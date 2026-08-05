CHP'li İlkay Çiçek'e İmamoğlu rol model, Özel kefil! Rüşvet çarkını ele veren yazışma TAKVİM'de: "Bebeğim ben SİSTEM kurdum"





TAKVİM.COM.TR O YAZIŞMALARA ULAŞTI: "BEBEĞİM BEN SİSTEMİ KURMUŞUM"



Takvim.com.tr, Çiçek'in WhatsApp yazışmalarından yeni detaylara ulaştı.



Buna göre, CHP'li başkanın müstehcen konuşmalar yaptığı yasak aşkına para fotoğrafı gönderip "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım. Bana bir şey olmaz" dediği kayıtlara geçti.





Menderes'teki rüşvet çarkını ele veren sözler ise şu oldu:

Bebeğim ben sistemi kurmuşum. Her şey yolunda gidiyor. Bebeğim her şeye dikkat ediyorum, elimden geleni yapıyorum. Tek sıkıntı kendi aramızda sıkıntı çıkmazsa sorun yok