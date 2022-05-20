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    • Haberler
    • 20.05.2022 00:00
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    • 20.05.2022 06:58
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    19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma bedava mı? İETT otobüs metro, metrobüs, marmaray, vapur, tramvay...

    Resmi tatillerimiz arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içi Perşembe gününe denk geliyor. İstanbul'daki vatandaşlar resmi tatil olan bu günde AVM'lerde ailece vakit geçirmek istiyor. Resmi tatil dolayısıyla milyonlarca çalışan da 19 Mayıs'ta izinli olacağından megakentte toplu taşıma araçlarında yoğunluk bekleniyor. Peki 19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapur, tramvaydan para alınacak mı? İşte yanıtları...

    19 Mayıs’ta otobüsler ücretsiz mi?

    19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma bedava mı? soruları gündemde yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son dakika Marmaray, Başkentray ve İZBAN tren açıklaması geldi. İşte 19 Mayıs'ta toplu taşımalarda son durum...

    19 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.

    19 MAYIS'TA OTOBÜSLER BEDAVA MI? İETT, METRO, METROBÜS, MARMARAY, VAPUR, TRAMVAY...

    İETT geçtiğimiz senelerde 19 Mayıs'ta tüm seferlerini ücretsiz yapmıştı. 2022 yılı için ise henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan milli bayram olması nedeniyle 19 Mayıs'ta tüm otobüs, metrobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

    19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.

        2022 RESMİ TATİLLER

        Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

        Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

        Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler 19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma bedava mı? İETT otobüs metro, metrobüs, marmaray, vapur, tramvay...
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