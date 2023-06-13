Rezillik! Sözde oyuncu Eda Ece, Başkan Erdoğan'a oy veren depremzedeleri hedef aldı: Kalbi kararmış salon çığlık ve alkışlarla destek verdi





Mosso'nun bir başka paylaşımında da AK Parti'ye küfür eden kadına destek verip "Seçim kombinim" yazılı paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.



Melek Mosso'nun imza attığı rezaletin etkileri sürerken yeni bir skandal daha patlak verdi.







BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VEREN DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI

Oyuncu Eda Ece katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedeleri hedef aldı. Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.





KALBİ KARARMIŞ ZİHNİYETİN EN NET TEZAHÜRÜ

Salonda bulunanların da çığlık ve alkışlarla Eda Ece'ye destek vermesi kalbi kararmış zihniyetin en net tezahürü oldu.