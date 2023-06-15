Seçimlerdeki hezimeti hazmedemeyen muhalefet hedefine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na büyük bir destek veren depremzedeleri koydu. Siyasetçisinden, gazetecisine, şarkıcısından, oyuncusuna depremzede vatandaşlara çirkin sözlerle saldırdılar. Bunu son örneği Eda Ece oldu.
SANDIKTAN ONU ANLADIK!
Katıldığı ödül töreninde çirkin bir üslup kullanan Ece, "Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum" dedi.
Skandal ifadelerin ardından sosyal meyda başta olmak üzere kamuoyundan tepkiler yükseldi. Tepkilere karşın Ece'den herhangi bir özür ya da düzeltme açıklaması gelmezken gazeteciler de konuyu köşelerine taşıdı.
Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, yaşanaları seviyesiz ve alçakca olarak değerlendirirken yaptığı yardımı başa kakan Ece'ye, "Eğer para pul meselesiyse hepsi, onu da bilelim. Halkın bir şerefi var elbet; geri ödeyip bu hesabı kapatırız." dedi.