Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 12:51

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün, çığ altında çobanların kalmış olabileceği ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. İşte bölgeden ilk görüntüler ve son durum...

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.



Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.



Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.