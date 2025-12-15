Eski CHP milletvekili Serkan Topal'dan Murat Kurum'a Hatay'da övgü dolu sözler: "Bakan olarak tarihe girdiniz sizi tebrik ediyorum"

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da, kentin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan inşa seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.



Depremde ağır hasar alan mahallelerden kentin simge caddelerine kadar pek çok noktada çalışmalar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da süreci yakından takip ediyor. Bakan Kurum, 27 Aralık'ta deprem bölgesinde gerçekleştirilecek son anahtar teslim töreni öncesinde Hatay'daki hazırlıkları geçen hafta yerinde inceledi. Kent genelinde şantiyeleri ziyaret eden, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Kurum, şehrin sembol noktalarındaki son durumu da sahada gözlemledi. Bakan Kurum ayrıca, Hatay'da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği il afet koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal da toplantıda söz alarak şunları söyledi: "Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay'a baktığınızda yüzyıllık bir kent… İki dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler.