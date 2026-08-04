Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle öğrenebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt ve nakil süreci de resmen başladı.

MEB, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarını erişime açarak milyonlarca öğrencinin beklediği süreci tamamladı. (Görsel: Takvim foto arşivi) 2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI LGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve boş kontenjan bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler ise nakil takvimi kapsamında yeniden tercih yapabilecek. LGS merkezi yerleştirme sonuçları, MEB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. MEB 206 LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI LGS kapsamında tercih yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabiliyor. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILDI? Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselerde puan eşitliği oluşması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yerleştirme kriterleri uygulandı. Buna göre öncelikle öğrencilerin Okul Başarı Puanı (OBP) dikkate alındı. Eşitliğin devam etmesi durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları değerlendirildi. Bunların da eşit olması halinde 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık süresi daha az olan öğrenciye öncelik verildi. Ardından tercih sırası incelendi. Tüm kriterlerin eşit kalması halinde ise yaşı daha küçük olan aday yerleştirildi.