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    • 14.06.2023 01:51
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    Rezillik! Sözde oyuncu Eda Ece, Başkan Erdoğan'a oy veren depremzedeleri hedef aldı: Kalbi kararmış salon çığlık ve alkışlarla destek verdi

    Sırf Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için binbir hakarete ve küfre maruz kalan, CHP'li belediyeler tarafından kapı dışarı edilmek istenen depremzedeler bu kez de sözde sanatçı Eda Ece tarafından hedef alındı. Ece, katıldığı ödül töreninde "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı. Salonda bulunanların da çığlık ve alkışlarla Eda Ece'ye destek vermesi kalbi kararmış zihniyetin en net tezahürü oldu. Öte yandan geride bıraktığımız günlerde de Melek Mosso, AK Partililere edilen sinkaflı küfürlere yaptığı paylaşımlarla destek vermişti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Eda Ece depremzedeleri hedef aldı

    Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına gitmiş, milli irade istikrarı seçerek "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam" demişti.

    Seçimlerin ilk turu olan 14 Mayıs ile ikinci tur için oy verme işleminin yapıldığı 28 Mayıs'a kadar CHP ve yandaşları sistematik bir şekilde Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaret etti. "Keşke daha çok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" yorumları yapıldı.

    CHP'nin 'helalleşme' söylemi ise yerini kutuplaşmaya bıraktı.


    CHP SEÇİM FATURASINI DEPREMZDELERE KESTİ
    CHP'li belediyeler depremzedeleri AK Parti'ye oy verdiği için adeta cezalandırdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde Başkan Erdoğan'ın yüksek oy oranı alması nedeniyle depremzedeleri kaldıkları otelden kapı dışarı etti.

    Bazı afet bölgelerinde de sırf Erdoğan'a oy çıktı diye çadırların suyu kesildi.

    AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARETLER...
    Sosyal medyada milli irade ayaklar altına alındı. AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmenini hedef alan "Cahil, celladına aşık millet, akılsız, müstahak vb." yorumlar sıralandı.

    Nefret dili öyle bir boyut kazandı ki topa 'sanatçı'lar da girdi.



    MELEK (MOSSO) DAVARCI'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE EDİLEN KÜFÜRLERE PAYLAŞIMLI DESTEK
    Melek Mosso mahlasıyla tanınan Melek Davarcı, AK Partililere sinkaflı küfürler eden yaşlı bir kadın ile kendi fotoğrafının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek tepkileri üzerine topladı.



        Mosso'nun bir başka paylaşımında da AK Parti'ye küfür eden kadına destek verip "Seçim kombinim" yazılı paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

        Melek Mosso'nun imza attığı rezaletin etkileri sürerken yeni bir skandal daha patlak verdi.



        BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VEREN DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI
        Oyuncu Eda Ece katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedeleri hedef aldı. Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.



        KALBİ KARARMIŞ ZİHNİYETİN EN NET TEZAHÜRÜ
        Salonda bulunanların da çığlık ve alkışlarla Eda Ece'ye destek vermesi kalbi kararmış zihniyetin en net tezahürü oldu.




        Ece'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

        "NE YARDIM YAPTINIZ? SÖYLEYİN PARANIZI VERELİM DE SUSUN"
        Bir Twitter kullancısı, "Bir aydır depremzede aşağılayıp, "biz yardım yaptık ama onlar Erdoğan'a oy verdiler haram olsun" duyarı kasıyorlar, bir de dalga geçiyorlar. Ne yardım yaptınız ulan? Söyleyin, paranız neyse verelim de susun artık. Senden başlayalım Eda Ece. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





        "İŞTE BU YÜZDEN KAYBETTİNİZ"
        Bir başka sosyal medya kullacısı ise "Evet yaptığınız yardımı yüz kere söylediniz ve işte bu yüzden kaybettiniz..." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

        Diğer tepkiler ise şu şekilde;



        "SEVEREK İZLEDİĞİM BİR OYUNCUYDU ARTIK DEĞİL"
        "Konuşan ayrı rezil alkışlayanlar ayrı rezil. Utanç duyulası… Severek beğenerek izlediğim bir oyuncuydun artık değilsin. Ödül aldığın bir gece de siyaseti ve depremzedeleri içine katmasanız olmuyor değil mi?"



        "ÖZÜR DİLEYECEĞİNE HALA KENDİNİ AKLAMA ÇABASINDA"
        Eda Ece özür dileyeceğine hala kendini aklama çabasında. İnsanların 1 gecede her şeyi gitti böyle bi konu hakkında haklı veya haksız olmanız fark etmeksizin espiri yapma gibi bi lüksünüz yok deprem kirli siyasetin çok üstünde bi konu. Bunu algılayamayanlar çenesini kapatsın artık.
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        Haberler Güncel Rezillik! Sözde oyuncu Eda Ece, Başkan Erdoğan'a oy veren depremzedeleri hedef aldı: Kalbi kararmış salon çığlık ve alkışlarla destek verdi
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