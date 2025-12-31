PODCAST CANLI YAYIN
SON DAKİKA: Artvin Ardanuç'da çığ felaketi! Vali açıkladı: ''Altında kalanlar olabilir'' - VİDEO

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün, çığ altında çobanların kalmış olabileceği ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. İşte bölgeden ilk görüntüler ve son durum...

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

