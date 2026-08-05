CHP'li İlkay Çiçek'e İmamoğlu rol model, Özel kefil! Rüşvet çarkını ele veren yazışma TAKVİM'de: "Bebeğim ben SİSTEM kurdum"
CHP Menderes'teki yolsuzluk, rüşvet, gayri ahlaki skandallarla sarsıldı, Özgür Özel'in kefil olduğu bir isim daha yüz kızarttı. Özel'in “Verin İçişleri Bakanlığını yönetir” dediği Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in rüşvet çarkını ele veren yazışmalara Takvim.com.tr ulaştı. Sevgilisine "Bebeğim ben SİSTEM kurmuşum" diyen Çiçek'in İmamoğlu'nu rol model olarak aldığı görüldü. Yazışmalarda İBB davasına dair çarpıcı bir itiraf da dikkatlerden kaçmadı. İlkay Çiçek, "İmamoğlu ve ekibi pastayı bölüşemeyip birbirini sattı. Ekrem'in ayağını da Özgür kaydırdı" dedi.
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında mide bulandıran detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları "Özkan Yalım vakası devede kulak kalır" yorumlarına yol açtı.
MİDE BULANDIRAN YAZIŞMALAR: "ŞU AN AZGIN BOĞA GİBİYİM"
Evli olduğu bilinen Çiçek'in sevgilisine bel altı uygunsuz görüntüler atıp, aynı şekilde uygunsuz görüntüler istediği görüldü. Sevgilisini "Şu an azgın boğa gibiyim" diyerek otele davet eden Çiçek'in tüm belediye çalışanlarının namusuna göz dikmesi ve eşcinsel içerikli mesajlar göndermesi "yuh" dedirtti.
CHP'li başkanın rüşvet çarkını yardımcıları üzerinden yürüttüğü görülürken o dönem Özgür Özel idaresindeki Genel Merkez'in skandala göz yumduğu ortaya çıktı.
ÖZEL BÖYLE KEFİL OLDU
Dahası Özel'in tıpkı Özkan Yalım gibi İlkay Çiçek'e de kefil olduğu biliniyor.
Kefilliğini ise o dönem İzmir'deki bir mitingde "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir" sözleriyle ilan etmişti.
Ancak Özel'in kabineye layık gördüğü İlkay Çiçek'in Menderes'te tıpkı İBB'yi andıran bir yolsuzluk ağı kurduğu tespit edildi.'İlkay'ı tanımıyorsunuz. Verin ona İçişleri Bakanlığı'nı yönetir"
Üstelik bunu bizzat kendi ağzıyla itiraf etti.
TAKVİM.COM.TR O YAZIŞMALARA ULAŞTI: "BEBEĞİM BEN SİSTEMİ KURMUŞUM"
Takvim.com.tr, Çiçek'in WhatsApp yazışmalarından yeni detaylara ulaştı.
Buna göre, CHP'li başkanın müstehcen konuşmalar yaptığı yasak aşkına para fotoğrafı gönderip "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım. Bana bir şey olmaz" dediği kayıtlara geçti.
Menderes'teki rüşvet çarkını ele veren sözler ise şu oldu:
Bebeğim ben sistemi kurmuşum. Her şey yolunda gidiyor. Bebeğim her şeye dikkat ediyorum, elimden geleni yapıyorum. Tek sıkıntı kendi aramızda sıkıntı çıkmazsa sorun yok
"İMAMOĞLU" İTİRAFI: AYAĞINI ÖZGÜR ÖZEL KAYDIRDI
İlkay Çiçek'in telefonunda İBB'deki yolsuzluk davasına dair çarpıcı bir itiraf da yer aldı.
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin pastayı (rüşvet ve yolsuzluk paralarını) bölüşemediği için birbirini sattığını öne süren Çiçek, "İmamoğlu'nun ayağını kaydıran Özgür Özel. Kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz" itirafında bulundu.
"BU SALAKLARI KULLANIYORUM"
Bir yazışmada Çiçek'in sevgilisine "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben saf... Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum, Tolga'nın üstünden alıyorum" dediği görülüyor.
Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesaja ise şöyle cevap veriyor:
"Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım."
İMAMOĞLU ROL MODEL, ÖZGÜR ÖZEL KEFİL!
Gelinen bu noktada Özgür Özel'in "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir" diyerek Menderes'teki yolsuzluk çarkının kefili olduğu gözler önüne serildi.
İBB'de kurulan yolsuzluk sisteminin diğer CHP'li belediyeler tarafından örnek alındığı bizzat CHP'lilerce dile getirildi.
İlkay Çiçek'in "Ben sistemimi kurmuşum" sözleri Ekrem İmamoğlu'nun "rol model" olarak görüldüğünü gösterdi.