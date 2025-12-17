PODCAST CANLI YAYIN

DEM'li Koçyiğit'ten “şantiye şefi” provokasyonu! Bakan Kurum'dan okkalı yanıt: "11 ili ayağa kaldırmak bizim için büyük bir gururdur"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, depremin vurduğu 11 ildeki hummalı çalışmaları ve anahtar teslimlerini görmezden gelip asrın felaketindeki asrın dayanışmasını hiçe saydı. Koçyiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u "şantiye şefi" diyerek hedef aldı. Kurum, "11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur" diyerek Koçyiğit'e okkalı bir cevap verdi.

6 Şubat 2023'teki asrın deprem felaketi sonrası 11 ilde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde depremin yıkıma yol açtığı illerin ihyası için 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı.

Dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapılarak depremzedelere anahtar teslimi yapıldı.





DEVLET İŞTE BURADA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15'inci günde attık. Yine 45'inci günde ilk evlerimizi teslim ettik. 'Devlet nerede?' diyenler oldu, onlara, asrın felaketini asrın inşasına dönüştürerek cevap verdik ve 'devlet, işte burada.' dedik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİNDEN DOĞDU"

"11 şehrimizin tamamında tarih yeniden yazılmış, her şey yeniden başlamıştır" diyen Kurum, "Türkiye, bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş, karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakmış, baharı müjdeleyen 455 bin çiçek açmış, büyük ve güçlü Türkiye, asrın felaketini, asrın destanına dönüştürmüştür" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum’dan DEM Parti’ye yanıt: “Deprem bölgesinin şantiye şefiyim”




DEM'Lİ KOÇYİĞİT'TEN "ŞANTİYE ŞEFİ" PROVOKASYONU

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise anlamsız bir provokasyona kalkıştı.

11 ildeki hummalı çalışmalar ve anahtar teslimlerini görmezden gelip asrın felaketindeki asrın dayanışmasını hiçe sayan Koçyiğit, "Gelmiş burada Şehircilik Bakanı anlatıyor. Tam 30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasını yaptığı inşaatları anlattı. Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi. Şurada şu binayı yaptık, burada bu binayı yaptık. Böyle şey olabilir mi?" diyerek Bakan Kurum'u hedef aldı.

KURUM'DAN OKKALI CEVAP: DEPREM BÖLGESİNİN ŞANTİYE ŞEFİYİM GURUR DUYUYORUM

Bakan Kurum, Koçyiğit'e okkalı bir cevap verdi.

"Evet ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim" diyen Kurum, "DEM Parti'li Grup Başkanvekili'ni hakikaten şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur" dedi.



İMRALI SABOTAJCISI

Öte yandan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyareti sonrası süreci baltalayacak eylem ve söylemlerde bulunmuştu.

"Darbe mekaniği" söylemi MHP cephesince tepkiyle karşılanmıştı.

Özellikle de YPG'nin silah bırakmaması için olağanüstü bir çaba göstermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

