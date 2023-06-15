GERİ ÖDEYİP HESABI KAPATIRIZ

Sonuç olarak istiyorum ki...

Bir devlet yetkilisi çıkıp açıklasın...

Ne vermişler AHBAP'a?

Bu tayfanın AHBAP'ı ne yapmış?

Bir şey verdikleri yok ya, eğer para pul meselesiyse hepsi, onu da bilelim.

Halkın bir şerefi var elbet; geri ödeyip bu hesabı kapatırız.

Onu ört, bunu ört...

Onu anlayışla karşıla, buna aldırma!

Barış olsun, yeni sayfa açılsın!

İyi de nereye kadar?

Böyle diye diye gelinen yere bakın!

Yetti be!

Ödüllerini de alıp gitsinler gözümüzün önünden..