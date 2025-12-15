Eski CHP milletvekili Serkan Topal'dan Murat Kurum'a Hatay'da övgü dolu sözler: "Bakan olarak tarihe girdiniz sizi tebrik ediyorum"
6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarına dikkat çeken Eski CHP milletvekili Serkan Topal yüzyıllık bir kentin iki yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa edilmesinin son derece zor bir görev olduğunun altını çizerek bakanlığın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları takdir etti. Bakan Murat Kurum ise Hatay’a hizmet etmeyi bir görevden öte, bir onur ve sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, bu süreci hayatlarının sonuna kadar gururla taşıyacaklarını ifade etti.
6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da, kentin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan inşa seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.
Depremde ağır hasar alan mahallelerden kentin simge caddelerine kadar pek çok noktada çalışmalar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da süreci yakından takip ediyor.
Bakan Kurum, 27 Aralık'ta deprem bölgesinde gerçekleştirilecek son anahtar teslim töreni öncesinde Hatay'daki hazırlıkları geçen hafta yerinde inceledi. Kent genelinde şantiyeleri ziyaret eden, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Kurum, şehrin sembol noktalarındaki son durumu da sahada gözlemledi. Bakan Kurum ayrıca, Hatay'da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği il afet koordinasyon toplantısına başkanlık etti.
ESKİ CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ SERKAN TOPAL'DAN MURAT KURUM'A: BAKAN OLARAK TARİHE GİRDİNİZ SİZİ TEBRİK EDERİM
Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal da toplantıda söz alarak şunları söyledi:
"Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay'a baktığınızda yüzyıllık bir kent…CHP'li milletvekilinden deprem bölgesine övgü!
"AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIM OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA SARF ETTİ"
İki dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler.
"BU KADAR KISA SÜREDE BU KADAR KONUTUN YAPILMASINI BEKLEMİYORDUM"
Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum."
BAKAN KURUM: BURADAKİ BAŞARI HATAY'IN BİR VE BERABER OLMASIDIR
Topal'a teşekkür eden Bakan Kurum ise şu yanıtı verdi:
"Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz.
Buradaki başarı Hatay'ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay'ın devletine sayın Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay'ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız."