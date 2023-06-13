Rezillik! Sözde oyuncu Eda Ece, Başkan Erdoğan'a oy veren depremzedeleri hedef aldı: Kalbi kararmış salon çığlık ve alkışlarla destek verdi

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına gitmiş, milli irade istikrarı seçerek "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam" demişti.
Seçimlerin ilk turu olan 14 Mayıs ile ikinci tur için oy verme işleminin yapıldığı 28 Mayıs'a kadar CHP ve yandaşları sistematik bir şekilde Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaret etti. "Keşke daha çok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" yorumları yapıldı.
CHP'nin 'helalleşme' söylemi ise yerini kutuplaşmaya bıraktı.
Bazı afet bölgelerinde de sırf Erdoğan'a oy çıktı diye çadırların suyu kesildi.
CHP SEÇİM FATURASINI DEPREMZDELERE KESTİ
CHP'li belediyeler depremzedeleri AK Parti'ye oy verdiği için adeta cezalandırdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde Başkan Erdoğan'ın yüksek oy oranı alması nedeniyle depremzedeleri kaldıkları otelden kapı dışarı etti.
AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARETLER...
Sosyal medyada milli irade ayaklar altına alındı. AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmenini hedef alan "Cahil, celladına aşık millet, akılsız, müstahak vb." yorumlar sıralandı.
Nefret dili öyle bir boyut kazandı ki topa 'sanatçı'lar da girdi.
MELEK (MOSSO) DAVARCI'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE EDİLEN KÜFÜRLERE PAYLAŞIMLI DESTEK
Melek Mosso mahlasıyla tanınan Melek Davarcı, AK Partililere sinkaflı küfürler eden yaşlı bir kadın ile kendi fotoğrafının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek tepkileri üzerine topladı.