım 3 parseli açalım müdürüm. 4 parseli konuşunca açarız.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 15. dakika 54. saniye

Erkek Sesi 1: Tamam müdürüm anladım ben zaten gerekeni anlattım. (Gülerek) Ama taksit muhakkak olacak.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) olmasın konuşma olmasın.

Erkek Sesi 1: Müdürüm biz yani her zaman sizden yana mecburuz yani.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) ada parsellerin

Erkek Sesi 1: 3 bir de 5. 4 kalsın.

Erkek Sesi 2: Evraklarda eksik var mı? (Anlaşılmıyor)

Kadın Sesi 2: Her şeyi hesaplatır çıkarırım ben sana.

Erkek Sesi 1: Tamam. İsmail çok değil demi be? Yapma be? Çıkıyoruz. 17. dakika 10. saniye

2. Ses Kaydı "İbrahim yalca rüşvet istemesine itiraz"
22 dakika 40 saniye

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 2. dakika 15. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm sizden haber bekliyoruz abim konuşmaya hazır ama bugün pazartesi çağırılacaktı çağıran olmadı.

Erkek Sesi 2: Kim çağıracaktı?

Erkek Sesi 1: Bilmiyorum Erkan abi veya siz mesaj atar gelir dedik ama. Hatta ben söyledim abi pazartesi çağıracaklar seni dedim.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Ben konuştum (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Abim gelsin konuşsun o rakam abimin konuşacağı şeyler.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 3. dakika 21. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm şu an da benim iki tane taşınırım var abimle de konuştum abi dedim seni pazartesi çağıracaklar. Bana dedi ki "250 önden ver 250 de ben vereyim bu alışverişimizi yapınca Jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız vericez dedi.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: İşte yaptığınız herhangi bir durum yok ki.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) muhabbetini bile yapmak istemiyorum ama sizin zor durumda olduğunuzu gördüğüm için yardımcı olmaya çalışacam.

Erkek Sesi 1: Ama müdürüm yani

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) onda sıkıntı yok. (Anlaşılmıyor) adını bana vermen gerekiyor (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Söylemiştim abim daha bir şey yapacak da rakam bir kere çok yüksek. İki şey müdürüm orası kat karşılığı zaten yarısı bizim değil.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: 2 kişi taşındı onlar en azından abimi davet edin gelsin beraber bir konuşun bizim yaptıklarımızda buraya çok ay ay yaptığımız şeyler var rakam ciddi anlamda çok yüksek biz devalüasyon yedik. Dün doğalgaza %50 zam yine geldi. Elektriğe %20 yine zam geldi. İnşaatı durdurma aşamasına kadar borcun içindeyiz şu anda yani.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 5. dakika 15. saniye

Erkek Sesi 1: Benim burada bir şekilde para döndürmem lazım.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) çalışıyorsunuz bende onu gördüğüm için size yardımcı olmaya çalışıyorum.

Erkek Sesi 1: Evet.

Erkek Sesi 2: Ben de onu gördüğüm için yardımcı olmaya çalışıyorum. Tersinden baksak zaten hiç konuşmam sizinle.

Erkek Sesi 1: Evet. Müdürüm üçte beşin şu taşınanların en azından doğalgazını bağlatalım abimi bir çağıralım abim bir gelsin 800 rakamı beni aşar. Ben ona 250 şimdi 250 de Jandarmanın oraya ruhsat çıkarken biraz kendimizi toparlayıp da 15-20 gün sonra

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 5. dakika 50. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm beton olmuş 1100 lira. İnşaata başlayacağız

Erkek Sesi 2: Bana anlatmayın bana o kısmı hikâye geliyor. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Efendim ben açık söyleyeyim biz borç içindeyiz. Devalüasyon yedik onu yedik bunu yedik Emniyetin oradan arsa sahipleri 5 tane ortaklar 5 kardeş 5'iyle anlaşamıyor.

Erkek Sesi 2: Benimle işin var mı? Var.

Erkek Sesi 1: Var. Yukarıda var aşağıda var. Toparlamaya çalışıyoruz.

Erkek Sesi 2: Bana anlatma neyi sattığını ettiğini biliyoruz görüyoruz.

Erkek Sesi 1: Sattıklarım geçen sene 750-800 bin liralık işler ki müdürüm. Ben daha hayatımda ömrümde 2 milyonluk daha bir yer sattığım olmadı.

Erkek Sesi 2: Sen önünün açıldığına bak o taraftan bakma sen önünün açıldığına bak tersini düşün biz sıkıntıya düşeceğiz. Kişisel benimle alakası yok. (Anlaşılmıyor) 6. dakika 50. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm zaten konuşulan o ama şimdi bir rakam var bir şey var yani. Bizim de kazandığımız belli yarısını 8 tane bizim 8 tane arsa sahibinin 5'ini satamadık 3 tane verdiğimiz var. Tapuları verecez de para alacaz.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) verdiklerinden parasını almak için uğraşma.

Erkek Sesi 1: Az önce işte bir tanesini daha raişini aldım yukarıdan bir an önce onu çözmeye bakıyorum. Tapuyu da ruhsatta vereceğiz diye şey yaptık.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Tamam büyük baş olduğu için illa ki muhakkak şey olması lazım müdürüm ben onu

Erkek Sesi 2: Ne olacaksa olur o kadar söyleyeyim. Ben sana berabersiniz diye şey yapıyorum.

Erkek Sesi 1: Tabi ki de müdürüm ama ben ona şey dedim abi üçte beşinin çıkışını yapacaklar dedim. Hatta ben yukarıdan hazır iaşe aldım. Bir alışverişlerimiz var orada bizi müdürüm rahatlatacak. Arsa sahiplerini aradım hatta Suna'ya dedim peşin imzasını ben kendi müteahhit olarak atmıyorum dedim. Arsa sahipleri buraya gelecek dedim onlar buraya geldi. Dün imzasını attım.

Erkek Sesi 2: Ben onayladım mı bitecek.

Erkek Sesi 1: Üçte beşini bize verecekler rahatlayacaz aynı ada parselden dördü sen gelecen abi dedim 250 bu şekilde 250 bu şekilde konuşuldu ben İbrahim abi ile bu şekilde konuştum.

Erkek Sesi 2: Ben sana olabilecek şeyi söyledim yollamaya çalışayım ama yorma. Sen o kısmı değiştirme (Anlaşılmıyor) 8. dakika 30. saniye

Erkek Sesi 1: Ama müdürüm şey var şöyle bir şey var hani biz bir kere bir şey yapmadık biz çok şey yaptık buraya elimizden gelen her şeyi yaptık. Şu anda zor durumdayız üçle beşin çıkışını alsam kendimi toparlasam abim de gelse burada dördü konuşsak

Erkek Sesi 2: Abinle bu konuda konuştuğumuzu söyle şu an yatırmamız gerekiyor onu yatıracak paranız vardır herhalde değil mi?

Erkek Sesi 1: Onu işte şey yaparız

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 9. dakika 23. saniye

Erkek Sesi 1: Ama ilk konuştuğumuz bir rakam vardı müdürüm

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) ben aynı şeyi söylemekten (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Müdürüm bir anda rakam

Erkek Sesi 2: Baştan aynı şeyi söylemedik mi?

Erkek Sesi 1: Ama düşürecez dedik orta yolu bulacaz dedik.

Erkek Sesi 2: Düşürdük. Düşürmeye çalıştık. (Anlaşılmıyor) olsun ya da olmasın.

Erkek Sesi 1: Erkan başkan bir anda niye böyle bir şey yapıyor ne bileyim.

Erkek Sesi 2: Ne yapıyor?

Erkek Sesi 1: Bizi daha tanımıyor şeyimiz yok daha. Yaptıklarımızı bir bilse anlatsak. Biz hep yanında olduk. Bu belediyenin hep yanında olduk. Öncekilerle bizim hiç alakamız yoktu.

Erkek Sesi 2: O kısım Erkan beye konuş tamam mı? (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: İnşallah müdürüm yani.

Erkek Sesi 2: İnşallah. Şöyle diyeyim sana siz abine bilgi ver (Anlaşılmıyor) olmazsa bu iş olmaz kesin. 10. dakika 30. saniye

Erkek Sesi 1: Müdürüm bizim farklı bir Barbaros inşaat ruhsatı aldığımıza adam 2+1 den 5+1 yapmış yani.

Erkek Sesi 2: Ne yapmış? Kim yapmış?

Erkek Sesi 1: Artiva Barbaros'a. Ne yaptı ki o adam misal. O şekilde ruhsat benimkinde hiçbir şey yok. Bir havuzlarım süs havuzu geçiyor o.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) var mı var.

Erkek Sesi 1: Ama

Erkek Sesi 2: Bırak detaya girme. Onlara girecek olursak çıkamayız kaybınız bu oluyor (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Dillendirme ama herkes bizi dillendiriyor müdürüm siz ondan etkileniyonuz. Her gelen Harun KARAKAYA diyor ben bir kere başka firma söylemedim ki. Şu firma A firma B firma demedim ki.

Erkek Sesi 2: Bu şekilde konuşmak yanlış kim ne yaptı o ne yaptı? (Anlaşılmıyor) sonra bunlar

Erkek Sesi 1: Şimdiye kadar hiç öyle gelmedik ki müdürüm. Ama her gelen bizi dillendiriyor size.

Erkek Sesi 2: Şimdi sen bana onlar var mış gibi ortaya koyma şimdi. Tamam mı? Sen o kısmı geç. Alnım açık benim. (Anlaşılmıyor) Rahatım.

Erkek Sesi 1: Sıkıntı bir şey yapmadık ki müdürüm.

Erkek Sesi 2: Ben elimden gelen yardımı sağlamaya çalışıyorum. Benim için zararı yok yine abinle konuşursun yine tamam mı? 11. dakika 50. saniye

Erkek Sesi 1: Konuşurum o 800 rakamını kabul etmez müdürüm.

Erkek Sesi 2: Kabul etmezse yapacak bir şey yok.

Erkek Sesi 1: Kabul etmez gelir Erkan başkanla da konuşur ona da şu ana kadar yaptıkları her şeyi anlatır hani kendisine anlatır buna rağmen bana 800 bin lira bu zor durumda abi benim param yokken diretiyorsan sen bilirsin der çıkar gider abi. İlk konuştuğunun arkasından dönmez abi. Ben abimi tanıyorum kendi huyumu da bilirim.

Erkek Sesi 2: Ben onun söylediğini aktarıyorum. Tamam mı? Başka bir şey yapmıyorum.

Erkek Sesi 1: Erkan başkan da görüşsün o 800 rakamını kabul etmez. İlk konuştuğu neydi 250 o şekilde konuşur yaptıklarını getirsin listesini abim anlatsın ne yaptıysa şimdiye kadar konuşsun anlatsın. Ona rağmen bize karşı böyle tavır hala devam ederse

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) ortada bir sıkıntı var sıkıntı nedir (Anlaşılmıyor) çözüm noktası olma şeyine gelmedi yapmak istemedi (Anlaşılmıyor) Konuşmalarınız bana güven vermiyor dedi açıkladı söyledi bana.

Erkek Sesi 1: Bizden ne çıktı da güven vermedik müdürüm? Bizden ne çıktı da şimdiye kadar güven vermedik. Bizim yemin ediyorum 3 sayfa listemiz var bir tane ağzımızdan bir şey çıkmadı şimdiye kadar.

Erkek Sesi 2: Ben söyledim (Anlaşılmıyor) sen benim söylediğimi unuttun mu? Bir şey söylemedim ben sana değil mi? O muhabbet ne

Erkek Sesi 1: Açılmasını bekliyor

Erkek Sesi 2: Evet o işte. (Anlaşılmıyor) Nerede ne konuşulduğu önemli. Ortada bir şey döndüğü zaman.

Erkek Sesi 1: Müdürüm yemin ediyorum abim dışarıda hiç kimse ile muhatap olmuyor tamamen işimizin başındayız. Müdürüm çağıralım buraya kim dediyse çağıralım.

Erkek Sesi 2: Biz burada kimin ne sorduğunun takibinde değiliz. Ben neyse konu sana açık açık söyledim. İlk başta da söyledim. (Anlaşılmıyor) 14. dakika 15. saniye

Erkek Sesi 1: Ben onu demek istiyorum müdürüm. Benim abim ben dâhil biz şurada çay bahçesinde dâhil ofiste dâhil doğru düzgün oturmuyoruz. Biz hiç kimsenin yanında yok şöyle oldu yok böyle oldu yok o oldu yok bu oldu benim abim kimsenin yanında demiyor.

Erkek Sesi 2: Nereden çıkıyor?

Erkek Sesi 1: Hakkı abi aradı abi dedi ki insan yatak odasının sırrını paylaşır mı dedi? Paylaşmaz. Ben neyin sırrını paylaşayım abi ben?

Erkek Sesi 2: Tamam işte güven vermeyen o.

Erkek Sesi 1: O zaman bir deli kuyuya taş atsın olan olsun olur mu öyle şey dedi abi ya?

Erkek Sesi 2: Olmaması lazım. Senin söylediğini aktarırım. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: 4 parselim duruyor aynı yerde.

Erkek Sesi 2: Sen bana ne dedin?

Erkek Sesi 1: 3 de 5 de beni rahatlat abi bir yolumu aç dedim.

Erkek Sesi 2: Yolunu açtım mı açtım.

Erkek Sesi 1: Konuştum abimle de.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) tamam mı? Son durum da bu. O durumu aktar abine de aktar.

Erkek Sesi 1: Müdürüm en azından 3'le 5'in çıkışını verelim kendimizi bir rahatlatalım gelsin buraya konuşsun.

Erkek Sesi 2: Fark etmez. Ben sözünü alıyorum (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Müdürüm ben de veremeyeceğim sözü tutamıyorum işte. Başta söyledim.

Erkek Sesi 2: Abin gelsin konuşsun.

