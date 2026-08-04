LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB 2026 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapan milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi yerleştirme sonuçlarını erişime açarken, öğrencilerin yerleştiği okullar ile boş kalan kontenjan bilgileri de aynı anda yayımlandı.
Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle öğrenebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt ve nakil süreci de resmen başladı.
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve boş kontenjan bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler ise nakil takvimi kapsamında yeniden tercih yapabilecek.
MEB 206 LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILDI?
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselerde puan eşitliği oluşması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yerleştirme kriterleri uygulandı. Buna göre öncelikle öğrencilerin Okul Başarı Puanı (OBP) dikkate alındı. Eşitliğin devam etmesi durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları değerlendirildi.
Bunların da eşit olması halinde 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık süresi daha az olan öğrenciye öncelik verildi. Ardından tercih sırası incelendi. Tüm kriterlerin eşit kalması halinde ise yaşı daha küçük olan aday yerleştirildi.
BİRİNCİ NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI
İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu başvuruların sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
İKİNCİ NAKİL SÜRECİ
Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci nakil yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ
Yerleştirme ve nakil işlemlerinin ardından herhangi bir okula kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Bu kapsamda başvurular 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinin ise 28 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.