Erkek Sesi 1: Ne dedik? 2 parçayı 1 parça yapalım dedik.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) 16. dakika 20. saniye

Erkek Sesi 1: Ben söz verdim tutarım ben. 250 şimdi 250 sonra. Bunu dedim yapacam dedim.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Benim dediğim dedik biliyorsunuz burada 5 tane inşaatım var dışarıda yüzlerce onlarca insan ekmek yiyor bizim üstümüzden şu anda bir şeyden çıkmaya çalışıyoruz kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz arabalarımızı sattık.

Erkek Sesi 2: Ben Erkan beyle konuşurum tamam mı? (Anlaşılmıyor) olacağını söyleyeyim ben sana.

Erkek Sesi 1: Müdürüm şöyle bir şey var Erkan abiyi tabi siz daha iyi tanırsınız da hani Harun KARAKAYA'ya biri kalkıp da rest çekemez. Harun KARAKAYA bu. Harun KARAKAYA değişik bir adam. Söz verdim sözümde dururum ama Harun KARAKAYA ile de tersleşirse Harun KARAKAYA bildiğin bir adam değil yani.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Babam da çok konuşmaz susar, susar iyi davranır iyi yapar ama yaparsa da fena yapar. Erkan Başkan da bu kadar da şey yapmasın. Ne dediysek o olsun. Konu kapansın abi. Adamın dışarıda 4 tane 5 tane şantiyesi var o olmuş bu olmuş olmaz.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) tersine kafa yormayın tamam mı? Birbirinize destek olun.

Erkek Sesi 1: 800 değil ki 800'e kalınmaz abi.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Ne istiyonuz?

Erkek Sesi 1: O kadar şey yaptık biz buraya yardımlar ettik milletin evi yandı biz yaptık şu odayı bile biz yaptık. Şu odayı bile biz yaptık. Şu odanın büyütmesini yaptıran biziz abi. Şu oda için 30 bin lira biz para verdik. İbrahim abinin odası büyüyecek dediler hemen parayı çektik 30 bin lirayı verdik.

Erkek Sesi 2: O eksik kısmı. (Anlaşılmıyor) 19. dakika

Erkek Sesi 1: Her yerde her şey olur yani.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) olacak tabi ki. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Dayatma olmaz hayatta olmaz.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) Benim sebebim yok tek sizin sıkıntınızı çözmek istiyorum.

Erkek Sesi 1: Ya dayatma olmaz konuşsun diyorum. Erkan başkan da bilsin yani.

Erkek Sesi 2: Ya bilsini bırakın. 19. dakika 50. saniye

Erkek Sesi 1: Onu diyorum işte ya 4'ü onun için bıraktık zaten müdürüm.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: 4'ü onun için bırakmadık mı müdürüm?

Erkek Sesi 2: Tamam onun için bıraktık.

Erkek Sesi 1: Evet. Aynı yerde 4'ü onun için bıraktık.

Erkek Sesi 2: Niye bıraktım onu söyledim zaten.

Erkek Sesi 1: Ama iyi niyet için 3'le 5'i açalım dedik. Gösterin bir iyi niyet dedik.

Erkek Sesi 2: Açtık.

Erkek Sesi 1: Tamam Doğalgaz adam taşındı.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Adamın rayişini aldık alışveriş yapacak. Müdürüm vallahi.

Erkek Sesi 2: Bana (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Müdürüm 5 parça. Şimdi gidecem rayişini aldım tapuya gidecem.

Erkek Sesi 2: Bana bak

Erkek Sesi 1: Önümüzü açalım diye. İyi niyet gösterin bize ondan.

Erkek Sesi 2: Beni anladın sen.

Erkek Sesi 1: Anladım tabi ki.

Erkek Sesi 2: 15 dakika kaldı daha yemek yicem. Tamam.

Erkek Sesi 1: Abim gelsin konuşsun tamam siz yine konuşur musunuz bilmiyorum ama?

Erkek Sesi 2: Ben konuşmam. Ben sen muhatap olduğun için aradım abin gelsin konuşsun.

Erkek Sesi 1: Kendisi konuşsun ama Erkan başkan da lütfen rica ediyorum o onu tanımıyor o onu tanımıyor lütfen gergin bir şey oluşmasın.

Erkek Sesi 2: (Anlaşılmıyor) tamam.

Erkek Sesi 1: Tamam. Birbirlerine git gel yapmasınlar.

Erkek Sesi 2: Yapmaz ki (Anlaşılmıyor) ben sana söyledim (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: Ben de onu yaptım.

Erkek Sesi 2: Gelecek kendisi görüşecekse görüşsün. (Anlaşılmıyor)

Erkek Sesi 1: O da zaten haber bekliyor. Beni bir arasın geleyim dedi.

Erkek Sesi 2: Efendim başkanım 21. dakika 54. saniye (Kapı açma kapatma sesleri duyuluyor)

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